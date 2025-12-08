میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار ظریف به تل‌آویو

وزیر امور خارجه پیشین ایران به رژیم صهیونیستی هشدار داد که باید از تجاوز احتمالی در آینده علیه تهران پرهیز کند، چرا که این موضوع به نفع خودشان است.
کد خبر: ۱۳۴۴۷۴۱
| |
24781 بازدید
هشدار ظریف به تل‌آویو

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی؛ در حاشیه نشست «مجمع دوحه ۲۰۲۵» ضمن هشدار به تل‌آویو اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به خوبی می‌داند که جمهوری اسلامی ایران توان وارد کردن آسیب جدی به این رژیم را دارد، اما جز به منظور دفاع از خود علاقه‌ای به انجام این کار ندارد.

وی با اشاره به این که تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ایران نتیجه «محاسبات اشتباه» آنها بوده است، تاکید کرد: «هرگونه تجاوزی در آینده نیز با واکنش دفاعی ایران روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین دامن نزدن به این موضع در نهایت به نفع آنها است.»

ظریف ضمن تاکید بر این که تل‌آویو مقاومت ایران را دست‌کم گرفته بود، گفت: «فکر می‌کنم اسرائیلی‌ها این تجاوز علیه ما را بر اساس محاسبات غلط آغاز کردند. اما در نهایت فهمیدند که مقاومت مردم ایران مانع رسیدن آن‌ها به اهدافشان می‌شود، و همین باعث پایان جنگ شد.»

وزیر امور خارجه پیشین ایران بار دیگر بر موضع تهران تأکید کرد و افزود: «کشور ما علاقه‌ای به ادامه این درگیری ندارد، اما اگر مورد حمله قرار گیرد توان پاسخ‌گویی دارد.»

رژیم صهیونیستی در خرداد ۱۴۰۴ با حمایت مستقیم آمریکا حملاتی را به مراکز نظامی، هسته‌ای و مناطق غیر نظامی ایران آغاز کرد. این اقدام که با بمباران هوایی و عملیات خرابکارانه موساد همراه بود، با واکنش سریع و شدید کشورمان روبه‌رو شد.

موشک‌ها و پهپادهای ایران در چندین موج پیاپی تل‌آویو، حیفا و مراکز نظامی دشمن را هدف قرار دادند و ناکارآمدی سامانه دفاعی «گنبد آهنین» را آشکار ساختند.

خسارات سنگین به زیرساخت‌ها و فرار هزاران صهیونیست از سرزمین‌های اشغالی، اعتراف رسانه‌های غربی به شکست رژیم اسرائیل را در پی داشت.

پس از ۱۲ روز درگیری این جنگ نشان داد که ایران توانسته بازدارندگی خود را تثبیت کند و رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر و ناتوان جلوه کرده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هشدار محمدجواد ظریف تل آویو اسرائیل تجاوز دوحه گنبد آهنین موشک خبرفوری تابناک
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نگرانی ارتش اسرائیل از موشک‌های بالستیک ایران + عکس
جاسوسی اسرائیل از نظامیان آمریکایی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dpN
tabnak.ir/005dpN