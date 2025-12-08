وزیر امور خارجه پیشین ایران به رژیم صهیونیستی هشدار داد که باید از تجاوز احتمالی در آینده علیه تهران پرهیز کند، چرا که این موضوع به نفع خودشان است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی؛ در حاشیه نشست «مجمع دوحه ۲۰۲۵» ضمن هشدار به تل‌آویو اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به خوبی می‌داند که جمهوری اسلامی ایران توان وارد کردن آسیب جدی به این رژیم را دارد، اما جز به منظور دفاع از خود علاقه‌ای به انجام این کار ندارد.

وی با اشاره به این که تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ایران نتیجه «محاسبات اشتباه» آنها بوده است، تاکید کرد: «هرگونه تجاوزی در آینده نیز با واکنش دفاعی ایران روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین دامن نزدن به این موضع در نهایت به نفع آنها است.»

ظریف ضمن تاکید بر این که تل‌آویو مقاومت ایران را دست‌کم گرفته بود، گفت: «فکر می‌کنم اسرائیلی‌ها این تجاوز علیه ما را بر اساس محاسبات غلط آغاز کردند. اما در نهایت فهمیدند که مقاومت مردم ایران مانع رسیدن آن‌ها به اهدافشان می‌شود، و همین باعث پایان جنگ شد.»

وزیر امور خارجه پیشین ایران بار دیگر بر موضع تهران تأکید کرد و افزود: «کشور ما علاقه‌ای به ادامه این درگیری ندارد، اما اگر مورد حمله قرار گیرد توان پاسخ‌گویی دارد.»

رژیم صهیونیستی در خرداد ۱۴۰۴ با حمایت مستقیم آمریکا حملاتی را به مراکز نظامی، هسته‌ای و مناطق غیر نظامی ایران آغاز کرد. این اقدام که با بمباران هوایی و عملیات خرابکارانه موساد همراه بود، با واکنش سریع و شدید کشورمان روبه‌رو شد.

موشک‌ها و پهپادهای ایران در چندین موج پیاپی تل‌آویو، حیفا و مراکز نظامی دشمن را هدف قرار دادند و ناکارآمدی سامانه دفاعی «گنبد آهنین» را آشکار ساختند.

خسارات سنگین به زیرساخت‌ها و فرار هزاران صهیونیست از سرزمین‌های اشغالی، اعتراف رسانه‌های غربی به شکست رژیم اسرائیل را در پی داشت.

پس از ۱۲ روز درگیری این جنگ نشان داد که ایران توانسته بازدارندگی خود را تثبیت کند و رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر و ناتوان جلوه کرده است.