سازمان انرژی اتمی در حمله نظامی هیچ تلفاتی نداشت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «محمد اسلامی» درباره افرادی که جریان حمله نظامی به کشور ترور شدند که بعضا در حوزه هستهای سابقه فعالیت داشتند و به عنوان دانشمند هستهای شناخته میشوند، گفت: افرادی که در جریان حمله نظامی شهید شدند نه نظامی بودند و نه وابسته به سازمان انرژی اتمی. آنها استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی بودند و در همه پروژهها و فعالیتهای پژوهشی نقش داشتند و این چند نفر ۵۰۰ مقاله برگزیده داشتند که رژیم خونخوار اسراییل در منازلشان آنها را شهید کرد.
اسلامی در پاسخ به این که روند بازسازی سایتهای مورد حمله قرار گرفته در چه شرایطی است؟ اظهار کرد: صنعت هستهای ما در فعالیت و ماموریت خود هیچ کوتاهی نکرده است.
رییس سازمان انرژی اتمی درباره حضور بازرسان آژانس در ایران گفت که الان هیچ بازرسی در ایران حضور ندارد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر گفت در بیش از ۱۰ سال فعالیت این نیروگاه ۷۲ میلیارد کیلووات ساعت برق به شبکه تحویل دادیم. اگر میخواستیم برق را با انرژی فسیلی تولید کنیم باید در سال ۲۲ میلیون بشکه نفت باید استفاده میکردیم. این در حالی است که صنعت هستهای برق پایدار تولید می کند و سرمایهگذاریاش از قبل از انقلاب تا راهاندازیاش یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار بوده است و اگر نیروگاه الان قرار بود ساخته شود سه میلیاردو پانصد میلیون دلار پول نیاز دارد. این نیروگاه حداقل ۵۰ سال دیگر هم عمر مصوب دارد و مانع انتشار سالی ۸ میلیون تن کربن شده است.
این خبر تکمیل میشود.