عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نرخ تمام شده بنزین، بدون در نظر گرفتن قیمت نفت، حدود ۱۵ هزار تومان است، گفت: سیاست‌های قیمتی باید حتماً در کنار سیاست‌های غیرقیمتی به‌کار گرفته شوند در غیر این صورت شاهد تکرار نمونه‌های شکست خورده قبلی خواهیم بود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تسنیم، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی، با اشاره به اهمیت روزافزون موضوع بهینه‌سازی انرژی گفت طی سال‌های اخیر توجه جدی‌تری به این حوزه شده است.

او بیان کرد که سازمان بهینه‌سازی، با وجود تأخیر، اکنون رئیس خود را شناخته و اساس‌نامهٔ آن در حال تدوین و تکمیل است. به گفتهٔ وی، پیش‌نویس اساس‌نامه در دولت تصویب شده و احتمال می‌رود طی این هفته یا هفتهٔ آینده به تصویب نهایی برسد. پس از آن نیز در هیئت تطبیق قوانین دولت و مجلس بررسی خواهد شد که از نگاه او مشکل خاصی در این مرحله وجود نخواهد داشت.

شریعتی همچنین از پیگیری‌های انجام‌شده توسط آقای سقاب‌اصفهانی ـ با وجود حادثه‌ای که برای ایشان رخ داده ـ قدردانی کرد.

ناکارآمدی سیاست‌های قیمتی بدون پشتوانه‌های غیرقیمتی

عضو کمیسیون انرژی تأکید کرد سیاست‌های قیمتی زمانی اثرگذار خواهند بود که همراه با سیاست‌های غیرقیمتی اجرا شوند. به گفتهٔ او، نمونه‌های ناکارآمد این رویکرد در گذشته وجود داشته و مصوبهٔ اخیر دولت دربارهٔ بنزین نیز با همین ضعف مواجه است.

شریعتی افزود نرخ سومی که دولت تعیین کرده، از نظر قیمتی نیز کارایی چندانی ندارد؛ زیرا اختلاف قیمت با کشور‌های همسایه همچنان قابل‌توجه است و پیوست‌های اجتماعی مناسب نیز برای آن در نظر گرفته نشده است. او گفت دولت باید تصمیم بگیرد، اما طولانی شدن روند تصمیم‌گیری کار را سخت‌تر می‌کند.

ضرورت اتصال یارانهٔ انرژی به کُد ملی

به اعتقاد شریعتی، یکی از اقدامات فوری، اتصال یارانه‌های انرژی به کُد ملی است. او توضیح داد که در حوزهٔ بنزین این اتفاق رخ نداده است، چراکه داشتن خودرو شرط بهره‌مندی از یارانه محسوب شده، در حالی‌که همهٔ اقشار جامعه خودرو ندارند.

وی تأکید کرد دولت موظف است به اقشاری که توان مالی کم‌تری دارند یارانه بدهد، زیرا «نمی‌توان در برابر بخشی از جامعه رفتار غیرمسئولانه داشت». راهکار دیگر، اصلاح مسیر تخصیص یارانه و انتقال آن به انتهای زنجیرهٔ مصرف است.

به گفتهٔ او، تکمیل‌سازی «میترینگ» و هوشمندسازی شبکه از دیگر ابزار‌های غیرقیمتی ضروری است.

تنوع‌بخشی به سبد سوخت و نقش LPG

شریعتی تنوع‌بخشی به سبد سوخت را اقدامی کمک‌کننده دانست و گفت اجرای این موضوع نیز با تأخیر روبه‌رو شد؛ اما وزارت نفت بالاخره دستورالعمل جدید استفاده از LPG را صادر کرده است.

لزوم اجماع ملی و پرهیز از دوگانه‌سازی‌های سیاسی

وی تصریح کرد برای دستیابی به اهداف بهینه‌سازی انرژی، نیازمند اجماع ملی هستیم و باید از دوگانه‌سازی‌های سیاسی فاصله بگیریم.

او افراط در سیاست‌گذاری را چنین توصیف کرد که برخی معتقدند قیمت‌ها باید به‌صورت کامل جهانی شود، در حالی‌که بسیاری از مؤلفه‌های اقتصادی کشور براساس قیمت‌های جهانی نیست و چنین اقدامی هم نادرست و هم غیرقابل اجراست و نخستین آسیب را به طبقات محروم وارد می‌کند.

در نقطهٔ مقابل، گروهی نیز معتقدند انفال باید بدون محدودیت مصرف شود. شریعتی این نگرش را اشتباه دانست و گفت «مفت‌سوزی» نتیجه‌ای جز ورشکستگی نخواهد داشت.

قیمت تمام‌شده و محدودیت‌های سیاست‌گذاری قیمتی

این نمایندهٔ مجلس تأکید کرد که ایران با وجود داشتن ظرفیت‌های داخلی گسترده، باید بر مبنای مولفه‌های درونی اقتصاد تصمیم‌گیری کند. یکی از این مؤلفه‌ها، قیمت تمام‌شدهٔ تولید انرژی است.

وی توضیح داد که نرخ فوب خلیج‌فارس حدود ۶۰ سنت است و در حال حاضر ۱۰ درصد از بنزین کشور وارداتی است. به گفتهٔ او، قیمت تمام‌شدهٔ هر لیتر بنزین داخلی ـ حتی بدون احتساب قیمت ذاتی نفت ـ حدود ۱۰ هزار تومان است و با احتساب بنزین وارداتی برای دولت به حدود ۱۵ هزار تومان می‌رسد.

شریعتی تأکید کرد امکان اعمال ناگهانی قیمت تمام‌شده وجود ندارد و دولت پس از سال‌ها تلاش، تنها توانسته نرخ جایگاه را به ۵ هزار تومان افزایش دهد. او نتیجه گرفت که سیاست‌های غیرقیمتی باید حتماً در کنار سیاست‌های قیمتی به‌کار گرفته شوند.