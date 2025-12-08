ادای احترام عراقچی به شهدای جمهوری آذربایجان

وزیر امور خارجه ایران، در سفر به باکو با حضور در محل یادبود شهدای جمهوری آذربایجان، به آنان ادای احترام کرد.

این نخستین سفر دوجانبه رسمی عراقچی به باکو است. او امروز با الهام علی‌اف رئیس‌جمهور و جیحون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. وزیر امور خارجه ایران امروز در نشست خبری مشترک با همتای آذربایجانی با بیان اینکه مصمم هستیم رابطه خود را با آذربایجان در همه ابعاد گسترش دهیم، گفت: به هیچ طرفی نباید اجازه دهیم که روابط دو کشور را تخریب کند.