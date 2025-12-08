میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادای احترام عراقچی به شهدای جمهوری آذربایجان

وزیر امور خارجه ایران، در سفر به باکو با حضور در محل یادبود شهدای جمهوری آذربایجان، به آنان ادای احترام کرد.
کد خبر: ۱۳۴۴۷۱۷
| |
2518 بازدید
ادای احترام عراقچی به شهدای جمهوری آذربایجان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران امروز (دوشنبه) ۱۷ آذرماه و در جریان سفر خود به باکو با حضور در محل یادبود شهدای جمهوری آذربایجان، به آنان ادای احترام کرد.

این نخستین سفر دوجانبه رسمی عراقچی به باکو است. او امروز با الهام علی‌اف رئیس‌جمهور و جیحون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. وزیر امور خارجه ایران امروز در نشست خبری مشترک با همتای آذربایجانی با بیان اینکه مصمم هستیم رابطه خود را با آذربایجان در همه ابعاد گسترش دهیم، گفت: به هیچ طرفی نباید اجازه دهیم که روابط دو کشور را تخریب کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی شهدا جمهوری آذربایجان الهام علی اف وزیر خارجه خبرفوری تابناک
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005doz
tabnak.ir/005doz