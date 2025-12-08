En
پاسخ محکم کارشناس عراقی به مجری ضد ایرانی!
تعداد بازدید : 2022
کد خبر:۱۳۴۴۷۰۷
کد خبر:۱۳۴۴۷۰۷
5204 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

رحیم‌پور ازغدی: اشتباه کردیم حجاب را به چادر محدود کردیم!

ویدیویی از حسن رحیم‌پور ازغدی وایرال شده که ظاهراً برخی سه سال پیش است. رحیم پور ازغدی در این ویدیو می‌گوید اشتباه کردیم حجاب را محدود کردیم به چادر! اظهارات رحیم پور را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر حسن رحیم پور ازغدی ویدیو حجاب چادر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۴۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
157
13
پاسخ
فحشای اخلاقی و کثافت کاری رو جمع کنید از جامعه این از اختلاس خیلی خیلی بدتره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
فقر و گرسنگی باعث فحشا و کثافت کاریست.توضیح درباره این ادعا بیهوده است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
علت به وجود امدن همین کثافت کاری که شما فرموده اید فقط و فقط اختلاس و بی توجهی به وضعیت اقتصادی خانوده ها و غیره.... می باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
8
146
پاسخ
ولی اشتباه نکردید که سفره مردم رو محدود کردید به یک تکه نان خشک؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
91
پاسخ
هم اختلاس بد هست هم رانت هم امضای طلایی و... جامعه سالم همه چیزش باید سالم باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
101
پاسخ
پیشنهاد می‌کنم کمتر حرف بزنید و بیشتر به حرفایی که میخواهید بزنید فکر کنید
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
10
95
پاسخ
عجب پس قبول هم دارید که اشتباه کردید ؟ عمر ما رو تباه کردید حالا میگید اشتباه کردیم ؟
