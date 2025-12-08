نبض خبر
رحیمپور ازغدی: اشتباه کردیم حجاب را به چادر محدود کردیم!
ویدیویی از حسن رحیمپور ازغدی وایرال شده که ظاهراً برخی سه سال پیش است. رحیم پور ازغدی در این ویدیو میگوید اشتباه کردیم حجاب را محدود کردیم به چادر! اظهارات رحیم پور را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر حسن رحیم پور ازغدی ویدیو حجاب چادر
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۴۱
انتشار یافته: ۷
فحشای اخلاقی و کثافت کاری رو جمع کنید از جامعه این از اختلاس خیلی خیلی بدتره
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
ناشناس| |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
هم اختلاس بد هست هم رانت هم امضای طلایی و... جامعه سالم همه چیزش باید سالم باشه
پیشنهاد میکنم کمتر حرف بزنید و بیشتر به حرفایی که میخواهید بزنید فکر کنید