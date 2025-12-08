میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار شدید خضریان به میدری/ به لطف ناکارآمدیتان «ذوب‌ آهن اصفهان» در آستانه ورشکستگی است

انتشار صورت‌های مالی ذوب‌آهن اصفهان، موجی از نگرانی ها را به‌دنبال داشته و علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰، در نامه‌ای تند به وزیر کار از «بحران مدیریتی» و «تصمیمات غیرکارشناسی» در این شرکت پرده برداشته است.
هشدار شدید خضریان به میدری/ به لطف ناکارآمدیتان «ذوب‌ آهن اصفهان» در آستانه ورشکستگی است

ذوبآهن اصفهان همچنان بر مدار زیاندهی حرکت می کند و نشان‌های از تغییر مسیر در عملکرد این غول صنعتی به چشم نمی خورد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس تازهترین صورت‌های مالی ششماهه این شرکت، ذوبآهن طی نیمه نخست سال بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است. همچنین زیان محققشده برای هر سهم به ۷۲ ریال رسیده که نسبت به سال قبل روندی صعودی دارد.

رشد چشمگیر هزینه‌های ذوب

در بخش هزینه‌ها نیز شرایط مطلوب نیست. ذوب آهن اصفهان در این دوره:

• بیش از ۲،۶۰۰ میلیارد تومان هزینه فروش، اداری و عمومی داشته که افزایش قابل توجهی نسبت به گذشته را نشان میدهد.

• سایر هزینه‌ها که هنوز شفاف سازی دقیقی درباره ماهیت آنها انجام نشده، با جهش عجیب ۲۷۳ درصدی به بیش از ۲،۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

• هزینه‌های مالی شرکت با وجود کاهش نسبی، همچنان بیش از ۱،۲۰۰ میلیارد تومان است.

در نتیجه این روند، زیان عملیاتی شرکت در ششماهه نخست به ۳،۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۵۶ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین زیان انباشته ذوب آهن در پایان تابستان به بیش از ۲۳،۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش دارد. در کنار این شاخص ها، شرکت همچنان بیش از ۲،۱۰۰ میلیارد تومان بدهی غیرجاری در بخش تسهیلات بلندمدت دارد.

هشدار عضو کمیسیون اصل نود مجلس به وزیر کار

در پی تشدید زیاندهی و افزایش بدهی‌های ذوبآهن، علی خضریان نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل نود مجلس طی نامه ای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شدت نسبت به برخی تصمیمات مدیریتی و روند اداره این بنگاه بزرگ هشدار داده و نوشته است:

هشدار شدید خضریان به میدری/ به لطف ناکارآمدیتان «ذوب‌ آهن اصفهان» در آستانه ورشکستگی است

«در سنوات قبل و در کسوت معاونت آن وزارت‌خانه بیان کرده بودید: «فقر محصول تسلط منافع یک گروه به گروه‌های دیگر جامعه است که می‌تواند در سطح جهانی، یک کشور یا منطقه باشد.» 

آقای وزیر! امروز که خود به عنوان نفر اول این وزارت‌خانه می‌بایست خدمتگزار کارگران عزیز کشورمان باشید، چرا قصد دارید دست در جیب بازنشستگان تأمین اجتماعی، سهامداران این شرکت و کارگران خدوم و زحمتکش شرکت ذوب آهن کنید؟

شرکت ذوب آهن اصفهان تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ با ۷۱ هزار میلیارد تومان بدهی و ۱۷ هزار نفر کارگر یکی از بزرگترین بنگاه‌های بحران زده آن وزارتخانه می‌باشد. حال که به لطف خداوند پس از گذشت ۱۳ سال پیگیری از سال ۱۳۹۲ و با تلاش پرسنل زحمت‌کش شرکت ذوب آهن، رأی یکی از پرونده‌های حقوقی به نفع این شرکت صادر شده تا ۱۴ هزار میلیارد تومان در این وضعیت وخیم مالی شرکت ذوب آهن اصفهان به آن برسد و کمک بسیار خوبی در این شرایط برای ذوب آهن اصفهان باشد و در همین راستا از سهام دو شرکت سایپا و فولاد آلیاژی ایران به نفع ذوب آهن مسدود شده است، به چه دلیل غیر کارشناسانه‌ای قصد دارید از طریق  مدیرعامل سیاسی و بدون تخصص شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین از هلدینگ‌های زیر مجموعه شستا، دستور به صلح و سازش ‌بدهید؟ حتی به سازش اکتفا نکردید و دستور دادید توافق نامه‌ای امضا شود که به جای سهام توقیف شده فولاد آلیاژی یزد و سایپا، سهام شرکت ورشکسته زغال‌سنگ کرمان که شرایطی بدتر از ذوب آهن را دارد، به این شرکت متلاطم و پر از مشکل واگذار گردد.  

به جرأت می‌توان گفت این تصمیم غیرکارشناسی به وضوح  نشان می‌دهد که شما به قدری نسبت به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ذیل وزارت‌خانه خود بی‌اطلاعید که نمی‌دانید واگذاری شرکت زیان ده زغال‌سنگ کرمان با داشتن حدود ۳ هزار کارگر، نیاز به حداقل ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای حفظ اشتغال و تولید آن دارد و در این شرایط شرکت ذوب آهن اصفهان، مصداق و یادآور ضرب المثل «کوری عصا کش کوری دگر شود» است.  

آقای دکتر میدری!

به لطف ناکارآمدی شما و افراد سیاسی و کار نابلد منصوب شما از ۳۱ مرداد سال ۱۴۰۳ که به صندلی وزارت تکیه زدید، فقط در شرکت ذوب آهن اصفهان، زیان انباشته این شرکت ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته (از ۸.۲ همت در پایان سال مالی ۱۴۰۲ به عدد ۲۳ همت در ۶ ماهه اول ۱۴۰۴) و همچنین افزایش چشم‌گیر بدهی آن شرکت از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به عدد ۷۱ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ می‌باشد، حال با این وضعیت مالی شرکت ذوب آهن چطور باید در شرکت زغال‌سنگ کرمان سرمایه‌گذاری و آن را مدیریت کند؟ 

در پایان خوب است به شما یادآوری کنم که رضا نیازمند در خاطرات خود آورده رئیس جمهور آمریکا به صورت مستقیم دستور داده بود از تأسیس شرکت ذوب آهن اصفهان در ایران جلوگیری به عمل آید که البته این آرزو را به گور برد؛ ولی اکنون متأسفانه بدون نیاز به هیچ دشمن خارجی و تنها به دست شما ذوب آهن اصفهان در شرف ورشکستگی کامل است.»

 

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
43
13
پاسخ
خضریان میخاد اذهان عمومی رو تشویش کنه. درود بر میدری و جناب پزشکیان.
پاسخ ها
REZA1
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
شما احتمال بسیار زیاد یا تو بورس سهام خریدی یا اینکه دلار و طلا خریدی .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
آنی ور،آنی تایم باید باهاش،برخورد بشه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
5
47
پاسخ
جناب نماینده در کنار ضعف و ناکارآمدی هیات دولت؛ بازی های پوپولیستی شما و امثال شما هیچ گره ای از مشکلات مردم باز نخواهد کرد. زیرا بنیاد فکری شما همگی بر ضعف و ناکارآمدی و عدم صداقت است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
بارک الله
تو خوبی بقیه همه بدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
3
21
پاسخ
اینم از عواقب وفاقتون و اون رایهای وفاقیتون . فقط شما نمایندهها مقصرین .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
3
35
پاسخ
اینکه از میدری به عنوان ویز و متولی سئوال کنند کاملا بحق است. ولی اینکه شخصیت حقیقی و سیاسی ایشان را که در حدود 1 سال است وزیر شده اند را مسئول یک صنعت با تکنولوژی فرسوده و همچنین اهمال های چندین ساله بدانند، مشخصا بازی سیاسی است. تا مجلس با این ساختار کنونی (و نه اصل و ذات مجلس) درست نشود، قطعا توسعه پیدا نمیکنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
10
پاسخ
آقای عارف خیلی کم گزارشات را مطالعه می فرمایند
غلامپور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
6
10
پاسخ
واقعا ناكار آمد هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
3
14
پاسخ
بهای ۱۵ هزار سهم ذوب آهن امروز قیمت یک بسته شیر یک لیتری است. وقتی به جای افراد مدیر با تخصص و متعهد افراد سیاسی و جناحی در راس واحد تولیدی قرار می دهند نتیجه اش این می شود.
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
میدری باید بر کنار شود با تمام عواملش
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
23
پاسخ
بله
موقع استیضاح آقای همتی هم شماها تضمین دادید (حاجی دلیگانی) که نابسامانی ارز سامان می یابد.
از همون روز دلار از 81 رسیده به...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
7
15
پاسخ
نمی دانیم که نمایندگان چه رانتی از وزیر کار می خواهند و ایشان هم زیر بار زور نمی رود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
0
پاسخ
مشکل در سیاست ها و خط و مشی هایی است که در پیش گرفته ایم تغییر و بهبود اوضاع بستگی تغییر سیاست های کلی دارد با داد زدن سر وزیر یا دعوا و یا عوض کردن ایشان مشکلی را حل نخواهد کرد مگر وزیر اقتصاد را عوض نکردید آیا اقتصاد بهتر شد یا بدتر
این نانماینده ها می دانند مشکل کجاست ولی هیچوقت صادقانه رفتار نکردند و قدمی برای مردم برنداشتند و حتی وزیری هم اگر خواست برای مردم کاری کند با وضع قوانین دست و پا گیر سنگ جلوی پایش انداختند
مجلس در وضعیت فعلی بیش از دولت مقصر است اوضاع فعلی است.
