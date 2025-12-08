انتشار صورت‌های مالی ذوب‌آهن اصفهان، موجی از نگرانی ها را به‌دنبال داشته و علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰، در نامه‌ای تند به وزیر کار از «بحران مدیریتی» و «تصمیمات غیرکارشناسی» در این شرکت پرده برداشته است.

هشدار شدید خضریان به میدری/ به لطف ناکارآمدیتان «ذوب‌ آهن اصفهان» در آستانه ورشکستگی است

ذوبآهن اصفهان همچنان بر مدار زیاندهی حرکت می کند و نشان‌های از تغییر مسیر در عملکرد این غول صنعتی به چشم نمی خورد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس تازهترین صورت‌های مالی ششماهه این شرکت، ذوبآهن طی نیمه نخست سال بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است. همچنین زیان محققشده برای هر سهم به ۷۲ ریال رسیده که نسبت به سال قبل روندی صعودی دارد.

رشد چشمگیر هزینه‌های ذوب

در بخش هزینه‌ها نیز شرایط مطلوب نیست. ذوب آهن اصفهان در این دوره:

• بیش از ۲،۶۰۰ میلیارد تومان هزینه فروش، اداری و عمومی داشته که افزایش قابل توجهی نسبت به گذشته را نشان میدهد.

• سایر هزینه‌ها که هنوز شفاف سازی دقیقی درباره ماهیت آنها انجام نشده، با جهش عجیب ۲۷۳ درصدی به بیش از ۲،۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

• هزینه‌های مالی شرکت با وجود کاهش نسبی، همچنان بیش از ۱،۲۰۰ میلیارد تومان است.

در نتیجه این روند، زیان عملیاتی شرکت در ششماهه نخست به ۳،۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۵۶ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین زیان انباشته ذوب آهن در پایان تابستان به بیش از ۲۳،۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش دارد. در کنار این شاخص ها، شرکت همچنان بیش از ۲،۱۰۰ میلیارد تومان بدهی غیرجاری در بخش تسهیلات بلندمدت دارد.

هشدار عضو کمیسیون اصل نود مجلس به وزیر کار

در پی تشدید زیاندهی و افزایش بدهی‌های ذوبآهن، علی خضریان نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل نود مجلس طی نامه ای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شدت نسبت به برخی تصمیمات مدیریتی و روند اداره این بنگاه بزرگ هشدار داده و نوشته است:

«در سنوات قبل و در کسوت معاونت آن وزارت‌خانه بیان کرده بودید: «فقر محصول تسلط منافع یک گروه به گروه‌های دیگر جامعه است که می‌تواند در سطح جهانی، یک کشور یا منطقه باشد.»

آقای وزیر! امروز که خود به عنوان نفر اول این وزارت‌خانه می‌بایست خدمتگزار کارگران عزیز کشورمان باشید، چرا قصد دارید دست در جیب بازنشستگان تأمین اجتماعی، سهامداران این شرکت و کارگران خدوم و زحمتکش شرکت ذوب آهن کنید؟

شرکت ذوب آهن اصفهان تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ با ۷۱ هزار میلیارد تومان بدهی و ۱۷ هزار نفر کارگر یکی از بزرگترین بنگاه‌های بحران زده آن وزارتخانه می‌باشد. حال که به لطف خداوند پس از گذشت ۱۳ سال پیگیری از سال ۱۳۹۲ و با تلاش پرسنل زحمت‌کش شرکت ذوب آهن، رأی یکی از پرونده‌های حقوقی به نفع این شرکت صادر شده تا ۱۴ هزار میلیارد تومان در این وضعیت وخیم مالی شرکت ذوب آهن اصفهان به آن برسد و کمک بسیار خوبی در این شرایط برای ذوب آهن اصفهان باشد و در همین راستا از سهام دو شرکت سایپا و فولاد آلیاژی ایران به نفع ذوب آهن مسدود شده است، به چه دلیل غیر کارشناسانه‌ای قصد دارید از طریق مدیرعامل سیاسی و بدون تخصص شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین از هلدینگ‌های زیر مجموعه شستا، دستور به صلح و سازش ‌بدهید؟ حتی به سازش اکتفا نکردید و دستور دادید توافق نامه‌ای امضا شود که به جای سهام توقیف شده فولاد آلیاژی یزد و سایپا، سهام شرکت ورشکسته زغال‌سنگ کرمان که شرایطی بدتر از ذوب آهن را دارد، به این شرکت متلاطم و پر از مشکل واگذار گردد.

به جرأت می‌توان گفت این تصمیم غیرکارشناسی به وضوح نشان می‌دهد که شما به قدری نسبت به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ذیل وزارت‌خانه خود بی‌اطلاعید که نمی‌دانید واگذاری شرکت زیان ده زغال‌سنگ کرمان با داشتن حدود ۳ هزار کارگر، نیاز به حداقل ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای حفظ اشتغال و تولید آن دارد و در این شرایط شرکت ذوب آهن اصفهان، مصداق و یادآور ضرب المثل «کوری عصا کش کوری دگر شود» است.

آقای دکتر میدری!

به لطف ناکارآمدی شما و افراد سیاسی و کار نابلد منصوب شما از ۳۱ مرداد سال ۱۴۰۳ که به صندلی وزارت تکیه زدید، فقط در شرکت ذوب آهن اصفهان، زیان انباشته این شرکت ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته (از ۸.۲ همت در پایان سال مالی ۱۴۰۲ به عدد ۲۳ همت در ۶ ماهه اول ۱۴۰۴) و همچنین افزایش چشم‌گیر بدهی آن شرکت از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به عدد ۷۱ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ می‌باشد، حال با این وضعیت مالی شرکت ذوب آهن چطور باید در شرکت زغال‌سنگ کرمان سرمایه‌گذاری و آن را مدیریت کند؟

در پایان خوب است به شما یادآوری کنم که رضا نیازمند در خاطرات خود آورده رئیس جمهور آمریکا به صورت مستقیم دستور داده بود از تأسیس شرکت ذوب آهن اصفهان در ایران جلوگیری به عمل آید که البته این آرزو را به گور برد؛ ولی اکنون متأسفانه بدون نیاز به هیچ دشمن خارجی و تنها به دست شما ذوب آهن اصفهان در شرف ورشکستگی کامل است.»