بازداشت در هرات به جرم تقلید از سریال خارجی

وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرد که چهار جوان در هرات به دلیل تقلید سبک پوشش شخصیت سریال «پیکی بلایندرز» بازداشت شده‌اند.
بازداشت در هرات به جرم تقلید از سریال خارجی

به گزارش تابناک؛ این جوانان که خود را گروه «توماس شلبی» معرفی می‌کنند، به تقلید از کلیان مورفی بازیگر نقش اول سریال بریتانیایی «پیکی بلایندرز»، با بالاپوش‌ و کلاه‌پیک‌دار سیاه، کرتی، یخن‌قاق و نکتایی در شهر هرات گشت‌وگذار می‌کردند.

آنها ویدیوهای خود با این پوشش را در شبکه‌های اجتماعی به‌طور گسترده منتشرکرده‌اند.

وزارت امر به معروف طالبان گفت که این نوع پوشش با «ارزش‌های افغانی و اسلامی» در تضاد است و این جوانان نباید از رفتار غربی‌ها «تقلید بیجا» کنند.

در بیانیه طالبان آمده است که با این جوانان برخورد قانونی شده و «به آنها توصیه شده است.»

یکی از اعضای گروه توماس شلبی به افغانستان اینترنشنال گفت که امر به معروف «پس از انجام نصیحت» آنها را آزاد کرد.

طالبان اعتراف اجباری یکی از این جوانان را منتشر کرده که در آن، او اظهارات امر به معروف در مورد نپوشیدن لباس توماس شلبی را تکرار کرده است.

سریال محبوب پیکی بلایندرز درباره توماس شلبی، رهبر کاریزماتیک و باهوش یک باند قدرتمند خانوادگی در بیرمنگام بریتانیا پس از جنگ جهانی اول است. توماس پس از بازگشت از جنگ با روان زخمی تلاش می‌کند خانواده‌ خود را از یک گروه خیابانی به یک باند خلافکار بزرگ سیاسی و اقتصادی تبدیل کند.

طالبان تقلید سریال خارجی توماس شلبی
reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
21
5
پاسخ
پلیس افغانستان کار بسیار درستی انجام داده .
قومی که با دیدن یک فیلم خارجی به این زودی فرهنگشو از دست بده و یعنی قوم بسیار سطحی و قشری است و استحکام فرهنگی نداره .
مردم هرات شانس آوردند که در شبکه های مجازی اونجا فیلم جومونگ پخش نمیشه و الا . . .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
21
پاسخ
عقب مانده های ذهنی
