بازداشت در هرات به جرم تقلید از سریال خارجی

وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرد که چهار جوان در هرات به دلیل تقلید سبک پوشش شخصیت سریال «پیکی بلایندرز» بازداشت شده‌اند.

به گزارش تابناک؛ این جوانان که خود را گروه «توماس شلبی» معرفی می‌کنند، به تقلید از کلیان مورفی بازیگر نقش اول سریال بریتانیایی «پیکی بلایندرز»، با بالاپوش‌ و کلاه‌پیک‌دار سیاه، کرتی، یخن‌قاق و نکتایی در شهر هرات گشت‌وگذار می‌کردند.

آنها ویدیوهای خود با این پوشش را در شبکه‌های اجتماعی به‌طور گسترده منتشرکرده‌اند.

وزارت امر به معروف طالبان گفت که این نوع پوشش با «ارزش‌های افغانی و اسلامی» در تضاد است و این جوانان نباید از رفتار غربی‌ها «تقلید بیجا» کنند.

در بیانیه طالبان آمده است که با این جوانان برخورد قانونی شده و «به آنها توصیه شده است.»

یکی از اعضای گروه توماس شلبی به افغانستان اینترنشنال گفت که امر به معروف «پس از انجام نصیحت» آنها را آزاد کرد.

طالبان اعتراف اجباری یکی از این جوانان را منتشر کرده که در آن، او اظهارات امر به معروف در مورد نپوشیدن لباس توماس شلبی را تکرار کرده است.

سریال محبوب پیکی بلایندرز درباره توماس شلبی، رهبر کاریزماتیک و باهوش یک باند قدرتمند خانوادگی در بیرمنگام بریتانیا پس از جنگ جهانی اول است. توماس پس از بازگشت از جنگ با روان زخمی تلاش می‌کند خانواده‌ خود را از یک گروه خیابانی به یک باند خلافکار بزرگ سیاسی و اقتصادی تبدیل کند.