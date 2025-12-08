سوت
پولهای بلوکهشده فیفا خرج هتل میشود، نه بازی تدارکاتی!
علی جوادی مدیری پیشین روابط عمومی فدراسیون فوتبال مدعی شد: «یک ماه هتل در قطر میگیرند و هزینهاش از پولهای بلوکهشده فیفا میرود. چرا این بودجه صرف بازی تدارکاتی با تیمهای اروپایی نمیشود. سرنوشت پولهای بلوکهشده فیفا برای فوتبال ایران مشخص نیست. از مبالغ صعود به جام ملتها و جامجهانیها چقدر باقی مانده است. فیفا سه میلیون دلار برای بازیهای تدارکاتی میدهد؛ چرا حتی یک میلیون دلار آن خرج آمادهسازی تیم ملی نمیشود.» اظهارات جوادی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:سوت علی جوادی ویدیو تیم ملی فوتبال بازی تدارکاتی پول های بلوکه شده ایران فیفا جام جهانی آمریکا