خبر خوش معیشتی برای یارانه بگیران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش مبلغ کالابرگ برای سه دهک‌ اول از ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان خبر داد و گفت: برنامه دولت پرداخت یک نویت دیگر کالابرگ برای عیدنوروز یا ماه رمضان است.
خبر خوش معیشتی برای یارانه بگیران

احمد میدری با اشاره به اجرای مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیک، از افزایش مبلغ کالابرگ برای دهک‌های پایین خبر داد و اظهار کرد: در نوبت پنجم، مبلغ پرداختی برای سه دهک اول از ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان افزایش یافته، اما برای سایر دهک‌ها (چهارم تا هفتم) ثابت است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی با اشاره به آغاز سیاست توزیع کالابرگ از اسفندماه ۱۴۰۳ گفت: تا پیش از نوبت پنجم توزیع کالابرگ، این طرح منابع مالی مستمر نداشت و به همین دلیل، هر زمان بودجه در اختیار ما قرار می‌گرفت، آن را میان حدود ۵۹ تا ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ، توزیع می‌کردیم؛ با این حال از نگاه ما و کارشناسان وزارتخانه، اگر منابع به طور مستمر فراهم شود، می‌توانیم برنامه‌های مختلفی طراحی کنیم و انتخاب بیشتری به مردم دهیم.

میدری معتقد است که می‌توان کالابرگ را در قالب دو مدل در اختیار مردم قرار داد؛ البته آنچه مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفته و در قانون آمده این است که کالابرگ به دهک‌های پایین درآمدی داده شود. در قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ نیز قرار بود یارانه به مصرف‌کنندگان پرداخت شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یک مدل، پرداخت نقدی به مردم است تا بتوانند با امکان خرید اقلام تعیین‌شده و یا سایر کالاها در حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار فروشگاه، کالاها را خریداری کنند که در کشورهای دیگر نیز این مدل اجرا می‌شود. پیشنهاد کارشناسی نیز این است که به مردم هم حق انتخاب دهیم تا بتوانند بسته‌ کالایی‌شان را دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند منابع مالی مستمر است، افزود: منبع مالی مستمر این است که ارز ترجیحی به جای ارائه به تولیدکننده، به مصرف‌کننده پرداخت شود؛ این موضوع تاکنون فقط درباره "برنج" طی این هفته اجرایی شد که منبع از تولیدکننده به مصرف‌کننده انتقال یافت؛ برنج از اقلامی است که ارز ترجیحی آن در یک سال، یک میلیارد دلار بوده که بخش عمده آن از قبل داده شده بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز روش نهایی پرداخت کالابرگ انتخاب نشده است؟ گفت: مشکل درمورد روش اجرا نیست، بلکه درمورد تامین منابع است که ارز، از تولیدکننده گرفته و به مصرف‌کننده داده شود، زیرا بخش عمده‌ای از تعهد ارز ۱۴۰۴ تا شهریورماه ایجاد شده و لذا منبع زیادی برای تغییر روش در کالابرگ، وجود ندارد؛ اما وزارت رفاه معتقد است در صورت تامین منبع، می‌توان دو روش را اجرا کرد، اما برای روش ارائه کالا به مردم، به دو ماه فرصت نیاز داریم.

چقدر از منابع مالی کالابرگ از محل افزایش قیمت بنزین تامین می‌شود؟

میدری در پاسخ به پرسشی درباره تأمین بخشی از منابع کالابرگ از محل افزایش قیمت بنزین، گفت: هنوز مبلغی از محل بنزین اجرایی نشده و حتی در صورت اجرا نیز با توجه به اینکه افزایش از ۳۰۰۰ به ۵۰۰۰ تومان، برای مصرف مازاد است که بخش عمده‌ای از مردم، به استثنای کلانشهرها همان سهمیه رایج خود را استفاده می‌کنند، بنابراین پیش‌بینی نمی‌شود منبع زیادی از این محل ایجاد شود، با این وجود، به دستور رئیس جمهور منبع مالی از این محل، به کالابرگ اختصاص می‌یابد.

به گفته وی و براساس برآورد اولیه صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود که حدود ۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمد بنزین در سال به کالابرگ اختصاص یابد که این مبلغ در مقایسه با بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی کالابرگ، رقم بالایی نیست و فقط می‌تواند به افزایش منبع مالی کمک کند.

برنامه دولت برای استمرار پرداخت کالابرگ در سال آینده

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای اجرای مراحل بعدی این طرح نیز گفت: برنامه دولت این است که برای عید یا ماه مبارک رمضان، حداقل یک نوبت دیگر کالابرگ پرداخت شود و استمرار پرداخت در سال ۱۴۰۵ نیز مدنظر دولت است اما وابسته به بودجه‌ای است که هنوز به مجلس ارائه نشده است.
 

کالابرگ خبر خوش معیشت واریز کالابرگ ماه رمضان دهک های پایین احمد میدری توزیع کالابرگ
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Oman
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
30
پاسخ
وای چه خبر خوبی!!!! چنتا تخم مرغ بیشتر بهشون میرسه
کولیوند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
23
پاسخ
من به عنوان یک ایرانی خجالت میکشم....بابا آبروی مردم را بردید با این چنر قازی که میدین.خدا رحمت کنه بابای احمدی نژاد را.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
22
پاسخ
به جای 600 گرم ، میتونن 700 گرم لوبیا چیتی بخرن.............. وای چه تحول عظیمی در ارتزاق یارانه بگیران حاصل شد.... واقعا بیان این موضوع هم مایه شرمساریه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
13
پاسخ
واقعا اینها چطور شرم نمی کنن، خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی برای من عجیبههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
16
پاسخ
عالیه دوتا پفک می تونن بخرن. از شادی دق میکنن
