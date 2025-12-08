نبض خبر
تمسخر پوتین توسط بشار اسد: همهاش عمل است!
العربیه بخش دیگری از ویدیوی بشار اسد که لونا الشبل روزنامه نگار و مشاور ویژه بشار اسد ضبط کرده را منتشر کرده که در آن به تمسخر ولادیمیر پوتین میپردازد. الشبل درباره ظاهر «ورمکرده» پوتین شوخی میکند و آن را به عملهای زیبایی نسبت میدهد. اسد نیز در پاسخ میگوید: «همهاش عمل است.» لونا الشبل که رابطهای بسیار نزدیکتر از یک مشاور با بشار اسد داشت، پس از آنکه این گمانه مطرح شد که جاسوس است، در یک تصادف رانندگی مشکوک کشته شد و حالا انتشار این ویدیوی خصوصی که در آن بشار عقاید واقعیاش را بیان میکند، بحث جاسوس بودن این زن را تقویت کرده است. بشار اسد پس از سقوط دولت سوریه به روسیه پناهنده شده است.
