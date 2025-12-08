En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
پاسخ محکم کارشناس عراقی به مجری ضد ایرانی!
تعداد بازدید : 2182
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۴۶۷۱
کد خبر:۱۳۴۴۶۷۱
6531 بازدید
نبض خبر

تمسخر پوتین توسط بشار اسد: همه‌اش عمل است!

العربیه بخش دیگری از ویدیوی بشار اسد که لونا الشبل روزنامه نگار و مشاور ویژه بشار اسد ضبط کرده را منتشر کرده که در آن به تمسخر ولادیمیر پوتین می‌پردازد. الشبل درباره ظاهر «ورم‌کرده» پوتین شوخی می‌کند و آن را به عمل‌های زیبایی نسبت می‌دهد. اسد نیز در پاسخ می‌گوید: «همه‌اش عمل است.» لونا الشبل که رابطه‌ای بسیار نزدیک‌تر از یک مشاور با بشار اسد داشت، پس از آنکه این گمانه مطرح شد که جاسوس است، در یک تصادف رانندگی مشکوک کشته شد و حالا انتشار این ویدیوی خصوصی که در آن بشار عقاید واقعی‌اش را بیان می‌کند، بحث جاسوس بودن این زن را تقویت کرده است. بشار اسد پس از سقوط دولت سوریه به روسیه پناهنده شده است.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر بشار اسد ولادیمیر پوتین ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟