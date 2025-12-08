نامگذاری عجیب برای بازی ایران و مصر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قرعهکشی جام جهانی فیفا ورزشگاههای تمام بازیها را مشخص کرد و شهر سیاتل آمریکا میزبان شش بازی در ورزشگاه لومن فیلد خواهد بود.
اما رسانههای بینالمللی گزارش دادهاند که بازی تاریخ ۲۶ ژوئن جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال به عنوان "بازی افتخار" برای همجنسگرایان نامگذاری شده است و این درحالی است که دو کشور مسلمان قرار است در این تاریخ در ورزشگاه سیاتل به میدان بروند.
سیاتل به عنوان یکی از شهرهای اصلی برای همجنسگرایان در آمریکا شناخته میشود و قرار است ورزشگاه لومن فیلد در ۲۶ ژوئن، دو روز قبل از سالگرد شورشهای معروف استونوال در شهر نیویورک، میزبان مسابقه ایران و مصر باشد که این دیدار از سوی کمیته محلی برگزاری مسابقات در سیاتل و در سالگرد این شورش، به عنوان "مسابقه افتخار" برای همجنسگرایان نامگذاری شده است و احتمالا تجمعاتی از سوی این افراد در حاشیه بازی ایران - مصر رخ خواهد داد.
با این شرایط باید دید واکنش دو فدراسیون کشورهای مسلمان ایران و مصر به این وضعیت چه خواهد بود.
سیاتل میزبان شش بازی در جام جهانی خواهد بود:
بلژیک - مصر
آمریکا - استرالیا
برنده پلیآف A (ایتالیا، ایرلند شمالی، ولز، بوسنی) - قطر
مصر - ایران
یک بازی از مرحله یک شانزدهم
یک بازی از مرحله یکهشتم در ۶ جولای.