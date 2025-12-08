میلی صفحه خبر لوگو بالا
نامگذاری عجیب برای بازی ایران و مصر

بازی بین دو کشور مسلمان ایران و مصر در سیاتل از سوی کمیته محلی برگزاری این دیدار از جام جهانی به عنوان "مسابقه افتخار" (Pride Match) برای همجنس‌گرایان نامیده شده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۶۶۷
| |
3406 بازدید
|
۲

نامگذاری عجیب برای بازی ایران و مصر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قرعه‌کشی جام جهانی فیفا ورزشگاه‌های تمام بازی‌ها را مشخص کرد و شهر سیاتل آمریکا میزبان شش بازی در ورزشگاه لومن فیلد خواهد بود.

اما رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که بازی تاریخ ۲۶ ژوئن جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال به عنوان "بازی افتخار" برای همجنسگرایان نام‌گذاری شده است و این درحالی است که دو کشور مسلمان قرار است در این تاریخ در ورزشگاه سیاتل به میدان بروند.

سیاتل به عنوان یکی از شهر‌های اصلی برای همجنسگرایان در آمریکا شناخته می‌شود و قرار است ورزشگاه لومن فیلد در ۲۶ ژوئن، دو روز قبل از سالگرد شورش‌های معروف استون‌وال در شهر نیویورک، میزبان مسابقه ایران و مصر باشد که این دیدار از سوی کمیته محلی برگزاری مسابقات در سیاتل و در سالگرد این شورش، به عنوان "مسابقه افتخار" برای همجنسگرایان نام‌گذاری شده است و احتمالا تجمعاتی از سوی این افراد در حاشیه بازی ایران - مصر رخ خواهد داد.

با این شرایط باید دید واکنش دو فدراسیون کشور‌های مسلمان ایران و مصر به این وضعیت چه خواهد بود.

سیاتل میزبان شش بازی در جام جهانی خواهد بود:

بلژیک - مصر

آمریکا - استرالیا

برنده پلی‌آف A (ایتالیا، ایرلند شمالی، ولز، بوسنی) - قطر

مصر - ایران

یک بازی از مرحله یک شانزدهم

یک بازی از مرحله یک‌هشتم در ۶ جولای.

سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
9
پاسخ
چه سوژه خنده ای شد :))
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
7
پاسخ
خوب بازی آمریکا و استرالیا رو بذارن
