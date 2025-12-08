دلار آزاد با عبور از مرز ۱۲۳ هزار تومان، روند صعودی خود را ادامه می‌دهد. این رشد دلار نه تنها بر قیمت ارز تأثیر گذاشته بلکه موجب افزایش قیمت طلا و سکه نیز شده است. تحلیلگران بر این باورند که این روند افزایشی می‌تواند در روزهای آتی نیز ادامه یابد، به ویژه اگر دلار در سطح بالای ۱۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت شود.

بازار طلا، سکه و ارز در حالی معاملات امروز را آغاز می‌کند که روز یکشنبه، بازار ارز شاهد نوسانات شدیدی بود و دلار آزاد با افزایش قابل توجه‌ای وارد کانال ۱۲۳ هزار تومان شد.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ تحلیلگران بر این باورند که رشد قیمت دلار نشان‌دهنده این است که بازار ارز هنوز با انتظارات تورمی مواجه است و احتمال ادامه رشد قیمت‌ها در روزهای آتی وجود دارد. این نوسانات علاوه بر تاثیر بر نرخ ارز، به صورت مستقیم بر قیمت طلا و سکه نیز تأثیرگذار بوده و روند صعودی آنها را تسریع کرده است.

روند صعودی دلار و تاثیر آن بر قیمت طلا و سکه

در دومین روز هفته، قیمت دلار با یک گپ مثبت در کانال ۱۲۳ هزار تومانی آغاز شد و با افزایش تقاضا، در پایان معاملات روز یکشنبه به ۱۲۳ هزار و ۷۲۰ تومان رسید. برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که تقویت انتظارات تورمی، تقاضای فصلی و همچنین ابهام‌های سیاسی به طور چشمگیری در افزایش قیمت دلار نقش داشته‌اند. علاوه بر این، افزایش تقاضای پایان سال میلادی نیز به عنوان یکی از دلایل اصلی رشد قیمت دلار در این روزها شناخته می‌شود.

مداخله بازارساز و تاثیر آن بر نوسانات قیمت

پیگیری‌ ها نشان می‌دهد که از روز دوشنبه، بازارساز برنامه‌ای مداخله‌ای به حجم هفت میلیارد درهم را برای تأثیرگذاری بر بازار ارز عملیاتی کرده است. این برنامه مداخله‌ای با هدف کنترل روند صعودی دلار طراحی شده است و در نیمه دوم روز یکشنبه تاثیرات کوتاه‌مدتی را بر مسیر رشد دلار و قیمت طلا و سکه گذاشت. به طوری که دلار که پیش‌تر در مسیر افزایش قیمت قرار داشت، با انتشار این خبر موقتا به میانه کانال ۱۲۲ هزار تومان برگشت، اما تقاضای قوی در بازار مجدداً نرخ دلار را به محدوده ۱۲۳ هزار تومان بازگرداند.



تحلیل آینده قیمت دلار و طلا

بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان، در صورتی که دلار در سطح بالای ۱۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان باقی بماند، احتمال ادامه روند افزایشی قیمت در بازار طلا و سکه برای روزهای آتی بسیار بالاست. علاوه بر این، بازگشت طلای جهانی به کانال ۴۲۰۰ دلار پس از دو روز ثبات، می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار داخلی طلا داشته باشد و باعث ادامه رشد یا حتی تسریع رشد قیمت‌ها شود. تحلیلگران بر این باورند که در صورتی که قیمت دلار به سطوح بالاتر از ۱۲۳ هزار تومان برسد و تثبیت شود، قیمت طلا و سکه نیز می‌تواند از این حرکت بهره‌برداری کند و روند صعودی خود را ادامه دهد.



روند صعودی دلار آزاد ادامه‌دار است؟ صعود پشت خطی به کانال ۱۲۴ هزار تومان

روز یکشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت ۳۳۰ تومانی یک کانال بالاتر در نرخ ۱۲۳ هزار و ۲۲۰ تومان بازگشایی کرد و تا نرخ ۱۲۳ هزار و ۵۲۰ تومان افزایش یافت. دلار در ابتدای نیمه دوم روز با تغییر روند نزولی شد و تا سطح ۱۲۲ هزار و ۶۱۰ تومان کاهش یافت و بار دیگر با افزایش به کانال ۱۲۳ هزار تومان برگشت و در نهایت در نرخ ۱۲۳ هزار و ۷۲۰ تومان بسته شد. دلار آزاد در معاملات پشت خطی با ادامه افزایش تا نرخ ۱۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان بالا رفت.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که دلار آزاد در کوتاه‌مدت در محدوده‌های مقاومتی و حمایتی مشخصی نوسان خواهد داشت. سطح حمایتی ۱۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان یک نقطه مهم برای بازگشت قیمت به سمت بالا خواهد بود و در صورت شکست این سطح، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد.

در طرف مقابل، سطح مقاومتی ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان محدوده‌ای کلیدی شناخته می‌شود که اگر دلار قادر به عبور از آن شود، ممکن است شاهد ادامه روند صعودی و حتی رسیدن به قیمت‌های بالاتر باشیم. این تحولات به‌طور کلی نشان‌دهنده ناپایداری بازار است که می‌تواند تحت تأثیر تصمیمات اقتصادی و همچنین تغییرات سیاسی قرار گیرد.

در مجموع، روند آتی قیمت دلار آزاد به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی قرار دارد. تحلیلگران به‌طور خاص به سطح‌های حمایتی و مقاومتی اشاره کرده‌اند که شکستن هرکدام از این سطوح می‌تواند منجر به تغییرات قابل‌توجهی در قیمت دلار شود. از سوی دیگر، در شرایط کنونی، بازار به‌طور روزانه نوسان‌هایی را تجربه می‌کند که می‌تواند باعث کاهش یا افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت شود.