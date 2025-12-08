نبض خبر
دادکان به عارف: به جای قلعهنویی سرمربی بزرگ بیاور!
محمد دادکان به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور توصیه کرد به جای امیر قلعه نویی یک سرمربی بزرگ برای تیم ملی فوتبال بیاورند، چرا که به اعتقاد او هدایت تیم ملی در جام جهانی با هدف صعود از گروه نیاز به یک نام بزرگ دارد. توصیه رئیس پیشین فدراسیون فوتبال را میبینید و میشنوید.
محمد دادکان امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال جام جهانی آمریکا تیم ملی فوتبال محمدرضا عارف
