تصاویر دیده نشده از ماراتن کیش را ببینید
تعداد بازدید : 671
کد خبر:۱۳۴۴۶۶۴
1956 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

دادکان به عارف: به جای قلعه‌نویی سرمربی بزرگ بیاور!

محمد دادکان به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور توصیه کرد به جای امیر قلعه نویی یک سرمربی بزرگ برای تیم ملی فوتبال بیاورند، چرا که به اعتقاد او هدایت تیم ملی در جام جهانی با هدف صعود از گروه نیاز به یک نام بزرگ دارد. توصیه رئیس پیشین فدراسیون فوتبال را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
محمد دادکان ویدیو امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال جام جهانی آمریکا تیم ملی فوتبال محمدرضا عارف
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
7
5
پاسخ
بزرگترین اشتباه
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
2
پاسخ
دانش فنی لزیونرها از مربی و سرمربی بالاتر هست نتیجه میشه همین انگار یه ماشین مدل بالا رو بدن به کسی که رانندگی بلد نیس
