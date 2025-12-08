درخواست عجیب یک زن از اورژانس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شروین تبریزی در توضیح بیشتر گفت: در هفته‌های اخیر، زنی با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و با گزارش علائم «کاهش هوشیاری»، درخواست اعزام فوری نیرو کرده است.

وی افزود: به‌دنبال این تماس، کارشناس موتورلانس به محل اعزام شد، اما پس از رسیدن مشخص شد موضوع نه به انسان مرتبط است و نه به یک وضعیت اورژانسی.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: بر اساس اعلام کارشناس اعزامی به محل، این خانم اعلام کرده است که «به دلیل قطع برق، اکسیژن آکواریوم قطع شده و ماهی‌ها حال خوبی ندارند» و از وی خواسته است برای «اکسیژن‌رسانی به ماهی‌ها» اقدام کند.

تبریزی با اشاره به حجم بالای مأموریت‌ها و کمبود نیرو در اورژانس تأکید کرد: این چنین تماس‌هایی می‌تواند یک فرد واقعیِ نیازمند خدمات فوریتی را از کمک محروم کند. همچنین اداره حقوقی اورژانس نیز اعلام کرده است که پرونده این مزاحمت، به دلیل ایجاد اخلال در ارائه خدمات حیاتی، برای رسیدگی به مراجع قانونی ارسال شده است.