درخواست عجیب یک زن از اورژانس

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران درباره جزئیات یک تماس عجیب برای احیای ماهی‌ها خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۴۶۵۳

3209 بازدید

۷
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شروین تبریزی در توضیح بیشتر گفت: در هفته‌های اخیر، زنی با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و با گزارش علائم «کاهش هوشیاری»، درخواست اعزام فوری نیرو کرده است.

وی افزود: به‌دنبال این تماس، کارشناس موتورلانس به محل اعزام شد، اما پس از رسیدن مشخص شد موضوع نه به انسان مرتبط است و نه به یک وضعیت اورژانسی.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: بر اساس اعلام کارشناس اعزامی به محل، این خانم اعلام کرده است که «به دلیل قطع برق، اکسیژن آکواریوم قطع شده و ماهی‌ها حال خوبی ندارند» و از وی خواسته است برای «اکسیژن‌رسانی به ماهی‌ها» اقدام کند.

تبریزی با اشاره به حجم بالای مأموریت‌ها و کمبود نیرو در اورژانس تأکید کرد: این چنین تماس‌هایی می‌تواند یک فرد واقعیِ نیازمند خدمات فوریتی را از کمک محروم کند. همچنین اداره حقوقی اورژانس نیز اعلام کرده است که پرونده این مزاحمت، به دلیل ایجاد اخلال در ارائه خدمات حیاتی، برای رسیدگی به مراجع قانونی ارسال شده است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
France
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
16
پاسخ
اتفاقا کاملا بیمار بوده این خانم و نیاز به کمکش واقعی بوده باید تکنسین اورژانس اطلاع میدادند ایشون و ببرند بیمارستان خاص بستری کنند
ناشناس
|
France
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
6
4
پاسخ
مگه ماهی ادم نیست که بهش امدادرسانی نکتید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
9
پاسخ
حدود 25 درصد مردم مشکلات روانی دارند. بهتر با برخی از واقعیت ها کنار بیاییم.
حاج بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
6
پاسخ
ایشان یا خودشیفته است یا مشکل روانی دارد.
پزشک اورژانس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
9
پاسخ
یک روز بیمار تصادفی به اورژانس مراجعه کرده بود و پایش دچار ضرب دیدگی شده بود،درخواست گرافی رو نوشتم ولی خبری از بیمار نشد.پس از نیم ساعت اورژانس بیماری رو آورد و دیدم همون بیماران! علت را جویا شدم و گفتند پذیرش بیمارستان گفته چون با آمبولانس نیامدید تمام هزینه های شما آزاد محاسبه می شود و دوباره به محل حادثه رفته و به ۱۱۵ زنگ زدند و الان اینجا هستند !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
5
5
پاسخ
حالا این بنده خدا فکرکرده در اروپا زندگی می کند درخواستش این شکلی مطرح کرده شما چرا جدی گرفتی ودعوای حقوقی مطرح کردید باید دید چند مورد تماس این شکلی بوده و نیروهای اورژانس رابه دردسر انداخته
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
0
پاسخ
ازاین چیزاتوایران زیاده بدترشم هست
