تعداد بازدید : 325
کد خبر:۱۳۴۴۶۵۱
کد خبر:۱۳۴۴۶۵۱
933 بازدید
سوت

اکرم عفیف امام جماعت شد

اکرم عفیف ستاره تیم ملی فوتبال قطر قبل از تمرین، نماز مغرب را در زمین اقامه کرد و دیگر بازیکنان نیز پشت سر او نماز را اقامه کردند.
برچسب‌ها:
سوت اکرم عفیف ویدیو نماز خواندن
