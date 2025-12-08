ماجرای بلوای نان در تهران چه بود؟

از بامداد ۱۷ آذر سال ۱۳۲۱، دانش‌آموزان مدارس دارالفنون، ایرانشهر و سایر مدارس تهران، به طرف صحن بهارستان روانه شدند و شعار آنها «ما نان می‌خواهیم» بود.

۱۷ آذرماه ۱۳۲۱ و کمتر از یک‌سال پس از اشغال ایران به‌دست ارتش متفقین، کمبود نان در تهران، شورشی مردمی را رقم زد.

بعدتر دانشجویان نیز بدان‌ها پیوستند و مشغول مذاکره با نمایندگان مجلس شدند. کم‌کم دسته‌های دیگری به این عده ملحق شده، با آنها همدردی می‌کردند.

در آن‌بین عده زیادی از افراد ماجراجو و فرصت‌طلب به جمع آنها افزوده شدند و با ازبین‌رفتن نظم و ترتیب، مردم راهروها و تالار جلسه را اشغال کردند و جمعی نیز با هیاهو، سروصدا، فحش و ناسزا به جلسه خصوصی نمایندگان مجلس وارد شدند و تنی چند از نمایندگان را به باد کتک گرفتند.

غروب ۱۷ آذرماه ۱۳۲۱، مرحله دیگری از برنامه اغتشاش اجرا شد. مقارن غروب، دستجاتی که با چوب و چماق به داخل خیابان و به‌سوی منزل احمد قوام، نخست‌وزیر برای غارت سرازیر شدند، با هیچ مقاومتی از طرف مأموران دولت مواجه نشدند.