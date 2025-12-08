ماجرای بلوای نان در تهران چه بود؟

۱۷ آذرماه ۱۳۲۱ و کمتر از یکسال پس از اشغال ایران بهدست ارتش متفقین، کمبود نان در تهران، شورشی مردمی را رقم زد.
به گزارش تابناک به نقل از هم میهن، از بامداد ۱۷ آذر سال ۱۳۲۱، دانشآموزان مدارس دارالفنون، ایرانشهر و سایر مدارس تهران، به طرف صحن بهارستان روانه شدند و شعار آنها «ما نان میخواهیم» بود.
بعدتر دانشجویان نیز بدانها پیوستند و مشغول مذاکره با نمایندگان مجلس شدند. کمکم دستههای دیگری به این عده ملحق شده، با آنها همدردی میکردند.
در آنبین عده زیادی از افراد ماجراجو و فرصتطلب به جمع آنها افزوده شدند و با ازبینرفتن نظم و ترتیب، مردم راهروها و تالار جلسه را اشغال کردند و جمعی نیز با هیاهو، سروصدا، فحش و ناسزا به جلسه خصوصی نمایندگان مجلس وارد شدند و تنی چند از نمایندگان را به باد کتک گرفتند.
غروب ۱۷ آذرماه ۱۳۲۱، مرحله دیگری از برنامه اغتشاش اجرا شد. مقارن غروب، دستجاتی که با چوب و چماق به داخل خیابان و بهسوی منزل احمد قوام، نخستوزیر برای غارت سرازیر شدند، با هیچ مقاومتی از طرف مأموران دولت مواجه نشدند.