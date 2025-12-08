نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست

بنیامین نتانیاهو امروز یکشنبه گفت ایران پس از آنکه ما تهدید هستهای و موشکی آن را از بین بردیم، دیگر «یک ابرقدرت منطقهای» نیست.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، با وجود غافلگیر شدن ایران از نحوه آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی، موج موشکباران سرزمینهای اشغالی توسط ایران طی روزهای بعد، خسارتهای گستردهای را به اسرائیل تحمیل کرد.
همچنین ماه پیش بود که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با اشاره به بازیابی کامل توانایی موشکی ایران هشدار داد در صورتی که اسرائیل بخواهد دوباره به ایران حمله کند، پاسخ تهران بسیار شدیدتر خواهد بود و «2 هزار موشک» را به طور همزمان روانه اسرائیل خواهد کرد.
رژیم صهیونیستی نگرانی خود را از تواناییهای ایران مخفی نکرده و امروز رئیس ستاد ارتش اسرائیل ایال زمیر گفت که ارتش باید خود را برای سناریوی مقابله با یک «جنگ غافلگیرکننده» آماده کند.