نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که این روزها به شدت در داخل اسرائیل برای کناره‌گیری از قدرت تحت فشار است، بار دیگر تلاش کرد به دستاوردسازی از حملات خود به ایران بپردازد.
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست

بنیامین نتانیاهو امروز یکشنبه گفت ایران پس از آنکه ما تهدید هسته‌ای و موشکی آن را از بین بردیم، دیگر «یک ابرقدرت منطقه‌ای» نیست.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، با وجود غافلگیر شدن ایران از نحوه آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی، موج موشک‌باران سرزمین‌های اشغالی توسط ایران طی روزهای بعد، خسارت‌های گسترده‌ای را به اسرائیل تحمیل کرد.  

همچنین ماه پیش بود که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با اشاره به بازیابی کامل توانایی موشکی ایران هشدار داد در صورتی که اسرائیل بخواهد دوباره به ایران حمله کند، پاسخ تهران بسیار شدیدتر خواهد بود و «2 هزار موشک» را به طور همزمان روانه اسرائیل خواهد کرد.

رژیم صهیونیستی نگرانی خود را از توانایی‌های ایران مخفی نکرده و امروز رئیس ستاد ارتش اسرائیل ایال زمیر گفت که ارتش باید خود را برای سناریوی مقابله با یک «جنگ غافلگیرکننده» آماده کند.

آبعلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
261
557
پاسخ
درست گفت بله دیگر ایران ابرقدرت منطقه نیست .ابرقدرت جهان است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
ایران ابرقدرت جهان و خاورمیانه است
ابوریحان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
درود بر شرفت
ابراهیم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
تو بدون آمریکا هیچی نیستی. یک ساعت ایران کارت رو میسازه
علی ویکتور
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
به فرض که حرفش درست باشه این جواب اون دسته از کسانی هست که در داخل از ضعف ایران سخن می‌گفتند و با بی انصافی از قدرت کشور یاد نمی کردن. هرچند که حرفهای این نتانیاهوی جلاد قابل پذیرش نیست
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
تو ابرقدر کی بودی
رامین صفایی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
نه بابا ، جدی میگی ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
کاش تو جنگ ۱۲ روز راه دور نرفته بودی همین دور بر تهران بودی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
عواقب مصرف صنعتی و سنتی .
Mohsen
| Germany |
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
????????????
بهنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
226
515
پاسخ
بله ،ایران ابرقدرت جهانه....
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
دقیقا...مخصوصاازنظراقتصادی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
????
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
از عواقب مصرف صنعتی و سنتی
امپراطوری پارس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
113
390
پاسخ
بزودی امپراطوری پارس را خواهید دید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
خیلی بدبخت خودفروخته هستی که حرفهای دروغ نتانیاهو رو تأیید می‌کنی!! ببین چقدر بی غیرتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
کشورو نابود نکنید امپراطوری نمیخواد بزنی وطن فروش های بدبخت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
سلام بیدارشو
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
انشالله امپراطوری اسلام و دین
ناشناس
|
Austria
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
95
205
پاسخ
جنابنتان‌یابو‌به‌همین‌خیال‌باش
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
73
374
پاسخ
اگر قدرت داشتی چرا رفتی پست سر آمریکا قایم شدی تو چیزی از خودت نداری همه تسلیحاتت از آمریکا ست اما ایران پشتوانش خدا خداست و تواناییش از فکرو اندیشه جوانانش و دانشمندانش خودش هست
پاسخ ها
ابوریحان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
درود بر شما
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
پدافندمون روسی بود که اونم عمل نکرد چون در قراردادراهبردی ۳۰ ساله خرید شده بود یا بهتر انداخته شده بود
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
64
314
پاسخ
این جنایت کار ها خیلی پررو شدن وغلط زیادی میکنند امارات وسایر عرب ها غلط زیادی می کنند نمی دانند هر ایرانی هزاردفعه می میره وزنده میشه ولی اجازه نمیده یک وجب از خاکش به دست بیگانه بیفتاد غلط زیادی نکنید که پشیمان میشوید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
حالا این دفعه رو شما به بزرگی خودت ببخش .
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
59
258
پاسخ
کرک و پر اسرائیل در نظر اعراب ریخت
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
57
236
پاسخ
میگن از او نترس که های و هو دارد از او بترس که سر به تو دارد.ایران الان به یک اشراف اطلاعاتی دست پیدا کرده که دنیا تو مشتش.
اشنا
|
Italy
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
41
156
پاسخ
اسراییل که مطمینا"نیست!ایراییل میان بقا ونتبودی قراردارد،وتردیدی هم نیست که بهرحال هرجنگی ضربه خوردن وتضعیف شدن رادارداماتضعیف اسراییل کشورک کوچک باجمعیت مهاجرکجاوایران گشورپهناوربا۹۰میلون جمعیت کجا!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
حالا شما اصول اولیه نگارش رو یاد بگیر تا ببینیم چه گلی به سرمون بزنیم
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
به نظر تا ۵۰ سال دیگه ما نصف این جمعیت هم نداریم از بس از نظر اقتصادی ضعیف شدیم کسی حاضر به فرزند آوری نیست و در نتیجه ما کم کم تمام خواهیم شد ، مگر زود تر فکر بکری بشه که از این اندیشمندانی که ما می‌بینیم آبی گرم نخواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
73
270
پاسخ
ایران ابر قدرت دنیاست زنده باد ایران و ایرانی ♥️??
