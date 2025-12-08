میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توصیف عجیب قدس از پزشکیان!

باور می‌کنند که مسعود پزشکیان، خودش، دخترش، پسرانش، دامادش، نوه و نتیجه‌اش، همه و همه در همان جاده‌ای طی طریق می‌کنند که ما و زن و بچه‌مان داریم راه می‌رویم.
کد خبر: ۱۳۴۴۶۴۳
| |
2523 بازدید
|
۲۰

توصیف عجیب قدس از پزشکیان!

ما آدم‌های کوچه و بازار، از پشت ادبیات مسعود پزشکیان، شخصیتی را می‌بینیم که مثل خود ماست؛ و در این مثل ما بودن، نه دامی نهفته و نه خطری خفته.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه قدس؛ ما آدم‌های کوچه و بازار، مسئولانی که سودای گفت‌وگوی تمدن‌ها را داشته‌اند یا معجزه‌ هزاره‌ها نامیده شدند هم کم ندیده‌ایم...

آن‌ شخصیتی که از ورای کلمات و جملات مسعود پزشکیان پیداست، منجی نیست، قهرمان نیست؛ آدمی است از جنس خودمان؛ که اگر بگوید «این‌هایی که مدام می‌گویند جهادی، جهادی؛ بدانند که خودِ من وقتی جوان بودم همراه با بچه‌ها، کارگری می‌کردیم، خانه ساختیم، مسائل بهداشت و سلامت را در همان مناطق محروم سامان دادیم» حرفش را قبول می‌کنیم. می‌دانیم راست می‌گوید و خالی نمی‌بندد.

برای همه پدرها و مادرهایی که سرریز مشکلات جامعه را در چارچوب شکننده خانواده خود می‌بینند و از نزدیک لمس می‌کنند اینکه مسعود پزشکیان بگوید: «بعد از آنکه همسرم در آن حادثه از دنیا رفت، من ماندم و بچه‌هایم. سال‌ها با آن‌ها زندگی کردم. با آن‌ها بحث می‌کردم؛ خیلی جاها حرف من را نمی‌پذیرفتند. من تلاش می‌کردم با گفت‌وگو قانعشان کنم، بعضی جاها قانع می‌شدند و بعضی جاها نه. اگر دعوا می‌کردم، آیا فکر می‌کنید از من اطاعت می‌کردند؟ قطعاً نه. جامعه هم همین‌ طور است؛ مردم برای من همانند فرزندان و خواهران و برادرانم هستند. نمی‌توان با دعوا، تحکم و اجبار، آن‌ها را به چیزی که می‌خواهیم برسانیم» آرامشان می‌کند.

آن‌ها از خلال این کلمات باور می‌کنند که خانواده رئیس‌جمهور هم خانواده‌ای است مثل خانواده خودمان؛ با انبوهی مشکلات ریز و درشت. باور می‌کنند که مسعود پزشکیان، خودش، دخترش، پسرانش، دامادش، نوه و نتیجه‌اش، همه و همه در همان جاده‌ای طی طریق می‌کنند که ما و زن و بچه‌مان داریم راه می‌رویم. این زندگی هیچ نکته برجسته‌ای هم که نداشته باشد، دست‌کم آن قدر صادقانه هست که بشود، راه به راه از آن گفت و شاهد مثال آورد. کو؟ کدام بزرگوار را می‌شناسید که بتواند تا این اندازه درباره زندگی و تجربه‌های زیسته‌اش صریح و صادق باشد؟

اینکه آیا این آدمی که منجی نیست، قهرمان نیست، آخرش می‌تواند باری از دوش مملکت بردارد یا نه را گذشت زمان، معلوم می‌کند و قضاوت تاریخ؛ اما نقداً همین ‌که می‌دانیم این آدم هم مثل خودمان درگیر همین مشکلاتی است که ما با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم، برایمان تسلای خاطر است. می‌دانیم این آدم هم مثل ما معنای گران شدن نان و تخم‌مرغ و روغن و پیاز را می‌داند؛ می‌داند شرمنده زن و بچه شدن چه دردی دارد؛ و می‌داند این مشکلاتی که دهه‌ها گریبانگیر جامعه شده، چه روزگاری از آن‌ها سیاه کرده است. همین هم برای ما مردم کوچه و بازار غنیمت است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه قدس هزاره سوم مسعود پزشکیان مردم رئیس جمهور
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا فاش کننده‌های برجام از واقعیات پزشکیان می‌ترسند؟!
آقای پزشکیان «مکانیسم واژه» را فعال کنید
واکنش شمسایی به بازداشت سه خبرنگار روزنامه قدس
پزشکیان: جایگاه ایران خیلی بالاتر از چیزی که هست باید باشد
پزشکیان یک قانون جدید ابلاغ کرد
تصاویر خاص از حکم تنفیذ رؤسای جمهور پیشین
پزشکیان: مردم از نحوه خدمت‌رسانی ادارات ناراضی‌اند
تصویری از پزشکیان در حلقه نمایندگان بعد از مراسم تحلیف
دومین گفتگوی تلویزیونی پزشکیان با مردم
حکم انتصاب ۶ استاندار جدید صادر شد
نگرانی مسعود پزشکیان از کتک خوردن را ببینید
مردم چه برداشتی از سخنان رئیس‌جمهور دارند؟
تصاویری از تیپ متفاوت پزشکیان در تاجیکستان
روایت پزشکیان از نگاه رهبر انقلاب درباره آزادی مشروع
۴ اشتباه اقتصادی پزشکیان در گفت‌وگوی زنده
پزشکیان: اختلاف میان حاکمیت و مردم بزرگترین تهدید است
فریادمان بازگشت به زندگی و تلاش‌مان برای ایران بود
رئیس‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد
مسعود پزشکیان پیام صادر کرد
کشف بسیار از توطئه‌ها به دست مردم انجام می‌شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۰
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
35
43
پاسخ
هرچه هست صلاحیت شهردار شدن یک شهرستان کوچک هم ندارد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
نقد کنید
توهین نکنید
ناشناس
| - |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
چرا ندارد چون حرف راست میگه فوق تخصص جراحی داره چندین سال رئیس دانشگاه بوده چندین سال نماینده مجلس و چندین سال وزیر اما به نظر شما صلاحیت شهردار یک شهر کوچک رو هم نداره راست میگه جلیلی با پراید ضد گلوله اش ارزش رئیس جمهور شدن رو داشت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
برای مردمی که به عوامفریبی عادت کردن هر کی با صداقت حرف می زند می گویند سیاست نمی داند
ناشناس
| Japan |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
حالا پایداریچیها کامنت می گذارند برای مخلف خوانی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
استاد دانشگاه و پروفسور و جراح قلب و نماینده مجلس و وزیر ،مهم نیست و مهم اینه که عملکردش که مردمو بدبخت کرده ، جوری که حتی به قول این دوستمون صلاحیت شهرداری یه شهر کوچیکم نداره . حالا شما هرچی عنوان تو دنیاست براش جور کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
9
پاسخ
ایشان اگر از جنس مردم بودند و درد مردم را درک می کردند وضعیت مردم بعد از یک سال و نیم این چنین نبود تنها عملکرد دولت ایشان افزایش شدید قیمت ها و مالیات ها بوده و خواهد بود
mohamad
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
11
پاسخ
رءیس جمهوری که نتونه به حتی یک درصد از وعده هاش عمل کنه دیگه چه حرفی باقی می مونه ؟
عباس خروس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
11
37
پاسخ
این رفتار یک مزیت برای رئیس جمهور نیست یا حد اقل نیست.مسائل کلان کشورمهم است نه صرفا قدم زدن در خیابان
پاسخ ها
ناشناس
| Japan |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
قدم زدن در خیابان یعنی چه ؟
سیدحسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
5
2
پاسخ
مملکت مشکل زیاد داره،همه مشکلات مربوط به مسئولان کنونی نیست و میراث سوءمدیریت های گذشته است.من به عنوان یک شهروند عادی،حرف های دکترمسعود باور میکنم و به نظرم صداقت داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
4
پاسخ
ما عادت کردیم از سیاست مداران حرف های قلمبه سلمبه و پیجیده و مبهم بشنویم هرکی ساده حرفشو بزنه میگن سیاست بلد نیس
ناشناس
|
Japan
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
5
پاسخ
از سر صداقت موضوع وفاق را مطرح کرد اغلب پستها را به مخالفان داد حالا هواداران همان‌ها طلبکاری بیشتر می کنند . بیاد بیاوریم که ریسی همه مدیران دولت روحانی را کنار گذاشت حتا یکنفررا نگاه نداشت .
ناشناس
|
Turkiye
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
9
پاسخ
ایشون توانای اداره کشور رو قطعا ندارد وضعیت اقتصادی گویای همه چیز است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
4
پاسخ
توصیف دقیق و درستی از پزشکیان ارائه کرده . همین است ساده بدون پستوهای تو در تو و لایه های ناپیدا و دو رویی و تزویر منزجر کننده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
7
پاسخ
لیاقت بعضی از هموطنان ما همان معجزه هزاره سوم است که ۷۰۰ میلیارد دلار نفتی را به باد داد و گفت سر کوچه ما گوجه فرنگی ارزونه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dnn
tabnak.ir/005dnn