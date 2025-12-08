واکنش فاضل لنکرانی به سخنان سلیمانی اردستانی

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی با اشاره به طرح برخی شبهات درباره شهادت حضرت زهرا(س) اظهار کرد: توجه مردم به بزرگداشت حضرت زهرا(س) در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده و امروز نسبت به گذشته چندین برابر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از حوزه، رئیس مرکز فقه ائمه اطهار(ع) با انتقاد از برخی هتاکی‌ها و ادعای اعلمیت از سوی افراد کم‌اطلاع، تأکید کرد: مناظره اخیر موجب شد منابع مظلومیت حضرت زهرا(س) بیش‌ از پیش مطرح شود. کسی که نصب امیرالمؤمنین(ع) به دستور خدا را قبول ندارد، شیعه نیست.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ریشه طرح شبهات را مقاله‌ای دانست که سال‌ها پیش با عنوان «فاطمه زهرا از ولادت تا افسانه شهادت» منتشر شد و یادآور شد که مرحوم والدشان نسبت به تبعات این جریان هشدار داده بودند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به منابع متعدد تاریخی اهل‌سنت ادامه داد: وقایع پس از رحلت پیامبر(ص) نه تنها خبر واحد نیست، بلکه در مواردی در بیش از پانزده منبع معتبر عامه آمده است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد گزارش‌هایی همچون بیعت‌گیری با تهدید و ارعاب، ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا(س)، آتش زدن در خانه، آسیب به پهلوی حضرت، و حتی سقط جنین در منابع متعدد تاریخی، حدیثی و تفسیری اهل‌سنت ذکر شده است.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم به نقل صحیح بخاری درباره وفات حضرت زهرا(س) در حالی که «ساخطةٌ علیهما» بود اشاره کرد و افزود: این‌ها مطالبی است که در کتاب‌های خودشان آمده و باید پاسخ آن را بدهند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی تأکید کرد: سکوت در برابر انکار حقایق مسلم تاریخی، به مظلومیت اهل‌بیت(ع) کمک می‌کند و یادآور شد: اسناد مربوط به مظلومیت حضرت زهرا(س) در منابع قرون دوم و سوم موجود است، نه اینکه ساخته قرون متأخر باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مناظره اخیر اشاره کرد و گفت: اصرار طرف مقابل بر ارزیابی ماجرا از منظر «الهیات» و نه تاریخ، انحرافی است و اساساً نمی‌توان قضایای تاریخی مسلّم را غیرتاریخی بررسی کرد.

آیت الله فاضل لنکرانی بر این نکته مهم تاکید کرد که امیرالمؤمنین(ع) مأمور به صبر بوده‌اند و نقل‌های تاریخی حتی واکنش حضرت به تهدید مهاجمان را ثبت کرده‌اند.

هشدار نسبت به تحریف و ضرورت مناظره علمی

وی با انتقاد از برخی هتاکی‌ها و ادعای اعلمیت از سوی افراد کم‌اطلاع، تأکید کرد: مناظره اخیر موجب شد منابع مظلومیت حضرت زهرا(س) بیش‌ از پیش مطرح شود. ما به دنبال اختلاف نیستیم، اما انکار حقایق با پررویی قابل تحمل نیست.

آیت‌الله فاضل لنکرانی همچنین گفت: برخی از سخنان طرف مقابل پیش‌تر در شبکه‌های وهابی مطرح شده و نشان‌دهنده برنامه‌ریزی برای تحریف تاریخ است. حوزه‌های علمیه و طلاب مواظب و مراقب نفوذ و سوگیری این جریان‌ها باشند.

دعوت به تداوم بیان حقایق و استناد به منابع معتبر

وی ضمن قدردانی از مردم، هیئت‌های مذهبی و حجت الاسلام حامد کاشانی، تأکید کرد: بیان حقایق مربوط به شهادت حضرت زهرا(س) باید هر سال با قوت ادامه یابد، زیرا مسئله امامت و ولایت هویت شیعه است و قابل چشم‌پوشی نیست.

آیت‌الله فاضل لنکرانی از مداحان و خطبا خواست با ارجاع به منابع معتبر اهل‌سنت و شیعه، این حقایق را برای نسل جوان مستند و روشن بیان کنند.