جاسوس دوتابعیتی موساد در کرج به دام افتاد

رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح جزئیات پرونده جاسوس اسرائیل در کرج گفت: در ویلای محل اقامت وی اقلام و تجهیزات پیچیده جاسوسی و اطلاعاتی کشف شد.
جاسوس دوتابعیتی موساد در کرج به دام افتاد

حسین فاضلی هریکندی‌ با اعلام آغاز رسیدگی به پرونده متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در دادگاه انقلاب کرج اظهار داشت: متهم پرونده که ایرانی دو تابعیتی و مقیم یکی از کشورهای اروپایی بوده است؛ در روز چهارم جنگ 12 روزه توسط اطلاعات سپاه استان البرز شناسایی و بازداشت شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده و اسناد موجود در پرونده؛ متهم با ماموران موساد ملاقات های متعددی داشته و در سرزمین‌های اشغالی هم آموزش دیده است، افزود: متهم پس از دوسال ارتباط و آموزش‌ از سوی افسران موساد در پایتخت های چندین کشور اروپایی و سرزمین های اشغالی؛ حدود یک ماه قبل از جنگ 12روزه از طریق مرز هوایی به منظور انجام ماموریت وارد کشور شد و به هنگام بازداشت و نیز در ویلای محل اقامت وی اقلام و تجهیزات پیچیده جاسوسی و اطلاعاتی کشف شد. 

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج آغاز شده است در خصوص اتهامات متهم بر اساس کیفرخواست صادره بیان کرد: پرونده وی با عنوان اتهامی «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی موضوع ماده 6 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» رسیدگی خواهد شد.

 

