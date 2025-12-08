میلی صفحه خبر لوگو بالا
اکانت افشاگران موساد در توییتر بسته شد

پلتفرم ایکس (توئیتر سابق) اکانت یک گروه افشاگری که اسامی، تصاویر، آدرس و شماره تلفن افسران موساد را منتشر می‌کرد، بست! با این حال روند این افشاگری‌ها در کانال تلگرامی این گروه همچنان ادامه دارد.
اکانت افشاگران موساد در توییتر بسته شد

این گروه افشاگری با نام «یقین حماد» با تاسیس حساب کاربری در تلگرام و توئیتر به آدرس (Israelinreal)  اسامی، آدرس، تصاویر و شماره تلفن‌های افسران سرویس امنیتی اسرائیل (موساد) را منتشر می‌کند. 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،  این گروه نوشته است که "به اطلاعات گروهی از افسران امنیتی جامعه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از جمله موساد، ملمب، شاباک و آمان از طریق منابع پنهان و آشکار دست یافته و به تدریج هویت آنان را افشاخواهد کرد تا مردم سراسر جهان چهره واقعی این جنایت‌کاران را بیشتر بشناسند".  

گروه یقین حماد همچنین ادعا کرده است که "افشاگری‌های گروه یقین حماد، اسطوره نفوذناپذیری سازمان های اطلاعاتی اسرائیل را به چالش خواهد کشید و نشان خواهد داد این افراد بیش از آنکه گمان کنند در دسترس هستند".

حساب تلگرامی و توئیتری مورد اشاره در اولین اقدام خود تصاویری از فردی به نام «گای ساگی» منتشر کرده و نوشته بود که او از افسران با سابقه و عالی‌رتبه سازمان موساد محسوب می‌شود. این گروه شماره تلفن‌های این فرد را نیز به همراه آدرس خانه او منتشر کرده بود.

اما گروه یقین حماد، در دومین گام خود، اطلاعات یکی دیگر از افسران موساد به نام «عران پرنسا» را علنی کرده است که جزو افسران جوان موساد است. به گفته گروه یقین حماد، «پرنسا» خدمت سربازی خود را در واحد 8200 آمان سپری کرده و از سال 2011 به‌ صورت پاره‌وقت در موساد فعالیت داشته است. پرنسا پس از مدتی به عضویت کامل و رسمی این سازمان درآمده است. او دوره‌های آموزشی گسترده‌ای در حوزهٔ فناوری‌های سیگنال و ارتباطات گذرانده است.  

به گفته گروه افشاگری یقین حماد، عران پرنسا، افسر موساد، در رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل تحصیل و درباره بحران  موشکی کوبا پژوهش کرده است. او همچنین دوره‌هایی را در حوزه دیپلماسی و امنیت در دانشگاه تل‌آویو گذرانده است.

گروه یقین حماد، پس از بسته شدن اکانت توئیتری‌ خود، فعالیت‌هایش را در تلگرام همچنان ادامه داده است.

 

اکانت موساد توئیتر افسران موساد تلگرام یقین حماد مسدود کردن
