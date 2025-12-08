امام جمعه عالیشهر عذرخواهی و استعفا کرد

امام جمعه عالیشهر بوشهر با انتشار بیانیه ای، بابت اظهارنظر اخیرش عذرخواهی و از سمت خود استعفا کرد. اخیرا این امام جمعه در اظهاراتی عجیب گفته بود: هر کسی نسبت به آقا رهبر انقلاب اظهار تنفر کند، قطعاً حرام‌زاده است

به گزارش تابناک؛ امام جمعه عالیشهر بوشهر با انتشار بیانیه ای، بابت اظهارنظر اخیرش عذرخواهی و از سمت خود استعفا کرد. اخیرا این امام جمعه در اظهاراتی عجیب گفته بود: هر کسی نسبت به آقا سید علی خامنه‌ای اظهار تنفر کند، قطعاً حرام‌زاده است.

امام جمعه عالیشهر در متن استعفای خود اعلام کرده: «با عرض سلام خدمت مردم شریف، اخیرا در جریان یک سخنرانی، در بیان و تشریح احساس و ارادتم نسبت به رهبر انقلاب، جمله‌ای بر زبانم جاری شد که از نظر مفهومی صحیح نبود و علاوه بر بهره‌برداری معاندان، موجب رنجش خاطر دوستداران انقلاب و نظام شد. لذا ضمن عذرخواهی، استعفای خودم را از امامت جمعه اعلام می‌کنم.»