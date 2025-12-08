میلی صفحه خبر لوگو بالا
امام جمعه عالیشهر عذرخواهی و استعفا کرد

امام جمعه عالیشهر بوشهر با انتشار بیانیه ای، بابت اظهارنظر اخیرش عذرخواهی و از سمت خود استعفا کرد. اخیرا این امام جمعه در اظهاراتی عجیب گفته بود: هر کسی نسبت به آقا رهبر انقلاب اظهار تنفر کند، قطعاً حرام‌زاده است
کد خبر: ۱۳۴۴۶۳۱
| |
8923 بازدید
|
۱۲
امام جمعه عالیشهر عذرخواهی و استعفا کرد

به گزارش تابناک؛ امام جمعه عالیشهر بوشهر با انتشار بیانیه ای، بابت اظهارنظر اخیرش عذرخواهی و از سمت خود استعفا کرد. اخیرا این امام جمعه در اظهاراتی عجیب گفته بود: هر کسی نسبت به آقا سید علی خامنه‌ای اظهار تنفر کند، قطعاً حرام‌زاده است.

امام جمعه عالیشهر در متن استعفای خود اعلام کرده: «با عرض سلام خدمت مردم شریف، اخیرا در جریان یک سخنرانی، در بیان و تشریح احساس و ارادتم نسبت به رهبر انقلاب، جمله‌ای بر زبانم جاری شد که از نظر مفهومی صحیح نبود و علاوه بر بهره‌برداری معاندان، موجب رنجش خاطر دوستداران انقلاب و نظام شد. لذا ضمن عذرخواهی، استعفای خودم را از امامت جمعه اعلام می‌کنم.»

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۷
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۱۲
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
21
پاسخ
کار خوبی کرد .
موریس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
6
18
پاسخ
آفرین به شجاعتت.عذرخواهی و قبول اشتباه میتونه جبران اشتباه باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
30
پاسخ
بله کسی که پشت تریبون می ایستد و یا بلندگو بدست می گیرد باید عفت کلام داشته باشد
همچنین باید با روحانیون و مداحان و تریبون دارانی هم که به راحتی به منتقدان و یا دگر اندیشان توهین و ناسزا می گویند برخورد شود تا یاد بگیرند رفتارشان منطقی و در چارچوب اخلاق باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
9
152
پاسخ
همین بهتر که استعفا داد رفت.
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
17
76
پاسخ
درود بر ایشان که اشتباه را پذیرفت عذرخواهی کرد و استعفا داد
سرلوحه تمام مسئولین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
بقیه مسئولین بدون عذرخواهی هم استعفا بدهند عالیه
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
امان از این زبان چند گرمی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
13
46
پاسخ
از نظر من این استعفا باعث جبران حرف ایشان تا حدود زیادی میشه و مبارک است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
13
پاسخ
آفرین به این حاج‌آقا که اشتباهش رو قبول کرد و با استعفا، به‌طور عملی عذرخواهی کرد، نه فقط با زبون.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
13
35
پاسخ
دمش گرم . شجاعت به خرج داده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
5
51
پاسخ
چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
10
پاسخ
پذیرش اشتباه و عذر خواهی درسی است که خیلیها باید از این امام جمعه یاد بگیرند. این کار ایشان قابل تقدیر است.
