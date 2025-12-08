بخشش قاتل روی تخت بیمارستان

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ رسیدگی به این پرونده بامداد بیست و یکم آذر سال ۱۴۰۱ و پس از درگیری خونین دریکی از محله‌های شمال تهران آغاز شد. با حضور مأموران در ساندویچی محل حادثه، مشخص شد صاحب مغازه بر اثر ضربه چاقو به گردن زخمی شده است.

او با اورژانس به بیمارستان انتقال یافت، اما فوت کرد. شاهدان می‌گویند ۴ سرنشین یک خودروی پژو برای خرید ساندویچ به آنجا رفته و با صاحب مغازه درگیر شدند که در نهایت یکی از مشتریان جوان مست با چاقو به او حمله کرد و این حادثه مرگبار را به وجود آورد.

۴ جوان تحت تعقیب بودند که ۳ نفرشان شناسایی شدند. در تحقیقات معلوم شد آنها مرتکب قتل نشده‌اند و عامل جنایت دوست فراری‌شان است؛ بنابراین یاشار بازداشت و به قتل اعتراف کرد.

پرونده این جنایت با صدور کیفرخواست به شعبه چهارم کیفری یک استان تهران ارسال شد. والدین مقتول از جانب خودشان و به قیومیت از نوه‌شان برای قاتل درخواست قصاص کردند.

این در حالی بود که متهم جوان در جلسه محاکمه در دادگاه به تشریح ماجرا پرداخت و گفت‌: آن شب من و دوستانم مشروب خورده و مست بودیم. برای خوردن ساندویچ به پاساژی رفتیم که مغازه ساندویچی داشت. صاحب آنجا مرد جوانی بود. حال و روزمان کمی خوب نبود. او خواست اجازه دهیم یک کلیپ و فیلم کوتاه از ما به‌عنوان مشتریانش موقع غذا خوردن بگیرد که سه نفر از دوستانم قبول کردند.

وی ادامه داد: مقتول از من خواست در کلیپ باشم که در عالم مستی قبول نکردم، اما او اصرار داشت. عصبانی شدم. تحمل این شرایط را نداشتم و نمی‌خواستم در کلیپ تبلیغاتی او باشم. درگیری بالا گرفت. در اوج عصبانیت نفهمیدم چطور شد چاقویی برداشتم و ضربه‌ای سمت مغازه‌دار پرت کردم تا بترسد و از من فاصله بگیرد که یکدفعه چاقو به گردنش اصابت کرد و از ترسم فرار کردیم.

قضات دادگاه وی را گناهکار شناختند و حکم به قصاصش صادر کردند. این رأی از سوی قضات شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور تأیید و به شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال و او یک گام به مرگ نزدیک شد.

شهریار داستانی، دادیار شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران با تأیید این خبر گفت‌: قرار بود مرد زندانی پای چوبه دار برود که جلسات صلح و سازش با خانواده مقتول برگزار شد. سرانجام پس از برگزاری چند جلسه با این خانواده، پدر مقتول به شرط دریافت وجه‌المصالحه قاتل را بخشید، اما مادر مقتول به دلیل بستری بودن در بیمارستان نتوانست در جلسه حاضر شود.

وی افزود: بنابراین واحد صلح و سازش اجرای احکام به دیدار این مادر داغدیده در بیمارستان رفتند و با او گفت‌و‌گو کردند که وی نیز به خاطر نزدیکی به روز مادر قاتل فرزندش را بخشید. حالا با بخشیدن قاتل، او از مجازات قصاص رها شده و قرار است به‌زودی از جنبه عمومی جرم محاکمه شود.