عکس: جاده چالوس؛ چهارمین جاده زیبای جهان

جاده چالوس که با نام جاده شماره 59 نیز شناخته می شود، چهارمین جاده زیبای جهان است که از رشته کوه های البرز می گذرد و شمال ایران و مازندران را به استان های تهران و کرج متصل می کند. رانندگی در این جاده و تماشای مناظر زیبای آن بسیار لذت بخش است.

برچسب‌ها:
جاده چالوس طبیعت پائیز عکس مستند
شاپور
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۸
مردم را به پارکهای شهری هدایت کنید و تمام ایران را قرق اعلام کنید.هرجا میروی چه میبینی: فیلتر سیگار ،اشغال،دود،سروصدا،ناهنجاری و
.......من خودم بچه جاده چالوس هستم.اب هم نداریم.بیخود مردم را تشویق نکنید و به طبیعت نفرستید.
