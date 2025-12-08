عکس: جاده چالوس؛ چهارمین جاده زیبای جهان
جاده چالوس که با نام جاده شماره 59 نیز شناخته می شود، چهارمین جاده زیبای جهان است که از رشته کوه های البرز می گذرد و شمال ایران و مازندران را به استان های تهران و کرج متصل می کند. رانندگی در این جاده و تماشای مناظر زیبای آن بسیار لذت بخش است.
جاده چالوس طبیعت پائیز
