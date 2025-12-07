En
پاسخ محکم کارشناس عراقی به مجری ضد ایرانی!
نبض خبر

توجیه پزشکیان درباره عمل نکردن به شعار انتخاباتی

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، گفت: «عزیزی گفتند مگر نگفتید بنزین را گران نمی‌کنید؟ گفتم عدالت را اجرا می‌کنیم. ما الان چهار میلیارد دلار می‌هیم و ۶۰ هزار بنزین می‌خریم. ۱۵۰۰ دلار به یک عده می‌فروشیم. اکثریت مردمی که از این امکانات ندارند، مجبوریم معیشت‌شان را درست کنیم.» اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
عمو صابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
21
پاسخ
نمیدونم و این داستان سالها تکرار میشه
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
3
21
پاسخ
خوشا به حال اونایی که گول شعارها و وعده و وعیدهاشو خوردن و به ایشون رای دادن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
"بنزین رو گرون نمی‌کنیم" واقعا چیزی بیشتر از دروغ نبود.
جناب پزشکیان مگه بقیه میخواستن بنزین رو گرون کنن که با پولش موز بخرن؟؟؟ خب اونا هم میخواستن همین عدالت رو اجرا کنن ولی شما گفتی بنزین رو گرون نمیکنیم! چرا گفتی؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
30
پاسخ
مامیگیم همون قولی که دادی که گفتی اگه نتونستم استعفامیدم استعفابده بروسراغ کارت
ناشناس
|
Oman
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
31
پاسخ
حداقل دین ندارید آزاده باشید... دقیقا خودت گفتی بنزین را گران نمیکنم... میخوای گران کنی ولی قبلش زیرساخت را درست کن... حقوق را درست کن و قیمت ماشین را آزاد کن... بعد ببین کی مخالفه
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
22
پاسخ
نمی شود نمی توانیم نگذاشتن این سه تا را یادتون باشه هرجا سوال از نکردن های دولت شد جوابش را تو این 3 تا اصل پیدا کنید !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
23
پاسخ
البته که بنزین باید گران شود ولی حقوق و دستمزد هم باید هماهنگ با قیمت بنزین افزایش پیدا کند. خودرو های پر مصرف و بی کیفیت ساخت داخل به چند برابر قیمت تمام شده به مصرف کننده تحمیل نگردد و واردات خودرو های کم مصرف ازاد شود. مهم تر از همه این ها بساط دلار چند نرخی ام‌الفساد برای همیشه جمع شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
12
پاسخ
این همه از حضرت علی و نهج البلاغه نقل کردی این بود، لااقل استعفا بده بگیم نه لااقل اینکاره اگر نبود، اینقدر شهامت داشت ول کنه
