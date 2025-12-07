نبض خبر
توجیه پزشکیان درباره عمل نکردن به شعار انتخاباتی
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، گفت: «عزیزی گفتند مگر نگفتید بنزین را گران نمیکنید؟ گفتم عدالت را اجرا میکنیم. ما الان چهار میلیارد دلار میهیم و ۶۰ هزار بنزین میخریم. ۱۵۰۰ دلار به یک عده میفروشیم. اکثریت مردمی که از این امکانات ندارند، مجبوریم معیشتشان را درست کنیم.» اظهارات پزشکیان را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان افزایش قیمت بنزین ویدیو
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۸
خوشا به حال اونایی که گول شعارها و وعده و وعیدهاشو خوردن و به ایشون رای دادن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
جناب پزشکیان مگه بقیه میخواستن بنزین رو گرون کنن که با پولش موز بخرن؟؟؟ خب اونا هم میخواستن همین عدالت رو اجرا کنن ولی شما گفتی بنزین رو گرون نمیکنیم! چرا گفتی؟؟؟
مامیگیم همون قولی که دادی که گفتی اگه نتونستم استعفامیدم استعفابده بروسراغ کارت
حداقل دین ندارید آزاده باشید... دقیقا خودت گفتی بنزین را گران نمیکنم... میخوای گران کنی ولی قبلش زیرساخت را درست کن... حقوق را درست کن و قیمت ماشین را آزاد کن... بعد ببین کی مخالفه
نمی شود نمی توانیم نگذاشتن این سه تا را یادتون باشه هرجا سوال از نکردن های دولت شد جوابش را تو این 3 تا اصل پیدا کنید !
البته که بنزین باید گران شود ولی حقوق و دستمزد هم باید هماهنگ با قیمت بنزین افزایش پیدا کند. خودرو های پر مصرف و بی کیفیت ساخت داخل به چند برابر قیمت تمام شده به مصرف کننده تحمیل نگردد و واردات خودرو های کم مصرف ازاد شود. مهم تر از همه این ها بساط دلار چند نرخی امالفساد برای همیشه جمع شود.