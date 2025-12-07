توجیه پزشکیان درباره عمل نکردن به شعار انتخاباتی

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، گفت: «عزیزی گفتند مگر نگفتید بنزین را گران نمی‌کنید؟ گفتم عدالت را اجرا می‌کنیم. ما الان چهار میلیارد دلار می‌هیم و ۶۰ هزار بنزین می‌خریم. ۱۵۰۰ دلار به یک عده می‌فروشیم. اکثریت مردمی که از این امکانات ندارند، مجبوریم معیشت‌شان را درست کنیم.» اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.