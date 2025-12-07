نبض خبر
خروج سخنگوی دولت از دانشگاه یزد پس از اعتراض دانشجویان
سخنگوی دولت در مراسم امروز روز دانشجو در دانشگاه یزد پس از اعتراض دانشجویان محل سخنرانی را ترک کرد. مهاجرانی در بخشی از این سخنانش درباره بدون فیلتر بودن سیم کارتش گفت: «من سراغ سیمکارت سفید نرفتم؛ آن را به من دادند.» او همچنین درباره اعتراضهای شدید به خود گفت: «افرادی در بیرون مرزها از اینکه شما بر مادر خودتون میتازید خوشحال خواهند شد» این لحظات را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر فاطمه مهاجرانی ویدیو سیم کارت سفید دانشگاه یزد
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۲۰
افرین
پاسخ ها
...| |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
دانشجو بیدار است
از دروغگو بیزار است
متاسفم برای پزشکیان که سخنگوش این خانومه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
بدترین و فامیل باز ترین دولتی که تا کنون داشتیم
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
عجیبه که زمان دولت رئیسی هیچ دانشجویی حق اعتراض نداشت، الان همه 2 متر زبون در آوردن،
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
آزادی بیان یعنی همین!
حتی وقتی کسی دنبال هرج و مرج و هیاهوی بی معنی است باید اجازه داد صدا های نهفته در درونش در بیرون طنین انداز شود! این باعث شناخت بهتر و اصلاح رویه ها می شود!
حتی وقتی کسی دنبال هرج و مرج و هیاهوی بی معنی است باید اجازه داد صدا های نهفته در درونش در بیرون طنین انداز شود! این باعث شناخت بهتر و اصلاح رویه ها می شود!
میگه سیم کارت سفید رو من نگرفتم به من دادن پس لابد فردا اگه 10 میلیارد هم بهت بدن میگی خودشون بهم دادن پس من بی تقصیرم