خروج سخنگوی دولت از دانشگاه یزد پس از اعتراض دانشجویان

سخنگوی دولت در مراسم امروز روز دانشجو در دانشگاه یزد پس از اعتراض دانشجویان محل سخنرانی را ترک کرد. مهاجرانی در بخشی از این سخنانش درباره بدون فیلتر بودن سیم کارتش گفت: «من سراغ سیم‌کارت سفید نرفتم؛ آن را به من دادند.» او همچنین درباره اعتراض‌های شدید به خود گفت: «افرادی در بیرون مرزها از اینکه شما بر مادر خودتون می‌تازید خوشحال خواهند شد» این لحظات را می‌بینید.