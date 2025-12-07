En
پاسخ محکم کارشناس عراقی به مجری ضد ایرانی!
تعداد بازدید : 3586
کد خبر:۱۳۴۴۶۱۱
7163 بازدید
نظرات: ۲۰
نبض خبر

خروج سخنگوی دولت از دانشگاه یزد پس از اعتراض دانشجویان

سخنگوی دولت در مراسم امروز روز دانشجو در دانشگاه یزد پس از اعتراض دانشجویان محل سخنرانی را ترک کرد. مهاجرانی در بخشی از این سخنانش درباره بدون فیلتر بودن سیم کارتش گفت: «من سراغ سیم‌کارت سفید نرفتم؛ آن را به من دادند.» او همچنین درباره اعتراض‌های شدید به خود گفت: «افرادی در بیرون مرزها از اینکه شما بر مادر خودتون می‌تازید خوشحال خواهند شد» این لحظات را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر فاطمه مهاجرانی ویدیو سیم کارت سفید دانشگاه یزد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
43
پاسخ
افرین
پاسخ ها
...
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
آفرین بر غیرت این دانشجویان
دانشجو بیدار است
از دروغگو بیزار است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
12
79
پاسخ
متاسفم برای پزشکیان که سخنگوش این خانومه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
برای خودت متاسف باش که رئیس جمهورت پزشکیانه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
6
67
پاسخ
دمشون گرم خدا حفظشون کنه. خدا کمک کنه تا از دولت هم خروج بشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
8
61
پاسخ
بدترین و فامیل باز ترین دولتی که تا کنون داشتیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
یه کم فکر کن ببن دوستان تو از همه بد تر بودن تو سهمیه چی داری
ناشناس
|
France
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
53
پاسخ
زبان باز بی استعداد !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
38
22
پاسخ
عجیبه که زمان دولت رئیسی هیچ دانشجویی حق اعتراض نداشت، الان همه 2 متر زبون در آوردن،
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
مسئله اینجاست آنها سیستم رفتاری شون قبل و بعد انتخابات یکی بوده ولی این دولت قبلش مواردی را مطرح کردند که آلان کاملا آنها را انکار می کنند و همان مسیرهای قبلی که خودشون به آنها معترض بودند را ادامه میدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
9
پاسخ
آزادی بیان یعنی همین!
حتی وقتی کسی دنبال هرج و مرج و هیاهوی بی معنی است باید اجازه داد صدا های نهفته در درونش در بیرون طنین انداز شود! این باعث شناخت بهتر و اصلاح رویه ها می شود!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
24
پاسخ
میگه سیم کارت سفید رو من نگرفتم به من دادن پس لابد فردا اگه 10 میلیارد هم بهت بدن میگی خودشون بهم دادن پس من بی تقصیرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
12
پاسخ
کلا سخنگو ها دولت ها حرف زیاد میزنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
15
10
پاسخ
زمان رئیسی دانشجوها رو دستچین میکردن یه وقت حرف اضافه نزنن خدارو شکر الان دانشجوها آزادند مرسی پزشکی
