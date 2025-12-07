عکس: مسابقات شطرنج غواصی
استادان بزرگ شطرنج جووخیر سینداروف از ازبکستان در حال رقابت در مسابقات شطرنج غواصی. مسابقات جهانی شطرنج فراستایل گرند اسلم ۲۰۲۵ (Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025) که نزدیک کیپتاون آفریقای جنوبی برگزار میشود، در آستانه شروع است. این تور یکساله هشت بازیکن درجه یک جهان را گرد هم آورده تا در تورنمنت Chess960 رقابت کنند که روز دوشنبه، ۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۷ آذر ۱۴۰۴) در منطقه حفاظتشده خصوصی گروتبوس (Grootbos Private Nature Reserve) آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد.
