نبض خبر
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
محمود کریمی در یک مراسم از نوحه انگلیسیاش برای جورج فلوید رونمایی کرد. صحبتهای این مداح را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر جورج فلوید محمود کریمی ویدیو
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۵
یه سرچ کردم درباره ی جرج فلوید،مسلمان نشنود کافر نبیند دستگیرم شد!!!
جرج پری فلوید جونیور (انگلیسی: George Perry Floyd Jr.) (۱۴ اکتبر ۱۹۷۳ – ۲۵ مه ۲۰۲۰) بازیگر پورنوگرافی[۲][۳][۴]، سارق مسلح ، آدم ربا و فروشنده مواد مخدر[۵][۶] آفریقایی-آمریکایی
ویکی پدیا
ویکی پدیا
حیف از یک ریال بیت المال که صرف این کارهای تبلیغی اشتباه با آدم های اشتباهی شود.