تعداد بازدید : 6660
کد خبر:۱۳۴۴۵۷۸
10057 بازدید
نظرات: ۱۵
نبض خبر

نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید

محمود کریمی در یک مراسم از نوحه انگلیسی‌اش برای جورج فلوید رونمایی کرد. صحبت‌های این مداح را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر جورج فلوید محمود کریمی ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
8
پاسخ
یه سرچ کردم درباره ی جرج فلوید،مسلمان نشنود کافر نبیند دستگیرم شد!!!
چوبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
8
پاسخ
جرج پری فلوید جونیور (انگلیسی: George Perry Floyd Jr.) (۱۴ اکتبر ۱۹۷۳ – ۲۵ مه ۲۰۲۰) بازیگر پورنوگرافی[۲][۳][۴]، سارق مسلح ، آدم ربا و فروشنده مواد مخدر[۵][۶] آفریقایی-آمریکایی

ویکی پدیا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
6
پاسخ
ایشان اطلاع دارد جورج فلوید یک آدم منحرف بوده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
9
پاسخ
نوحه برای فلوید؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!کلا رد داده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
4
پاسخ
بسیار جالب بود و چقدر این موضوع جای کار دارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
12
پاسخ
حیف از یک ریال بیت المال که صرف این کارهای تبلیغی اشتباه با آدم های اشتباهی شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
7
پاسخ
واقعا که
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
3
پاسخ
واقعا چه لزومی داره؟! ای کاش ولش کن چی درست هست که حالا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
4
پاسخ
چه بی کار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
7
پاسخ
جرج فلوید نوحه داره شغلش چی بود.
