عکس:دیدار رئیس عدلیه با دانشجویان دانشگاه زنجان
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای، در ادامه سلسله نشستهای هماندیشانه و صمیمانه خود با دانشجویان سراسر ایران، روز یکشنبه (۱۶ آذر ۱۴۰۴) همزمان با روز دانشجو، در دانشگاه زنجان حضور یافت و از نزدیک و بدون واسطه، مطالبات و دغدغههای دانشجویان را شنید و با آنان همصحبت شد.
