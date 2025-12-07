میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۴۵۷۵
بازدید: ۱۰۰۹

عکس:دیدار رئیس عدلیه با دانشجویان دانشگاه زنجان

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه سلسله نشست‌های هم‌اندیشانه و صمیمانه خود با دانشجویان سراسر ایران، روز یکشنبه (۱۶ آذر ۱۴۰۴) همزمان با روز دانشجو، در دانشگاه زنجان حضور یافت و از نزدیک و بدون واسطه، مطالبات و دغدغه‌های دانشجویان را شنید و با آنان هم‌صحبت شد.

برچسب‌ها:
عکس خبری روز دانشجو رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
