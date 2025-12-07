نبض خبر
اعتراض دانشجوی شجاع به پزشکیان را ببینید
همزمان با سخنان مسعود پزشکیان در روز دانشجو، یکی از دانشجویان این جسارت را به خود داد تا به رئیس جمهور یادآور شود با حرف درمانی اتفاق خاصی رخ نمیدهد. دانشجو رو به پزشکیان گفت: «چهل و هفت سال در این مملکت رئیس بودید، توانستید مشکلی را حل کنید؟» پزشکیان پاسخ داد: «وقت ندارم به این صحبتها جواب بدهم!» این لحظات را میبینید.
کدوم دانشجو؟
امروز هیچ دانشجویی را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه ندادند. رزرو نهارمون سوخت!
وقتی جواب ملت را تو جواب ندی کی بده؟ کی مسئولیت پاسخگویی داره فقط دوست داری بهتون بگم رییس جمهور
شجاع!!!!!!!!!!!!!!!!
دکتر پزشکیان فکر میکرد ریاست جمهوری هم مثل بقیه سمت هاش رو صندلی بشینه حقوق بگیره
دلار ۱۲۴۰۰۰ هزار تومان شد حرف بی فایده است یکی بره فرزین رو بگیره .....خداییش کلا بانک مرکزی نداشته باشیم بهتره و ارز اینجور جهش پیدا نمیکنه