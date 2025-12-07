اعتراض دانشجوی شجاع به پزشکیان را ببینید

همزمان با سخنان مسعود پزشکیان در روز دانشجو، یکی از دانشجویان این جسارت را به خود داد تا به رئیس جمهور یادآور شود با حرف درمانی اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. دانشجو رو به پزشکیان گفت: «چهل و هفت سال در این مملکت رئیس بودید، توانستید مشکلی را حل کنید؟» پزشکیان پاسخ داد: «وقت ندارم به این صحبت‌ها جواب بدهم!» این لحظات را می‌بینید.