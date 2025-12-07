En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
پرسش تند دانشجوی گیلانی از رسایی
تعداد بازدید : 3608
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۴۵۶۱
کد خبر:۱۳۴۴۵۶۱
5899 بازدید
نظرات: ۲۵
نبض خبر

اعتراض دانشجوی شجاع به پزشکیان را ببینید

همزمان با سخنان مسعود پزشکیان در روز دانشجو، یکی از دانشجویان این جسارت را به خود داد تا به رئیس جمهور یادآور شود با حرف درمانی اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. دانشجو رو به پزشکیان گفت: «چهل و هفت سال در این مملکت رئیس بودید، توانستید مشکلی را حل کنید؟» پزشکیان پاسخ داد: «وقت ندارم به این صحبت‌ها جواب بدهم!» این لحظات را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو دانشجو اعتراض
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Seychelles
|
۱۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
3
پاسخ
کدوم دانشجو؟
امروز هیچ دانشجویی را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه ندادند. رزرو نهارمون سوخت!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
4
پاسخ
وقتی جواب ملت را تو جواب ندی کی بده؟ کی مسئولیت پاسخگویی داره فقط دوست داری بهتون بگم رییس جمهور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
3
پاسخ
جوابی نداری. شانزده ماهه فقط حرف توخالی میزنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
1
پاسخ
شجاع؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
3
پاسخ
وقت که داری جوابی نداری!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
2
پاسخ
شجاع!!!!!!!!!!!!!!!!
تابناک جان معنی شجاعت را هم فهمیدیم
پزشکیان که تعامل میکنه
مدپد بود به علم الهدی اعتراض میکرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
3
پاسخ
فقط پزشکیان رییس بود؟؟
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
5
پاسخ
دکتر پزشکیان فکر میکرد ریاست جمهوری هم مثل بقیه سمت هاش رو صندلی بشینه حقوق بگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
3
پاسخ
دلار ۱۲۴۰۰۰ هزار تومان شد حرف بی فایده است یکی بره فرزین رو بگیره .....خداییش کلا بانک مرکزی نداشته باشیم بهتره و ارز اینجور جهش پیدا نمیکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
3
پاسخ
آقای پزشکیان همیشه اون استخاره اول ریاست جمهوری رو به یاد داشته باش.
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟