گریه سوزناک بهنوش بختیاری: در حال مرگم!

لغو به یک باره و بدون هماهنگی برنامه کمدی حامد آهنگی در اصفهان در حالی...

مرتضی عقیلی، سعید سهیلی، ابوالفضل پورعرب، علی‌اکبر ثقفی، محسن مسافرچی،...