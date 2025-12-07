En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 2495
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۴۵۵۴
کد خبر:۱۳۴۴۵۵۴
4935 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

گریه سوزناک بهنوش بختیاری: در حال مرگم!

صحبت‌های بهنوش بختیاری در گفتگو با اجرای مجید واشقانی منتشر شده و بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است. او با گریه سوزناک می‌گوید: «در حال مرگم!»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر بهنوش بختیاری ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
روایت بهنوش بختیاری از اقدام به خودکشی اخیرش!
جنجال بهنوش بختیاری با بادیگاردهایش
روایت بهنوش بختیاری از ماجرای گروگان گیری‌اش!
ویدیوی خنده داری که از بهنوش بختیاری منتشر شد
صحبت‌های جالب بهنوش بختیاری درباره همسرش
بهنوش بختیاری: همیشه در کیفم مرغ منجمد دارم!
اشک‌های بهنوش بختیاری با امیر تتلو در ماشین
حرف‌های تتلو و بهنوش بختیاری در آشتی کنان
نوشته عجیب پشت ماشین حسام نواب صفوی
هوش بهنوش بختیاری همه را شگفت زده کرد!
چهره شگفت انگیز بهنوش بختیاری پس از بوتاکس
آشتی بهاره رهنما و بهنوش بختیاری روی صحنه
بهنوش بختیاری: صد هزار نفر آنفالوم کردند
تقلید بازیگر زن پرحاشیه از گوگوش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
1
پاسخ
جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود؟ همه ما تاوان خواهیم داد بیهوده متازید مقصد خاکه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
1
پاسخ
خب. خانم ها خیلی راحت گریه می کنند. آقایون چکار کنند؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
0
پاسخ
بسه دیگه بهنوش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
0
پاسخ
یکی اینو ببینه
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
2
پاسخ
عموم مردم وضعیتشون همینه
دکتر مهندس پرستار کارمند کارگر وووووووو
چه کردید با این مردم
آهای مسئولین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
1
پاسخ
فقط اشکال کار در اینست که این جماعت وقتی که جیک جیکه مستونش است فکر زمستونشون نیستند !
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
2
پاسخ
من هم همینجوری هستم یه ثانیه هم امیدندارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
0
پاسخ
نترس بادنجان بم آفت ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
0
پاسخ
برو بابا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
0
پاسخ
نرمال نیست این خانم.
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟