میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تأثیر تماشای کارتون‌ها بر رشد مغزی کودکان

تأثیر کارتون‌ها بر تفکر کودکان سال‌هاست که مورد بحث قرار گرفته و اغلب به دلیل توالی سریع صحنه‌ها، جلوه‌های بصری خیره‌کننده و طرح‌های خیالی، نگرانی‌هایی را در بین والدین ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۵۵۲
| |
7373 بازدید
تأثیر تماشای کارتون‌ها بر رشد مغزی کودکان

به گزارش تابناک؛ تأثیر کارتون‌ها بر تفکر کودکان سال‌هاست که مورد بحث قرار گرفته و اغلب به دلیل توالی سریع صحنه‌ها، جلوه‌های بصری خیره‌کننده و طرح‌های خیالی، نگرانی‌هایی را در بین والدین ایجاد کرده است.

پیش از این، ایده غالب این بود که خطر اصلی در سرعت زیاد نهفته است، اما تحقیقات جدید این باور را رد می‌کند. روانشناسان دو جنبه جداگانه را بررسی کردند: سرعت تغییرات صحنه و سطح طرح‌های خیالی. آنها ده‌ها مطالعه علمی را تجزیه و تحلیل کردند و یافته‌های خود را در مجله روانشناسی تجربی کودک منتشر کردند.

اول، این مطالعه نشان داد که سرعت ویرایش تأثیر قابل توجهی نداشته است. کودکان چه صحنه‌های سریع و چه صحنه‌های آهسته را تماشا کنند، در انجام وظایف به یک اندازه خوب عمل می‌کنند.

با این حال، طرح‌های خیالی بیش از حد تأثیر واضحی داشتند. کارتون‌هایی که پر از جادو و نقض قوانین طبیعت هستند، بر توانایی کودک در تمرکز و کنترل رفتارشان تأثیر منفی می‌گذارند. این وضعیت به این دلیل است که مغز کودک سعی می‌کند آنچه را که می‌بیند پردازش کند. وقتی طرح واقع‌گرایانه باشد، درک آن برای کودک آسان‌تر است، زیرا شبیه زندگی روزمره است.

در سناریو‌های فانتزی، کودکان باید تلاش بیشتری برای درک رویداد‌های ناآشنا، مانند پرواز شخصیت‌ها یا صحبت کردن حیوانات، انجام دهند که این امر انرژی مغز را مصرف می‌کند و منابع کمتری برای تمرکز و خودکنترلی باقی می‌گذارد.

در نتیجه، دامنه توجه و توانایی کودک در کنترل واکنش‌های ناخواسته، مانند فشار دادن یک دکمه در زمان نامناسب یا حواس‌پرتی توسط یک محرک بصری روشن، ممکن است کاهش یابد. محققان توضیح داده‌اند که این اثر مربوط به بار شناختی ناشی از رویداد‌های غیرواقعی است، در حالی که سن، جنسیت و زمان مشاهده کودک عملاً هیچ تأثیری بر نتایج نهایی ندارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تفکر کارتون رشد مغزی کودکان
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار برای افزایش چشمگیر موارد ابتلا به آنفلوآنزا
عکس: کودکان و سالمندان در خط مقدم بحران آلودگی هوا
دانستنی‌هایی برای کودکان؛ زالزالک و تمرهندی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dmK
tabnak.ir/005dmK