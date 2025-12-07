پزشکیان اختیار رفع فیلتر ندارد؛ اختیار فیلترینگ که دارد!

مسعود پزشکیان که با دو شعار محوری رفع فیلترینگ و گران نکردن بنزین به ریاست جمهوری ایران رسید بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از تصدی این پست امضایش در زیر دو اقدام کاملا مغایر با شعارهایش ثبت شده است.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز 24؛ پزشکیان در مراسم روز دانشجو با یادآوری وعده اش که قرار نبوده بنزین را گران کند به سیاق سایر عقب نشینی هایش به پرسیدن این سئوال بسنده کرد که اگر گران نکنیم پس چکار کنیم؟!

او در بخش دیگری از حرف هایش در رابطه با فیلترینگ یک بار دیگر به یاد سخنرانی های انتخاباتی اش وعده و وعید داد که با فیلترینگ مخالف است!

پزشکیان البته این بار بعد از گذشت ماه ها از پست ریاست جمهوری مدعی شد اختیار رفع فیلتر را ندارد که در نوع خود عجیب است فردی با سابقه ده ها سال کار اجرایی در دولت و قانون گذاری و نظارت در مجلس چگونه نمی دانسته اختیار رفع فیلترینگ را ندارد و در انتخابات شعار رفع آن را داده است؟!

رئیس جمهور امروز در جمع دانشجویان بعد از اعتراف به ناتوانی در رفع فیلترینگ با افتخار اعلام کرد دستور سیاه کردن سیم کارت های سفید را داده است! یعنی او با شعار رفع فیلتر رئیس جمهور شده است بعد از اعتراف به ناتوانی در رفع آن شخصا دستور یک فیلترینگ جدید را داده است؛ فیلترینگ سیم کارت هایی که با حکم دادستانی برای اقشاری که ضرورت داشته مثل فعالان رسانه ای رفع شده است.

البته سیم کارت سفید ممکن است در دسترس عموم قرار نداشته باشد اما از باب یک روزنه برای شکسته شدن قفل فیلترینگ در کشور اهمیت داشت و جا داشت پزشکیان به عنوان رئیس جمهور اگر قصد داشت دستوری بدهد این دستور را در راستای گسترش این روزنه مثلا برای دانشجویان، فعالان هنری و اقتصادی و … صادر کند نه انسداد تنها روزنه رفع فیلتر در کشور!