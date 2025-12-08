میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
فاطمی در گفتگو با تابناک مطرح کرد؛

افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم، اعلام کرد: در شرایطی که تورم روزانه و قیمت ارز و سکه روند صعودی دارد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق قابل قبول نیست و مجلس امسال به هیچ وجه زیر بار افزایش حقوق پایین‌تر از تورم نخواهد رفت.
کد خبر: ۱۳۴۴۵۴۲
| |
20126 بازدید
|
۱۰۶

افزایش حقوق 45 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت

احمد فاطمی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با موضوع میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و رشد تورم و گرانی در کشور، اظهار کرد: در شرایطی که مردم ایران به‌ خصوص کارمندان و کارگران و اقشار آسیب‌پذیر، هزینه‌ها را به دلار پرداخت می‌کنند اما حقوق‌ها را به ریال دریافت می‌کنند.

وی افزود: این افزایش سرسام‌آور تورم که به‌ صورت روزانه شده و قیمت ارز و سکه نیز روند صعودی پیدا کرده است، ایجاب می‌کند حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم افزایش یابد. مگر می‌شود با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی، حقوق کارمندان و کارگران تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؟ این قابل قبول نیست.

فاطمی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: دولت در این لایحه تورم ۳۰ درصدی پیش‌بینی کرد اما حقوق‌ها را تنها ۲۰ درصد افزایش داد. البته مجلس به دلیل همراهی با دولت اعتراض نکرد، اما امسال ما قطعاً کوتاه نخواهیم آمد. این نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری است که هر افزایش حقوقی باید متناسب با تورم باشد. امروز تورم بالای ۴۵ درصد است و حقوق نیز باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند.

وی تأکید کرد: حقوق کارگران نباید تنها سالی یک بار افزایش یابد، بلکه شورای عالی کار باید دو یا سه بار در سال افزایش حقوق را اعمال کند. تورم ایستا نیست، گرانی ایستا نیست، در حال نوسان است و حقوق‌ها باید بر اساس این نوسان‌ها افزایش پیدا کند.

افزایش حقوق 45 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: جلسه‌ای با وزیر کار در هفته آینده داریم و این مسئله را رها نخواهیم کرد. به مردم اطمینان می‌دهم که به‌ عنوان عضو کمیسیون تلفیق، به هیچ وجه زیر بار افزایش حقوق پایین‌تر از تورم نخواهیم رفت. این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور نیز اعلام کرده‌ایم.

فاطمی در پایان گفت: دولت باید بودجه‌ای به مجلس بیاورد که شفاف و عملیاتی باشد و کمترین کسری را داشته باشد تا از جیب مردم برداشت نشود. زیرا وقتی پول بدون پشتوانه چاپ می‌شود، موجب تورم خواهد شد. این خلاف عقل و مصالح اقتصادی کشور است و مجلس در این خصوص ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دستمزد کارگران حقوق کارمندان کارگر تعیین
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار به استیضاح میدری ارتباط دارد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
216
پاسخ
حرف های این نماینده هم بیشتر جنبه شعار داره تا واقعیت

حالا می بینیم و تعریف می کنیم که مجلس زیر بار حقوق کمتر از تورم ، میرود یا نمی رود

تجارب چنیدن دهه که تا کنون خلاف این گفته را ثابت کرده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
اگه قرار باشه دلار بالا بره حقوق هم بالا بره که سودی برای دولت نداره باید دلار بالبره و حوق کم افزایش پیدا کنه که دولت بتونه هزینه هاشو از جیب کارمندا در بیاره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
خودشان می دانند و خوب هم می دانند که نه دولت ونه مجلس هیچ کاره اند و خاصیتشان سیاهی لشکراست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
چقدر شعار میدین؟! تا کی؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
این 50 درصدی که سال دیگه میخواهید افزایش بدید امسال با وضعیت گرانی پیش خور شده . سال دیگه با 50 درصد مشکلی حل نمیشه .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
مطمئن باشید با هر بیست درصد افزایش حقوق کارگران 40 درصد افزایش تورم خواهیم داشت اصلأ یک بحث که در شورای تعیین حقوق در پایان هر سال مطرح می‌شود همین است که به کارفرمایان میگویند شما با هر درصد افزایش حقوق ، قیمت تولیدات خود را دو برابر افزایش دهید چه کسی این تولیدات شمارا می‌خرد همین کارگرها و وقتی حقوق بیشتری دریافت کنند همان مبلغ دوباره با خرید همان تولیدات خودشان به شما بازگردانده خواهد شد
آوید امی
| Netherlands (Kingdom of the) |
۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
کاهش ارزش ریال و تورم پیوسته، فشار بر سفره مردم، معیشت کارگران، و قدرت خرید خانوارها ادامه خواهد داشت.

طبق برآوردها رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۵ حتی ممکن است منفی باشد — یعنی احتمال کوچک‌تر شدن اقتصاد.

اگر سیاست‌های تثبیت نرخ ارز اتخاذ نشود و تورم مهار نشود، فاصله میان تورم و دستمزد (یا درآمد واقعی مردم) بیشتر خواهد شد — یعنی فقیرتر شدن عمومی، افزایش فقر و احتمال نارضایتی اجتماعی.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
99
پاسخ
آقا یه بار افزایش بدین و اعلام نکنین . درصد که مشخص می کنید تمام کارخانجات و تولیدی ها از حالا دستگاه تاریخ زن و چاپ قیمت رو آماده می کنن برای اردیبهشت که شیرینی افزایش رو به کام کارگران تلخ کنن .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
تورم بالای 50% این شکلیه دیگه، چه انتظاری داری؟؟ سال 1408 صندوق های بازنشستگی هزینه هاشون دهن باز میکنه 2-3 سال دیگه تورم بالای100% میشه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
بهترین گزینه این است که با افزایش آلودگی هوا جمعیت را کنترل کنید و اقشار ضعیف را حذف کنید. افراد ثروتمند بهتر است دستگاه های تصفیه هوای قوی تهییه کنند و منتظر بمانند تا جمعیت به میزان کافی کاهش پیدا کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
173
پاسخ
بخدا اگه 500% هم اضافه بشه بازم جبران ضرر و بدبختی مردم تو این سالها نمیشه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
احسنت عین واقعیت رو گفتید ولی حیف که چشم بینا و گوش شنوایی در این مملکت وجود ندارد
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
7
76
پاسخ
انشالا .ببینیم و تعریف کنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
زودباور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
14
84
پاسخ
حقوق رو افزایش ندید تورم رو بیارید پایین .از این ور حقوق رو افزایش میدید از اونو همه چی رو دوبار گرون می کنند این باز ی رو سالیان ساله که بازی می کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
آخه نمی دانم که چقدر آگاهی داری ولی حقوق را بر اساس تورم گذشته افزایش می دهند نه بر اساس تورم آتی در نتیجه اینکه حقوق را افزایش می‌دهند و تورم را کنترل کنند یک حرف کاملا غیر معقول و غیر کارشناسی است اگر بخواهند تورم را هم کنترل کنند باز باید حقوق را افزایش بدهند چرا که بر اساس تورم گذشته است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
اتفاقا سالهاست که تورم نجومی چند صد درصدی وجود دارد ولی اعلام می‌کنند که مثلا چهل درصد است و نهایتا ۲۰ درصد افزایش حقوق انجام می‌دهند که ملت هر روز از روز قبل فقیرتر می‌شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
96
پاسخ
تورم واقعی حداقل 100 درصد است
پاسخ ها
مخلوق خدا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
داداش صددرصد لحظه ایه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
69
پاسخ
اولا که اگر امسال هم 50 درصد بره بالا در برابر تورم 65 درصدی یعنی هیچ بعلاوه عدم برابری تورم با افرایش دستمزدها طی 6-5 سال گذشته کماکان فشارش روی گرده حقوق بگیران سنگینی خواهد کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
8
43
پاسخ
چرا به جای افزایش حقوق از جیب مردم، تورم رو کم نمی‌کنید؟ کارفرما از کجا دزدی کنه که بتونه افزایش رو بده؟ اصلا دلیل تورم چیه، جلوشو بگیرید کارگر هم افزایش نمی‌خواد. من که دو تا کارگر دارم 50 درصد افزایش رو از کجا بیارم بهشون بدم؟ این آقای نماینده بخوبی می‌دونه که چرا تورم ایجاد می‌شه با فرافکنی می‌خواد هزینه‌شو بندازه گردن مردم، خودش رو هم خوب نشون بده. همین نماینده به طرح‌های با خرج بیخودی رای نده جلوی چاپ پول اضافه رو بگیره، لازم نیست که خودش رو آقا خوبه نشون بده.
مردم یک سوال ساده از خودشون بپرسند: گیریم که حقوق‌ها خیلی خیلی بیشتر از تورم افزایش پیدا کنه، این پول از کجا باید بیاد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
کارفرما سه تا لکسوس و بنز و ب ام و و خونه تو زعفرانیه نباید داشته باشه ولی نیروش تو خرید یه ساینا بمونه!!درست اینه که کارفرما به یه زندگی خوب نه شاهانه قناعت کنه و اجازه بده نیروهاش هم یه زندگی حداقلی داشته باشن مثلا کارفرما بره تو خیابون نفت ظفر بشینه من هم بتونم با دستمزدم لااقل تو پرند یه آپارتمان بخرم
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
دوست عزیز همه ما توی یک کشتی هستیم .... اگر قرار 60 الی 70 درصد تحت فشار باشند .... بقییه هم باید کمی سختی کار را قبول کنند ..... در همین چند ماهه عده ای که داشتند و توانستند بابت سکه و دلار و تبدیل ریال میلیاردها زدند به جیب .... نوش جانشان .... هر آدم عاقلی باید این کار را بکند ....ولی همین دوستان باید کمی هم هوای 70 درصد را داشته باشند .... اینجاست که اگر کشتی دچار صدمه شود همه زیر آب می رویم .... چون خدایی هم هست و استاد در گوشمالی .... کاملا حواسش هست و شوخی هم نداره ....
نسیم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
با همین عوام فریبی ها و نداشتن تخصص و منفعت های جناحی مردم بیچاره شدند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
حرف حق
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
داشتن سه تا لکسوس و بنز و ب ام و و خونه تو زعفرانیه به خاطر تورم است. چرا صحبت کاهش تورم نمی‌کنید؟ تویی که می‌خواهی تو پرند یه آپارتمان بخری چرا به تورم اعتراض نمی‌کنی؟ اگه منتظری از دیگران بگیرند بهت بدند به جایی نمی‌رسی. اگه تورم نباشه سه تا لکسوس و بنز و ب ام و غیر از هزینه براشون چی داره؟ قیمتش که نمیره بالا.
همان ناشناس کارفرما
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
این را هم بگویم با این وضعیت کنونی دیگر کارگران محترم هم توان ادامه ندارند یک نفر چند روز پیش حرف جالبی به من زد گفت چرا بیایم از ساعت 8 صبح تا غروب کار کنم برای روزی فلان مبلغ می‌روم در این روزی چهار پنج ساعت کار می‌کنم دو برابر این دستمزد در می‌آورم به شما قول میدهم تا چهار سال آینده که کم کم شروع به بازنشستگی دهه های پنجاه و شصت آغاز شود کشور با بحران کارگر روبرو خواهد بود دهه هفتادی ها که اغلب به دنبال کار آسان رفتند دهه های هشتاد و نود هم که اصلا نمی‌دانند کار کردن یعنی چی بحران کمبود کارگر دیگر مثل ناترازی انرژی و خشکسالی نیست که با گران کردن و صرفه‌جویی یا جیره بندی درست شود یعنی یک کشور فلج خواهد شد
محمد علی روزبه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
47
7
پاسخ
بهتر است حقوق بالا نرود بلکه آموزش و بهداشت و هزینه ای مردم رو کم کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
نظر شما قابل اجرا نیست پس باید فقط حقوق افزایش داشته باشد تازه اونم بر اساس تورم سال قبل است در حالی که حقوق را سال آینده می گیری آقایون در یک هفته قیمت شیر را سه بار افزایش دادند اونوقت می گویید چه جیز را کنترل کنند مشکل این است خودشان قیمت ها را بالا می برند و حقوق را هم می خواهند پایین نگه دارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
بهترین گزینه این است که با افزایش آلودگی هوا جمعیت را کنترل کنید و اقشار ضعیف را حذف کنید. افراد ثروتمند بهتر است دستگاه های تصفیه هوای قوی تهییه کنند و منتظر بمانند تا جمعیت به میزان کافی کاهش پیدا کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
62
پاسخ
50 درصد هم که بکنید تاثیری نداره چون 1404 هم 20 درصد اضافه کردید نه تورم 1403 رو پوشش میداد نه تورم50 درصدی در سال 1404 عملن ما دو سال از تورم عقب تریم این یه موضوع خیلی ساده و قابل فهمه حالا چرا مسولین نمیخوان بفهمن نمیدونم
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
پارسال با حق اولاد و مسکن و حدود 55 درصد اضافه کردند برادر بجاش 150 درصد اجناس رو گران کردند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
ناشناس 12:55 پارسال برای کارمندان 20 تا 30 درصد اضافه شد فقط
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dmA
tabnak.ir/005dmA