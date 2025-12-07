مدارس ۵ شهرستان هرمزگان تا آخر هفته غیرحضوری شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مهراد حسن زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به هماهنگی انجامشده با دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداران، ادارهکل آموزش و پرورش و رؤسای دانشگاهها، آخرین مصوبات ستاد بحران استان را تشریح کرد. طبق این تصمیمات و با موافقت استاندار هرمزگان، موارد زیر از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه اجرا میشود:مهدکودکها و پیشدبستانیها در پنج شهر بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجیآباد و قشم از دوشنبه ۱۷ تا چهارشنبه ۱۹ آذر تعطیل هستند. مدارس ابتدایی در این پنج شهر طی همین بازه زمانی غیرحضوری خواهد بود؛ اما مدارس ابتدایی در سایر بخشها و مناطق تابعه این شهرستانها حضوری فعالیت میکنند. مدارس متوسطه اول و دوم در سراسر استان از فردا دوشنبه تا پایان هفته حضوری و با رعایت پروتکلهای بهداشتی دایر خواهند بود. فعالیتهای ورزشی در اماکن روباز آزاد و در اماکن مسقف با نظارت ادارهکل ورزش و جوانان و رعایت دستورالعملها مجاز است. دانشگاهها طبق تصمیم روسای هر دانشگاه تا پایان هفته فعالیت آموزشی خود را ادامه میدهند. کلاسهای مراکز آموزشی و کانونهای زبان با نظارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از دوشنبه تا پایان هفته حضوری برگزار میشوند. تمام دستگاههای اداری و اجرایی استان تا پایان هفته طبق روال عادی فعال هستند و تعطیلی ندارند. حسنزاده تأکید کرد اجرای مصوبات ستاد بحران برای همه دستگاهها لازمالاجراست و از شهروندان خواست همچون گذشته در رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی همکاری کامل داشته باشند.