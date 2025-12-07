مدارس ابتدایی این استان دوشنبه غیرحضوری شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی صفری با تاکید بر اینکه این مصوبات بر اساس نظرات کارشناسی دستگاههای اجرایی متولی اعم از هواشناسی، محیط زیست و... تصمیم گیری خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی، انتظار میرود بخشی از آلایندهها در استان برای ساعات عصرگاهی روز دوشنبه ۱۷ آذرماه کاهش یابد.
صفری تأکید کرد: با وجود این شرایط مدارس در شیف صبح مقطع ابتدایی برای روز دوشنبه هفدهم آذرماه غیرحضوری خواهند شد. در این میان شیفت عصر و مقاطع بالاتر اعم از متوسطه اول و دوم مراکز آموزش عالی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.
وی تصریح کرد: باتوجه به پیشبینیها طرح زوج و فرد فردا اعمال نخواهد شد.
او افزود: همچنین توقف فعالیتهای عمرانی آلاینده و معادن شن و ماسه در ساعات بعداز ظهر آزاد است.
به گزارش ایسنا به نقل از استانداری البرز در روز یکشنبه ۱۶ آذر، صفری از استقرار پایگاههای سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلالاحمر استان مکلف شد پایگاههای سیار اورژانس و هلالاحمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.
این مسئول، استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.
صفری در پایان گفت: همه دستگاهها باید با جدیت وظایف تعیینشده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ شود.