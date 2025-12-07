هشدار سرلشکر موسوی از آمادگی کامل نیروهای مسلح

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انسجام ملی و امیدآفرینی را از گزاره‌های راهبردی و مورد تاکید پیش روی دانشجویان قلمداد و افزود: نقش دانشجویان در تولید روایت‌های امیدبخش و تقویت انسجام ملی، هم‌سنگ با مأموریت‌های عملیاتی آنان است.

به گزارش تابناک؛ سرلشکر موسوی در ابتدا ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشجویان دافوس سپاه، مراکز آموزشی و پژوهشی نیرو‌های مسلح را میعادگاه تربیت فرماندهان و افسران جوان برای واگذاری مسئولیت‌های مهم و اثربخش در آینده دانست و گفت: این دانشجویان آینده‌سازان نیرو‌های مسلح به شمار می‌آیند و باید اساتید از برنامه‌ریزی‌ها و پژوهش‌های مدرن و به‌روز برای تدریس دانشجویان استفاده کنند تا نیرو‌های مسلح از فناوری‌های پیشرفته روز دنیا عقب نمانند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با بیان اینکه امروز نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل اطلاعاتی و عملیاتی قرار دارند، افزود: جوانان انقلابی، با روحیه و خوش‌فکر در نیرو‌های مسلح، با ایمان به خدا و فراگیری علم، تخصص و دانش به‌روز توانستند پیشرفت‌های بزرگی را در بخش‌های مختلف نیرو‌های مسلح رقم بزنند.

سرلشکر موسوی با تاکید بر لزوم توجه دانشجویان و فرماندهان و مدیران آینده سپاه به مولفه‌ها و گزاره‌های راهبردی پیش روی آنان برای نقش آفرینی در عرصه مأموریت‌های محوله، پیوند علم و ایمان و جهاد علمی و فناورانه را حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: ترکیب دانش روز با ایمان الهی، ستون اصلی اقتدار نیرو‌های مسلح است و این مسیر باید به‌عنوان الگوی راهبردی در تمامی مراکز آموزشی دنبال شود، علاوه بر این ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، پژوهش‌های راهبردی و هوش مصنوعی، بخشی از جهاد علمی نیرو‌های مسلح از که نباید از آن غافل شد.

وی تربیت فرماندهان آینده را در زمره اولویت‌های راهبردی داووس توصیف خاطرنشان کرد: دانشجویان دافوس نه‌تنها افسران آینده، بلکه معماران راهبردی امنیت ملی خواهند بود و باید با نگاه سیستمی و چندبعدی آموزش ببینند.

سرلشکر موسوی با اشاره به تحولات عرصه‌های جنگ ترکیبی و شناختی، آمادگی برای جنگ‌های نوین را یک ضرورت راهبردی دانست و دانشجویان را به مطالعه و تمرین سناریو‌های نوین دفاعی فراخواند تا نیرو‌های مسلح در برابر هر تهدیدی از توانایی‌های اقدام پیش‌دستانه برخوردار شوند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در ادامه ارتباط با جامعه علمی کشور را ضامن پیش برندگی برنامه‌ها و پاسخ به نیاز‌های سازمان‌ها و منظومه نظامی و دفاعی کشور برشمرد و گفت: ضرورت تعامل مراکز آموزشی نظامی با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ملی همواره مورد تاکید ستاد کل نیرو‌های مسلح بوده است تا جریان دانش و نوآوری به‌صورت هم‌افزا در خدمت اقتدار ملی قرار گیرد.

وی حفظ میراث و انتقال تجربه را از دیگر گزاره‌های راهبردی مهم توصیف و یادآور شد: تجربه‌های دفاع مقدس و مقاومت منطقه‌ای باید به‌عنوان سرمایه راهبردی به نسل جدید منتقل شود تا پیوند گذشته و آینده در مسیر تعالی برقرار گردد.

در پایان این نشست صمیمانه، دانشجویان حاضر ضمن بیان دیدگاه‌ها و راهکار‌های مد نظر، سوالات خود را با رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح مطرح و پاسخ‌های لازم را دریافت کردند. این گفت‌و‌گو، علاوه بر تقویت ارتباط میان فرماندهی عالی و نسل جوان، به‌عنوان الگویی از تعامل راهبردی، امیدآفرینی و آینده‌سازی در تاریخچه آموزشی نیرو‌های مسلح ثبت شد.