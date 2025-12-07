وزیر فرهنگ: نگذاریم سوال ناموسی شود!

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز دانشجو با حضور در دانشگاه تربیت مدرس پاسخگوی پرسش‌ها و دغدغه‌های دانشجویان بود و با تاکید بر اینکه نباید فضای گفت‌وگو بسته شود، گفت: بعد از اصلاحات فضای دانشگاه‌ها را بستیم، خب آیا دانشگاه‌ها بهتر شد؟ یا دانشگاه محل رکود و انسداد و عدم گفت‌وگو شد؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این مراسم همزمان با روز دانشجو (یکشنبه، ۱۶ آذر) با تاخیری بیست‌دقیقه‌ای درحالی آغاز شد که اکثر صندلی‌های سالن پر بود. نیم ساعت ابتدای برنامه به قرائت قرآن، پخش سرود ملی، طنازی‌ها ‌و شعرخوانی‌های مجری برنامه و پخش کلیپی برای معرفی رویداد ۱۶ آذر سپری شد.

پیش از آغاز سخنرانی‌ها، دانشجویانی که به علت پر شدن سالن، جایی برای نشستن پیدا نکرده بودند معترض شدند و ریاست دانشگاه بابت این اتفاق و محدود بودن ظرفیت سالن اظهار شرمندگی کرد.

پس از سخنرانی کوتاه ریاست دانشگاه، کلیپی با مضمون‌ معرفی دخترِ مسعود شمس‌بخش قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پخش شد. زهرا شمس‌بخش یکی از شهدای حمله نظامی اسرائیل به ایران است. پس از پخش این کلیپ، مسعود شمس‌بخش خاطره شب حمله را مرور کرد. او گفت که روز ۲۳ خرداد (جمعه) قرار بوده برای یکی از دخترانش خواستگار بیاید و شب قبل از حمله، آنها خانوادگی در حال صحبت درباره همین موضوع بودند که در فاصله چندساعت از این صحبت‌ها وقتی در خواب بودند زیر آوار ماندند و در نهایت زهرا پس از این اتفاق به شهادت رسید. او در نهایت تاکید کرد که این جنگ، جنگی علیه مردم بوده است و اسرائیل با این دروغ که «با مردم کاری ندارد» آغازگر این جنگ بود.

سپس سیدعباس صالحی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - با گرامی‌داشت یاد شهدای جنگ دوازده‌روزه، از حضور در جمع دانشجویان ابراز خرسندی کرد. او دانشگاه تربیت مدرس را دانشگاهی تراز و محصول رویای اقتدار علمی خواند.

وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه روز دانشجو یک فرصت است، افزود: ما باید از نگاه و نقدها و نظرات دانشجویان بهره‌مند شویم و این فرصت را باید مغتنم شمرد. دانشجو ترکیبی از علم و جوانی دارد که قدرتی مضاعف برای او می‌سازد.

صالحی که تاکید داشت به عنوان نماینده دولت چهاردهم در دانشگاه حاضر شده است، اظهار کرد: مراسم تحلیف آقای پزشکیان نهم مردادماه بود و دهم مردادماه آقای اسماعیل هنیه در ایران به شهادت رسیدند.

او سپس به اختصار به مرور رویدادها و وقایعی که از مرداد سال ۱۴۰۳ که دولت چهاردهم کار خود را آغاز کرد و تاکنون رخ داده پرداخت؛ از شهادت سیدحسن نصرالله تا اتفاقات لبنان و سوریه، آمدن ترامپ و در نهایت جنگ دوازده‌روزه و اسنپ‌بک. او تاکید کرد حالا که در شرایط توقف آتش قرار داریم باید چالش‌ها و خسارت‌های این جنگ را جبران کنیم.

به گفته او، فقط در تیر و مرداد حدود ۶۰۰ هزارنفر از بازار اشتغال خارج شدند که یکی از آثار جنگ دوازده‌روزه است.

صالحی سپس وعده داد که یک بار برای تشریح مسائل فرهنگی کشور به دانشگاه خواهد آمد و سپس به تشریح اقدامات دولت چهاردهم پرداخت.

او با اشاره به اینکه دولت با انتخاب استانداران و معاون ریاست جمهوری اهل سنت نشان داد به فکر انسجام اجتماعی است، گفت: اتحاد همیشه مسئله مهم ملی است اما در شرایط فعلی که ذکر کردم، امر انسجام بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. آرامش داشتن یک مسئله همیشگی است، اما انسجام ملی اهمیتی دوچندان دارد؛ چون بی‌توجهی به آن، مخاطرات جدی ایجاد می‌کند. در کشوری مثل ما که فقط در همین ۱۴ ماه گذشته با حوادث سنگینی روبه‌رو بوده، طبیعی است که سیاست دولت در تقویت انسجام ملی اهمیت ویژه پیدا کند.

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه کشور در طول سال‌های گذشته با تحریم‌های مختلف روبه‌رو بوده‌ است، اظهار کرد: اما دو موج اصلی تحریم از سال ۹۰ تا ۹۲ و سال ۹۷ با آمدن ترامپ را داشتیم که صدمات زیادی به سرمایه‌گذاری، اقتصاد، علم و مسائل اجتماعی وارد کرده است.

صالحی با بیان اینکه دولت چهاردهم با مشکلات محیط زیستی و انرژی روبه‌رو بوده است، اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد بیش از ۱۲ هزار مگاوات ناترازی و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۶ هزار مگاوات ناترازی انرژی داشتیم. در سال ۸۵ مصرف بنزین ما حدود ۲۷ و نیم میلیون لیتر بود و امسال این رقم به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده و در شهریورماه به ۱۵۰ میلیون لیتر هم رسیدیم. این ناترازی برق و بنزین از گذشته‌ وجود داشت و دولت با آن مواجه شد.

وزیر فرهنگ افزود: در این ۱۵ ماه، وقایعی بر ایران رخ داد که خیلی متفاوت بود، اتفاقاتی که فکر نمی‌کردیم و در ۳۰ سال هم نمی‌دیدیم. ما در این اتفاقات مقصر نبودیم.

او تاکید کرد حجمی از اتفاقات و چالش‌ها هم میراث گذشته بر دوش دولت چهاردهم بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از ۲۵ دقیقه مرور وقایع گذشته و اقدامات دولت، تریبون را به دانشجویان سپرد.

سپس دانشجویان و نمایندگان انجمن‌های دانشجویی پشت تریبون حاضر شده و پرسش‌ها و نکات خود را مطرح کردند.

پرسش‌ها و مطالب مطرح‌شده حول محورهای علت تحریم شدن ایران، دغدغه معیشتی دانشجویان دکتری ‌و ارشد، انتقاد از سخنرانی طولانی مسئولان و در اولویت دوم قرار دادن دانشجویان برای طرح پرسش، چالش‌های حوزه تامین انرژی، درخواست ممنوع‌التصویر شدن مهران غفوریان و سیامک انصاری پس از توهین به نمادهای تاریخی ایران در برنامه «بازمانده»، چرایی فیلترینگ و وجود سیم‌کارت‌های سفید، سلامت روان استادان، خوابگاه متاهلی، اعتراض به مشکلات اقتصادی و بالا رفتن تصاعدی قیمت ارز و طلا، هشدار درباره فرار مغزها و مهاجرت نخبگان، اعتراض نسبت به نحوه برگزاری مراسم، مشکل پیدا کردن شغل، سخت شدن انجام کار علمی، گله از عدم تحقق وعده‌ها و ... بود.

در میانه برگزاری مراسم و بخش پرسش‌ها، بحث میان دو گروه فکری درباره جنگ دوازده‌روزه بالا گرفت و نظم سالن تا حدی به هم ریخت.

پس از دانشجویان، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی سخنرانی کردند.

پیش از اتمام بخش پرسش‌ها و پاسخ دادن مسئولان به پرسش‌ها، بخشی قابل توجهی از جمعیت سالن را ترک‌ کردند. دانشجویان حدود یک‌ ساعت ‌و ۲۰ دقیقه صحبت کردند و به بیان دغدغه‌های خود پرداختند.

در ادامه وزیر فرهنگ‌ با تاکید بر اینکه نیاز داریم گفت‌وگوی پیوسته انجام دهیم، گفت: به جای اینکه یک‌روز صحبت شکل گیرد باید پیوسته این کار را انجام دهیم. بحث‌ها متنوع و سوالات بنیادین است. آنچه برای من حاصل جلسه شد این بود که گفت‌وگو را بیشتر کنیم. ما باید بیشتر صحبت‌ها را بشنویم و این حس انتقاد، اعتراض و پیشنهاد برایمان دلنشین است. دانشگاه جریانی از جوشش اجتماعی است و باید حرف‌ها راحت بیان شود.

او افزود: در دهه ۷۰ کرسی‌های آزاداندیشی با همین نگاه کار خود را آغاز کرد. تابو خیلی از بحث‌ها باید شکسته شود و بگذاریم دانشجو صحبت کند. راه حل این است که سوالات پایه را بپرسیم. همین که دوستی پرسید «چرا تحریم‌ هستیم» پرسش موثری است که باید به آن بیندیشیم. اگر سوال به پستوی ذهنی برود از جایی دیگر سر باز می‌کند. بر اساس پرسش دانشجویان، ما سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حوزه امنیت دفاعی کرده‌ایم اما آیا این کار درست بوده؟ غلط بوده؟ موضوع باید بررسی شود و نباید این سوال ممنوعه تلقی شود. نگاه حضرت آقا هم آزادی قبل از بیان، حین بیان و بعد از بیان است که اتفاقا این آخری مهم‌تر از دو رکن اول است.

صالحی ادامه داد: بعد از اصلاحات فضای دانشگاه‌ها را بستیم، خب آیا دانشگاه‌ها بهتر شد؟ یا دانشگاه محل رکود و انسداد و عدم گفت‌وگو شد؟ این جلسه خیلی سوت ‌و کور بود. ما نیار به نشاط در بدنه دانشگاه داریم؛ نشاطی که پایدار باشد و دانشجو بفهمد حرفش شنیده می‌شود.

او افزود: چرا می‌گذاریم برخی سوالات به نقطه‌ای برسد که ناموسی شود؟ نگذاریم سوال ناموسی شود و بگذاریم بیان شود. اینکه چه کسی این شرایط کشور را ایجاد کرده مهم است و من هم به عنوان یک دولتمرد نقصان را می‌پذیرم و عذر می‌خواهم. اما شرایط ایران را ببینید، آیا لیبی و سوریه بعد از تجربیاتی که داشتند وضعشان بهتر شد؟ همین افغانستان با حضور آمریکایی‌ها بهتر شد؟ نیروی خارجی آزادی‌بخش ملت‌ها نیست. نیروی خارجی منهدم‌کننده است. البته اینها نکاتی است که باید درباره آنها حرف زد. شرایط جامعه ایران در خطر دوکوهانه شدن است و این خطراست.

حجاب، جدایی دین از سیاست، محور مقاومت و… همگی بخش‌ها و بحث‌های مختلف در این زمینه است و باید بدانیم جامعه دوکوهانه زود نابود می‌شود.

صالحی با تاکید بر اینکه باید ارزش بیشتری برای انسجام ایجاد کنیم، اظهار کرد: بسیجی و اصلاح‌طلب و… همه یک ملت هستیم و باید به فکر کشور باشیم. باید به دانشجو میدان بدهیم تا حرف بزند و البته کسانی هم باشند که پاسخگو باشند. فضایی در جهش نسلی داریم که تفاوت بین نسل‌ها را زیاد کرده است. باید همین تفاوت نظرها و اختلاف‌ها را محترم بدانیم ‌و به حرف مشترک برسیم که به نظرم حرف مشترک این است که هیچ نیروی خارجی نجات‌بخش ایران نیست.

وزیر ارشاد گفت: من آماده‌ام بیایم با دانشجویان گپ بزنم. حتی کسی که می‌گوید موشک به درد نمی‌خورد باید بتواند حرف بزند. محیط علمی محل گفت‌وگوی بدون خط قرمز است. جامعه ایران چند مخاطره قابل توجه از نظر اجتماعی دارد اما همه ما روی یک‌ خاک زندگی می‌کنیم. باید گفت‌وگو کنیم بدون تکفیر و برچسب زدن به یکدیگر و بدانیم هیچ کدام بچه‌دردانه یا شهروند درجه یک این آب و خاک نیستیم و محجبه و غیرمحجبه، مومن و غیرمومن و… همه کنار هم هستیم.

او با اشاره به مقوله مهاجرت نخبگان تاکید کرد: اینکه دانشجویی با چشمی گریان از ایران برود حتما درد بزرگی است و باید به آن پرداخت.

به گزارش ایسنا، عمده دغدغه دانشجویان مسائل صنفی و معیشتی بود و همین امر سبب طولانی شدن این برنامه شد و به دنبال آن برنامه‌ای که قرار بود ساعت ۱۲ تمام شود، ساعت ۱۳:۴۵ به اتمام رسید.