نتانیاهو: هرگز در ازای عفو، از سیاست کنار نمی‌کشم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با صدراعظم آلمان ضمن ابراز تمایل به گفت‌وگو با رئیس جمهور آمریکا درباره مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه گفت که این مرحله سخت‌تر بوده و شامل «خلع سلاح نوار غزه و حماس» است.
نتانیاهو: هرگز در ازای عفو، از سیاست کنار نمی‌کشم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در دیدار با «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان گفت: در آستانه پایان مرحله اول و انتقال به مرحله دوم (توافق توقف درگیری در غزه) قرار داریم که سخت‌تر بوده و شامل «خلع سلاح نوار غزه و حماس» است.

نتانیاهو اظهار کرد: مشتاقانه منتظرم تا در دیدارم با ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) درباره چگونگی اجرای مرحله دوم توافق در مورد غزه بحث کنم.

نتانیاهو افزود: الحاق سیاسی کرانه باختری هنوز محل بحث بوده و شرایط موجود در آنجا برای مدتی به همین شکل باقی خواهد ماند.

به گزارش تلویزیون «العربی»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: فکر می‌کنم راهی برای برقراری صلحی گسترده‌تر با کشور‌های عربی وجود دارد.

او در ادامه نیز ادعا کرد: «هرگز اجازه نخواهیم داد کشور فلسطینی که برای نابودی ما تاسیس شده، تشکیل شود.»

نتانیاهو باز هم مدعی شد: «کاری که ما انجام می‌دهیم نه تنها برای دفاع از خودمان بلکه برای دفاع از آلمان و جوامع آزاده در همه جا و نیز همسایگان عرب غیر افراطی ما است و آنها این را می‌دانند.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: دوست دارم به آلمان سفر کنم، اما حکم دیوان کیفری بین‌الملل مانع از انجام این سفر می‌شود.

او افزود: هرگز در ازای عفو، از فعالیت‌های سیاسی خود کناره‌گیری نخواهم کرد.

نتانیاهو کرانه باختری صدراعظم آلمان توافق آتش بس خلع سلاح رژیم صهیونیستی
