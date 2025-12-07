نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با صدراعظم آلمان ضمن ابراز تمایل به گفت‌وگو با رئیس جمهور آمریکا درباره مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه گفت که این مرحله سخت‌تر بوده و شامل «خلع سلاح نوار غزه و حماس» است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در دیدار با «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان گفت: در آستانه پایان مرحله اول و انتقال به مرحله دوم (توافق توقف درگیری در غزه) قرار داریم که سخت‌تر بوده و شامل «خلع سلاح نوار غزه و حماس» است.

نتانیاهو اظهار کرد: مشتاقانه منتظرم تا در دیدارم با ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) درباره چگونگی اجرای مرحله دوم توافق در مورد غزه بحث کنم.

نتانیاهو افزود: الحاق سیاسی کرانه باختری هنوز محل بحث بوده و شرایط موجود در آنجا برای مدتی به همین شکل باقی خواهد ماند.

به گزارش تلویزیون «العربی»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: فکر می‌کنم راهی برای برقراری صلحی گسترده‌تر با کشور‌های عربی وجود دارد.

او در ادامه نیز ادعا کرد: «هرگز اجازه نخواهیم داد کشور فلسطینی که برای نابودی ما تاسیس شده، تشکیل شود.»

نتانیاهو باز هم مدعی شد: «کاری که ما انجام می‌دهیم نه تنها برای دفاع از خودمان بلکه برای دفاع از آلمان و جوامع آزاده در همه جا و نیز همسایگان عرب غیر افراطی ما است و آنها این را می‌دانند.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: دوست دارم به آلمان سفر کنم، اما حکم دیوان کیفری بین‌الملل مانع از انجام این سفر می‌شود.

او افزود: هرگز در ازای عفو، از فعالیت‌های سیاسی خود کناره‌گیری نخواهم کرد.