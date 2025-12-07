میلی صفحه خبر لوگو بالا
نمای زمینی و هوایی از زشتی فوتبال ایران؛ کج و معوج مثل خطوط زمین، زبان سروش رفیعی و خداداد!

در حالی که به نظر می‌رسید هفته دوازدهم لیگ برتر به‌واسطه انجام دربی پایتخت و چند دیدار مهم دیگر، جزو پُرهیجان‌ترین هفته‌های فصل باشد، اما با اتفاقاتی که رقم خورد از جمله حاشیه‌ای که سروش رفیعی به راه انداخت، مشخص شد این انتظار چیزی جز سراب نبوده است.
نمای زمینی و هوایی از زشتی فوتبال ایران؛ کج و معوج مثل خطوط زمین، زبان سروش رفیعی و خداداد!

برای پی بردن به وضعیتی که فوتبال‌مان با آن دست و پنجه نرم می‌کند، کافی است تنها چند ساعت از اتفاقات روز جمعه را مرور کنیم. روزی که مهم‌ترین بازی باشگاهی کشورمان یعنی دربی ۱۰۶ با جنجال و توهین برگزار شد و ساعاتی بعد هم شاهد هنرنمایی خداداد عزیزی روی آنتن زنده موقع پخش مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ بودیم.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، همانقدر که برای یافتن تتمه زیبایی‌های فوتبال در ایران باید از ذره‌بین استفاده کرد، به‌ همان مقدار برای تماشای کاستی‌ها، کمبودها و زشتی‌ها نیازی به هیچ ابزار اضافه‌ای نیست و به راحتی و به صورت مکرر، مقابل دیدگان مردم به خصوص علاقه‌مندان به فوتبال قرار دارد. اصلاً هم نیازی نیست نبش قبر کنیم یا راه دوری برویم؛ همین چند روز پیش و به طور دقیق‌تر ۴۸ ساعت گذشته. هرچه دیدیم و تماشا کردیم، یا فوتبال بی‌کیفیت، زمین بی‌کیفیت‌تر، بازی کسالت‌بار آن هم بعد از کلی هیاهو برای دربی ۱۰۶، لب‌خوانی‌های جنجالی سروش رفیعی بازیکن سرخ‌ها در جریان بازی و درگیری نصف و نیمه سرخابی‌ها در پایان دیدار بود. ساعاتی بعد هم شاهکار یکی از چهره‌های سابقاً محبوب فوتبال ایران که لقب حماسه‌ساز را یدک می‌کشد. خداداد عزیزی موقع پخش ویژه برنامه مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶، روی آنتن زنده شبکه سه، مرزهای بی‌ادبی و استفاده از الفاظ زشت را جابه‌جا کرد.

شاید کسی از سروش رفیعی به عنوان یکی از کاپیتان‌های تیم پرسپولیس که سال‌هاست به عنوان بازیکنی با اخلاق و احترام شناخته شده انتظار نداشت که در طول بازی خطاب به آدان، دروازه‌بان استقلال از الفاظی استفاده کند که شایسته هیچ انسانی نیست.

البته که شاید خیلی‌ها از خداداد عزیزی که سال‌هاست با همین الفاظ زشت میهمان صداوسیمایی است که بیننده آن پیر و جوان، مرد و زن هستند، انتظاری ندارد؛ فقط هر بار حرف‌های زشت و ۱۸+ عزیزی نقدی می‌شود و دوباره روز از نو و روزی از نو. با این حال شاید کسی از سروش رفیعی به عنوان یکی از کاپیتان‌های تیم پرسپولیس که سال‌هاست به عنوان بازیکنی با اخلاق و احترام شناخته شده انتظار نداشت که در طول بازی خطاب به آدان، دروازه‌بان استقلال از الفاظی استفاده کند که شایسته هیچ انسانی نیست. توهین‌های زشت و زننده‌ای که حتی در کوچه و خیابان هم تقبیح می‌شود و در زمین فوتبال به زبان بازیکنی آمده که از خود یک چهره با احترام ساخته بود.

نکته جالب توجه واکنش‌های به توهین زشتی است که به زبان سروش رفیعی آمد. در حالی که استقلالی‌ها اعلام کرده‌اند با ویدئوی واضح فحاشی هافبک پرسپولیس به دروازه‌بان آبی‌ها قصد دارند به کمیته انضباطی شکایت کنند، اما در سوی دیگر ماجرا چیزی جز سکوت را شاهد نیستیم. نه باشگاه پرسپولیس و نه سروش رفیعی در این زمینه واکنشی نشان نداده یا عذرخواهی نکرده‌اند. با این حال در آن سو، خداداد عزیزی هم پس از به کار بردن الفاظ زشت و زننده در برنامه زنده که به گوش مخاطبان رسید، در مصاحبه‌ای از گفتن این کلمات دفاع هم کرده و گفته: «باید کلمات خودم را ادامه می‌دادم اما محمدحسین (میثاقی) نگران بود... البته جمله من ادامه داشت.»

همه این حواشی و جنجال و البته مواردی دیگر، تنها در حدود ۵،۶ ساعت رقم خورد؛ خودش رکوردی دست‌نیافتنی است و می‌توان برای ثبت در گینس اقدام کرد! در این روز اتفاقات عجیب و غریب کم نداشتیم. برای مثال برگزاری مهم‌ترین و حساس‌ترین بازی لیگ در روز برگزاری مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶. در واقع مسئولان برنامه‌ریز فوتبال ایران به خصوص سازمان لیگ، بازهم خلاف جریان آب شنا کردند. در این روز به ندرت شاهد برگزاری بازی حساسی در لیگ‌های مختلف بودیم، اما خب اینجا ایران است و فوتبال آن علاقه چندانی به همسویی با قوانین و ملاحظات مرسوم در فوتبال دنیا ندارد.

هفته دوازدهم لیگ برتر که با تقسیم دیدارها در دو روز پنجشنبه و جمعه برگزار شد، رکورد تأسف‌بار دیگری را پیش‌رویمان قرار داد. چهار بازی این هفته از مسابقات، پنجشنبه برگزار شد که سه بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید و تنها دیدار گل‌گهر و پیکان گل داشت؛ آن هم فقط یک گل.

هفته دوازدهم لیگ برتر که با تقسیم دیدارها در دو روز پنجشنبه و جمعه برگزار شد، رکورد تأسف‌بار دیگری را پیش‌رویمان قرار داد. چهار بازی این هفته از مسابقات، پنجشنبه برگزار شد که سه بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید و تنها دیدار گل‌گهر و پیکان گل داشت؛ آن هم فقط یک گل. در این شرایط یکی از کاربران در فضای مجازی نوشت: «امروز حواس تیم‌ها به اراک و بازی فردا (جمعه) دربی پایتخت بود.» هرچند به نظر می‌رسید این کاربر با طنز و کنایه به نتیجه بازی‌ها واکنش نشان داده، اما پرسش این است که حواس خود سرخابی‌‌ها کجا بود که بازهم نتیجه آزاردهنده صفر - صفر خودنمایی کرد! البته این تنها بازی بدون گل روز جمعه نبود و در واقع از چهار دیدار این روز، دو بازی گل نداشت.

در حالی که به نظر می‌رسید هفته دوازدهم لیگ برتر به‌واسطه انجام دربی پایتخت و چند دیدار مهم دیگر، جزو پُرهیجان‌ترین هفته‌های فصل باشد، اما آنچه اتفاق افتاد نشان داد صرفاً خوش‌بینی و شاید هم سراب بوده است. در این هفته ۱۲ تیم حتی در زدن یک گل هم ناکام بودند و فقط ۳ تیم توانستند برنده شوند. آمار ناامیدکننده بدین شکل ثبت شد که در مجموع ۸ دیدار برگزار شده در این هفته، تنها ۶ گل به ثمر رسید که میانگین باورنکردنی ۰/۷۵ گل برای هر مسابقه بود. نتایج هفته دوازدهم به گونه‌ای رقم خورد که ۵ بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت و با رکورد تاریخ لیگ برتر در لیگ‌های ۱۶ و ۱۴ تیمی برابر شد. این آمار، نشان‌دهنده مشکلات جدی در فاز تهاجمی تیم‌های ایرانی و نزول کیفیت گلزنی در لیگ برتر است. در حقیقت، تساوی‌های بدون گل و پیروزی‌های حداقلی، شاخصه اصلی این هفته از رقابت‌ها بود که نگرانی‌ها درباره جذابیت و کیفیت بازی‌ها در لیگ برتر ایران آن هم در سال منتهی به جام جهانی را افزایش داد.

نمای زمینی و هوایی از زشتی فوتبال ایران؛ کج و معوج مثل خطوط زمین، زبان سروش رفیعی و خداداد!

علاوه بر اینها، صدوششمین دربی پایتخت میان پرسپولیس و استقلال در شرایطی بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بر سر میزبانی آن، بالاخره در ورزشگاه امام خمینی(ره) برگزار شد که بسیاری از هواداران و کارشناسان ترجیح می‌دادند این دیدار حالا که خارج از تهران است، در شیراز یا مشهد برگزار شود که ورزشگاه‌های به مراتب بهتر، بزرگ‌تر و استاندارد نسبت به ورزشگاه اراک دارند. در این میان و پیش از قطعی شدن میزبانی دربی در اراک، کادرفنی تیم آلومینیوم موافق برگزاری مسابقه پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه خانگی خود نبودند و مجتبی حسینی در اظهارنظرهای مختلف بابت خراب شدن چمن ورزشگاه خانگی تیمش ابراز نگرانی کرد.

موضوعی که با آغاز دربی، مهر تأیید روی آن زده و مشخص شد که نگرانی و اعتراض سرمربی آلومینیوم کاملاً درست بوده است. نمای هوایی از ورزشگاه اراک، که صداوسیما قبل از شروع دربی پخش کرد، به نوعی عمق فاجعه را نشان داد. نه‌تنها در یک قاب، مشخص شد که چمن ورزشگاه به خصوص در برخی قسمت‌ها با زردی و کچلی و کیفیت بسیار پایینی مواجه است. از آن بدتر اینکه تصاویر هلی‌شات از ورزشگاه مشخص کرد که دایره وسط و نیم دایره‌های مقابل محوطه‌های جریمه دو دروازه، اصولی و کاملاً گرد نیستند و به طرز عجیبی با حالت استاندارد مطابقت ندارند.

پرسش مهم‌تر اینجاست که فوتبال ایران به چه سمتی رفته و با سرعت به همان سمت ادامه می‌دهد؟ فوتبالی که بازیکن با اخلاق و سابقاً ملی‌پوش آن با بازوبند کاپیتانی یکی از تیم‌های پرطرفدار، به دروازه‌بان تیم رقیب در وسط میدان توهین می‌کند؛ پیشکسوت آن روی آنتن زنده از زشت‌ترین الفاظ استفاده کرده و از گفتن آن دفاع هم می‌کند.

پرسش مهم‌تر اینجاست که فوتبال ایران به چه سمتی رفته و با سرعت به همان سمت ادامه می‌دهد؟ فوتبالی که بازیکن با اخلاق و سابقاً ملی‌پوش آن با بازوبند کاپیتانی یکی از تیم‌های پرطرفدار، به دروازه‌بان تیم رقیب در وسط میدان توهین می‌کند؛ پیشکسوت آن روی آنتن زنده از زشت‌ترین الفاظ استفاده کرده و از گفتن آن دفاع هم می‌کند؛ فوتبالش به لحاظ زیرساختی دچار فروپاشی شده و دربی تهران در اراک برگزار می‌شود و زمین ورزشگاه این شهر هم با پایین‌ترین سطح کیفیت میزبان مهم‌ترین بازی باشگاهی ایران می‌شود. از نظر فنی هم که دیگر لازم به گفتن نیست، هفته‌ای که مهم‌ترین دیدار سال در آن برگزار شده، از سوی ۱۶ تیم فقط ۶ گل به ثمر رسیده که این آمار به خوبی نشان می‌دهد که فوتبال ایران چه کیفیتی دارد. فوتبال ایران زشتی و بی‌کیفیت را در نمای زمینی و هوایی به خوبی نشان داد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
23
پاسخ
اونهایی قرعه کشی رو از شبکه های دیگه دیدند، محیط پاکتری رو تجربه نکردند؟
Moein
|
Germany
|
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
36
پاسخ
بی ادبی و بی اخلاقی خدا داد عزیزی در جلو دوربین مسبوق به سابقه است . ولی چرا صدا و سیما بازهم از وی دعوت میکند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
پول کلانی به این جور افراد می‌دهند که به جای تحلیل فنی ورزشی از ابتدا تا انتهای برنامه به جز لودگی و فحاشی کار دیگری نکرد، در واقع کار دیگری هم بلد نیست.
مقایسه کنید با ادبیات استاد حاج‌رضایی و مرحوم صدر و
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
4
22
پاسخ
مگه بزرگی نگفته بود فوتبال ی چند سال تعطیل کنید ؟ چی شد
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
32
پاسخ
از کوزه همان برون تراورد که در اوست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
31
پاسخ
خیلی خوشحالم که دیگه برای دیدن این فوتبال وقت نمیزارم. اگر دیدن این فوتبال رو تحریم کنیم لطف بزرگی در حق خودمون کردیم. این فوتبال برای همه نفع داره غیر از مردم.
یوسفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
7
13
پاسخ
شخصیت لنگیها همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
22
پاسخ
نكات مهم و در عين حال غم انگيز و نگران كننده اي رو بيان كرديد ، صدا و سيماي سوپر انقلابي با ان همه ادعا با خداداد عزيزي معلوم الحال چفت و جور شدن ،دربي با ان همه هياهو به نمايشگاه پلشتي ها ، بي برنامه گيها و فحاشيها و نمايش ضعيف فوتبال دست چندم تبديل شده ، واقعا به كجا داريم ميريم ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
27
پاسخ
حیف این همه پول که خرج این فوتبال ورشکسته اخلاقی و ورزشی ما میشه
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
23
پاسخ
اشکال از اینها نیست کلا سطح استانداردهای ما بخاطر. بی توجهی و آموزش آمده پایین. شما اینها را تو رفتار پلیس .مهماندار هواپیما کارمند .نگهبان و .....می بینید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
و خود مردم هم...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
24
پاسخ
اون فدراسیون بی در و پیکر و اگر ورزش مملکت صاحب داشت این دو نفر شش ماه از حضور در کلیه ورزشگاهها محروم میشدند
