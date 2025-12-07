میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی اعلام شد

وکیل مدافع پژمان جمشیدی گفت: به علت نبود دلیل تازه در پرونده، دادگاه تجدیدنظر قرار بازداشت پژمان جمشیدی را فک و رأی اولیه را نقض کرد.
کد خبر: ۱۳۴۴۵۱۵
| |
3603 بازدید
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ کامبیز برجاس، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، در توضیح آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: گواهی پزشکی قانونی موجود در پرونده مربوط به روز‌های آغازین طرح شکایت است و پس از آن هیچ‌یک از طرفین دوباره به پزشکی قانونی ارجاع نشده‌اند؛ بنابراین اطلاعات پزشکی موجود همان داده‌های اولیه پرونده است و هیچ سند جدیدی به آن اضافه نشده است.

وی با بیان اینکه رأی صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مؤید اظهارات دفاعی وکیل و تیم حقوقی پرونده است، افزود: اگر در گواهی پزشکی قانونی یا سایر مستندات پرونده، دلیلی مبنی بر وقوع اتهامات ادعایی وجود داشت، دادگاه تجدیدنظر هرگز رأی بدوی را نقض نمی‌کرد. اما دادگاه با اشراف کامل بر سوابق و نظریات پزشکی قانونی، رأی اولیه را نقض و قرار بازداشت را نیز فک کرد.

برجاس تصریح کرد: پرونده یک مجموعه ادله ثابت دارد که تغییری در آن ایجاد نشده است. این‌طور نیست که یک طرف ادعایی مطرح کند و طرف دیگر چیزی متفاوت بگوید؛ در نهایت داور اصلی، یعنی دادگاه تجدیدنظر، با بررسی همان مدارک تعیین کرد که ادعا‌ها درست است یا خیر.

این وکیل دادگستری با اشاره به استدلال مهم مندرج در متن رأی تجدیدنظر اظهار داشت: دادگاه تجدیدنظر در بخش صریحی از دادنامه اعلام کرده است که هیچ دلیل جدیدی که بتواند ادامه بازداشت آقای جمشیدی را توجیه کند در پرونده حادث نشده است. بنابراین، دادگاه وفق قانون، مکلف به فک قرار بازداشت و نقض رأی بدوی بوده است.

برجاس در پایان تأکید کرد: قطعیت دادنامه تجدیدنظر و استناد قانونی آن، پاسخ تمام ادعا‌های بی‌پایه است و نشان می‌دهد ادله پرونده از ابتدا حکایت دیگری داشته است.

گفتنی است؛ در ۲۹ مهرماه گزارش بازداشت یک «بازیگر مشهور» منتشر شد و ساعاتی بعد نام پژمان جمشیدی به‌عنوان فرد مورد شکایت مطرح شد. پرونده با شکایت یک زن تشکیل و جمشیدی ابتدا بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پژمان جمشیدی وکیل پرونده گواهی پزشکی قانونی مستندات رای اولیه بازداشت اتهامات
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستور فوری اژه‌ای به قضات درباره بازداشت متهمان
بازداشت ملی‌پوش سابق در فرودگاه
روایت تازه از پرونده جمشیدی؛ پای نفر سوم در میان است
بازداشت دو تبعه کره‌جنوبی در جنوب‌غرب ایران
افشاگری داغ یک وکیل درباره پرونده پژمان جمشیدی
پخش تصاویر پژمان جمشیدی از صداوسیما!
عباس پالیزدار با حکم دادگاه بازداشت شد
ادعاهای جنجالی وکیل شاکی پژمان جمشیدی: DNA کشف شد!
موگرینی بازداشت شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dlj
tabnak.ir/005dlj