در روزهایی که هر گرم طلای ۱۸ عیار با عبور از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رکورد جدیدی ثبت کرده، فعالان بازار از موج جدید تبدیل سرمایه‌ها به این فلز گرانبها خبر می‌دهند، اما در کنار این تغییر جهت، «مافیای قیمت‌گذار» در تلاش هستند تا قیمت ها را به نفع خود تغییر داده و هم سکه‌های تقلبی فاقد ارزش که حتی تشخیص آن‌ها برای طلافروشان هم سخت شده را در بازار به فروش برسانند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، فعالان حوزه طلا و سکه، پرده از یک راز بزرگ برداشت و انگشت اتهام را به سوی «گروه‌های شناخته‌شده‌ای» گرفت که بر اساس مصلحت خودشان قیمت‌ها را در دست دارند؛ این در حالی است که هشدار جدی این فعال درباره سکه‌های تقلبی و غیربانکی که با وزن مس وارد بازار شده و سرمایه مردم را به باد می‌دهند، زنگ خطر جدیدی را به صدا درآورده است.

امروز در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۱۲ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۱۳۱ میلیون تومان است و در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، و سکه یک‌گرمی ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد و هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۵۴ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی ۴۱۹۸ دلار است.

اشکان شکارانداز فعال حوزه طلا و سکه درخصوص علت افزایش قیمت در بازار به تابناک گفت: متاسفانه گروه هایی هستند که قیمت ها را در دست دارند و بنا به مصلحت خودشان قیمت ها را بالا و پایین می برند و این افراد در بازار شناخته شده هستند و خیلی از کسبه آن ها را می شناسند که نقش زیادی در گرانی های اخیر دارند.

این فعال حوزه طلا معتقد است : قدرت طلا از سکه و دلار بیشتر شده است که دلیل آن این است که حجم معاملات این فلز گرانبها بیشتر است و درحال حاضر بسیاری از سرمایه داران درحال تبدیل سرمایه های خود هستند .

شکارانداز نسبت به سکه های غیربانکی که در بازار زیاد شده اند هشدار داد و گفت: متاسفانه در بازار طلا تعداد سکه های غیربانکی و سکه های غیر که اغلب برخی از متخلفان نسبت به ضرب آن اقدام می کنند زیاد شده است ؛ درحالیکه وزن طلا ندارد و فاقد ارزش است و اغلب وزن آن را مس تشکیل می دهند که باعث شده است بسیاری از مردم و حتی طلافروشان قادر به تشخیص آن نباشند و سرمایه خود را از دست بدهند.