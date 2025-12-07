میلی صفحه خبر لوگو بالا
تابناک بررسی می کند؛

خطر جدید در بازار سکه / مافیای سکه قیمت‌ها را تغییر می‌دهند

در روزهایی که بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فراتر رفته، فعالان حوزه طلا معتقدند که سرنخ تغییرات قیمتی در دست گروه‌های سازمان‌یافته و شناخته‌شده‌ای است که بر اساس منافع خود بازار را هدایت می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۴۴۵۰۳
| |
2954 بازدید
|
۱۰

خطر جدید در بازار سکه / مافیای سکه قیمت‌ها را تغییر می‌دهند

در روزهایی که هر گرم طلای ۱۸ عیار با عبور از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رکورد جدیدی ثبت کرده، فعالان بازار از موج جدید تبدیل سرمایه‌ها به این فلز گرانبها خبر می‌دهند، اما در کنار این تغییر جهت، «مافیای قیمت‌گذار» در تلاش هستند تا قیمت ها را به نفع خود تغییر داده و هم سکه‌های تقلبی فاقد ارزش که حتی تشخیص آن‌ها برای طلافروشان هم سخت شده را در بازار به فروش برسانند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک،  فعالان حوزه طلا و سکه، پرده از یک راز بزرگ برداشت و انگشت اتهام را به سوی «گروه‌های شناخته‌شده‌ای» گرفت که بر اساس مصلحت خودشان قیمت‌ها را در دست دارند؛ این در حالی است که هشدار جدی این فعال درباره سکه‌های تقلبی و غیربانکی که با وزن مس وارد بازار شده و سرمایه مردم را به باد می‌دهند، زنگ خطر جدیدی را به صدا درآورده است.

امروز در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۱۲ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۱۳۱ میلیون تومان است و در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، و سکه یک‌گرمی ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد و هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۵۴ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی ۴۱۹۸ دلار است.

اشکان شکارانداز فعال حوزه طلا و سکه درخصوص علت افزایش قیمت در بازار به تابناک گفت: متاسفانه گروه هایی هستند که قیمت ها را در دست دارند و بنا به مصلحت خودشان قیمت ها را بالا و پایین می برند و این افراد در بازار شناخته شده هستند و خیلی از کسبه آن ها را می شناسند که نقش زیادی در گرانی های اخیر دارند. 

این فعال حوزه طلا معتقد است : قدرت طلا از سکه و دلار بیشتر شده است که دلیل آن این است که حجم معاملات این فلز گرانبها بیشتر است و درحال حاضر بسیاری از سرمایه داران درحال تبدیل سرمایه های خود هستند . 

شکارانداز نسبت به سکه های غیربانکی که در بازار زیاد شده اند هشدار داد و گفت: متاسفانه در بازار طلا تعداد سکه های غیربانکی و سکه های غیر که اغلب برخی از متخلفان نسبت به ضرب آن اقدام می کنند زیاد شده است ؛ درحالیکه وزن طلا ندارد و فاقد ارزش است و اغلب وزن آن را مس تشکیل می دهند که باعث شده است بسیاری از مردم و حتی طلافروشان قادر به تشخیص آن نباشند و سرمایه خود را از دست بدهند. 

نظرات بینندگان
ناشناس
|
United States of America
|
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
4
پاسخ
سر نخ بي ارزش تر شدن پول ملي هست، با اعدام سلطان درست نميشه
علی بچه تهرون
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
6
پاسخ
تابناک این مافیا کیا هستن یه بار هم محض رضای خدا درست و شفاف و بی پرده بیا همه چی رو بریز رو دایره. خیر ببینی. بابا سیستم بانکی که هنوز کارتی رو باهاش خرید انجام دادی رو تو جیبت نگذاشته پیامکش میاد . بعد چطور نمیتونه جلو مافیا بایسته؟ واقعاً مردم را اسکول خودتون کردین؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
8
پاسخ
مملکت بی صاحاب
سکه امروز ۱۳۰ میلیون را هم رد کرد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
7
پاسخ
ازانحصارات ایران
مافیای فوتبال
مافیای قیر
مافیای ارز
مافیای خودرو
مافیای برنج
وحالامافیای سکه
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
4
پاسخ
ربطی به مافیا ندارد . اقتصاد کشور به دلیل تحریم و وجود اقتصاد دستوری روزبه روز ضعیفتر میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
7
2
پاسخ
فحشا رو ول کردید گیر دادید به دوتا دونه برگ دلار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
4
پاسخ
حالا کدوم سلطان رو می‌خواهید اعدام کنید تا دوباره چند برابر گرونتر بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
4
پاسخ
چند تا سلطان دیگه اعدام کنید و همینطور اینهمه ناکارآیی رو به گردن چهار تا دلال بندازین و همه کار بکنید جز کاری که واقعا باید بکنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
7
پاسخ
چه شد برای سکه سه میلیونی دو نفر را اعدام کردند جواب خدا را چه بدهند اگر قیامتی باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
5
پاسخ
در هر کشوری بود حالا باید رئیس بانک مرکزی در ملا عام اعدام میشد
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
