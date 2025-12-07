عکس: مراسم روز دانشجو
دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز در مراسم گرامیداشت روز دانشجو ،با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،پای صحبتهای دانشجویان نشست. در این مراسم، گروههای مختلف دانشجویی از تشکلها، انجمنها، کانونها و شوراهای دانشجویی حضور داشتند و نمایندگان آنها بهطور مستقیم دیدگاهها و نقطهنظرات خود را در حضور رئیسجمهور بیان کردند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.