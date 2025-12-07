عکس: مراسم روز دانشجو

دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز در مراسم گرامیداشت روز دانشجو ،با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،پای صحبت‌های دانشجویان نشست. در این مراسم، گروه‌های مختلف دانشجویی از تشکل‌ها، انجمن‌ها، کانون‌ها و شوراهای دانشجویی حضور داشتند و نمایندگان آن‌ها به‌طور مستقیم دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را در حضور رئیس‌جمهور بیان کردند.