تابناک گزارش می دهد؛

شوخی با ۷ میلیون مستاجر / به جای ساخت، زمین رایگان بدهید

با توجه به ناترازی شدید بودجه دولت، عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود در طرح‌هایی چون نهضت ملی و همچنین ریسک و بازده پایین سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، تأمین منابع مالی پایدار برای طرح مسکن استیجاری دور از ذهن است البته این احتمال هم وجود دارد که اگر وزارت راه و شهرسازی به جای ساخت، اقدام به خرید واحد‌های آماده کند، این تصمیم می‌تواند اختلال جدی در بازار عرضه ایجاد کرده و خود به عامل افزایش قیمت مسکن تبدیل شود.
کد خبر: ۱۳۴۴۴۶۱
| |
2535 بازدید
|
۳۱

شوخی با ۷ میلیون مستاجر / به جای ساخت، زمین رایگان بدهید

​وعده معاون وزیر راه و شهرسازی برای اجرای «مسکن استیجاری» از مهرماه، در نیمه‌های آذرماه به یک پرسش بی‌جواب تبدیل شده است؛ در حالی که کارشناسان این طرح را کلید ساماندهی بازار اجاره می‌دانند، اما عدم تحقق وعده‌های پی‌درپی و به تعویق افتادن آغاز ساخت‌وساز، مشکلات ۷ میلیون مستأجر را تشدید کرده است و این تأخیر در شرایطی است که طبق اعلام وزیر، قرار بود ۱۰ هزار واحد تا پایان سال وارد چرخه بازار شود و اکنون هیچ خبری از اجرایی شدن آن نیست.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ​طرح «مسکن استیجاری» که قرار بود آشتی دولت با مستأجران باشد، حالا به کانون انتقادها تبدیل شده است؛ به طوری که ظرفیت ساخت و عرضه این واحدها ، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها قادر به پوشش کمتر از ۱ درصد از جمعیت ۷ میلیونی مستأجران کشور است و تأثیر چشمگیری بر ساماندهی بازار کلان نخواهد داشت. 

وعده مهرماه معاون وزیر ، آب رفت!

حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان شهریورماه امسال بود که در یک برنامه رادیویی وعده داد که طرح استیجاری مسکن از مهرماه شروع می‌شود، اما اواسط آذرماه است و هنوز هیچ خبری از ساخت و استارت این طرح نیست؛ بنابراین هنوز بعد از گذشت چندین ماه ، این طرح اجرایی نشده و همین امر خود باعث تشدید مشکلات مستاجران شده است.

حبیب‌الله طاهرخانی در تشریح طرح مسکن استیجاری گفت: وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح استیجاری و به اتکای املاک و دارایی‌های عموماً لوکس در اختیار وزارتخانه که فروخته یا تهاتر می‌شوند تا پایان سال جاری ۱۰ هزار واحد مسکونی را تملک می‌کند و در اختیار زوج‌های جوان متقاضی بازار اجاره قرار می‌دهد که  این ۱۰ هزار واحد به عنوان برنامه کوتاه مدت برای این منظور اجرا می‌شود که آثار آن را ببینیم. مخاطبان این طرح نیز زوج‌های جوانی هستند که حداکثر پنج سال از زمان ازدواج آنها گذشته است.

البته پیش‌تر نیز فرزانه صادق وزیر راه وشهرسازی هم درمورد آخرین وضعیت مسکن استیجاری وعده داد که تا پایان سال ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن استیجاری وارد چرخه بازار خواهیم آورد که همچنان خبری از استارت این طرح ها نیست. 
 
آمارها نشان می دهد که بازار مسکن کشور با ۵ تا ۶ میلیون تقاضای انباشته مواجه است و تعداد واحد‌های فرسوده و نیازمند بازسازی حدود ۸ میلیون واحد برآورد شده است که برای رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا، کشور نیازمند ساخت سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی جدید است و در صورت تحقق نیافتن این هدف، ناترازی بخش مسکن تا سال ۱۴۱۰ دو برابر شده و به ۱۲ میلیون واحد خواهد رسید.

اما موضوع مهم تر این است که اگر قرار باشد تولید این واحد‌ها از محل بودجه دولتی تأمین شود، باتوجه به ناترازی فعلی بودجه، تحقق آن بسیار بعید است ؛ چراکه دولت هم اکنون در شرایط محدودیت منابع قرار دارد و نمی‌تواند در چنین گستره‌ای، سرمایه گذاری گسترده انجام دهد. بنابراین اگر دولت بخواهد از منابع بانکی استفاده کند، باید توجه داشت که بانک‌ها حتی در طرح نهضت ملی مسکن نیز به تعهدات قانونی خود عمل نکردند و تسهیلات بلندمدت وعده داده شده را در اختیار متقاضیان قرار ندادند.

بخش خصوصی نیز با آگاهی از ریسک‌ها و بازده پایین این طرح، تمایلی به ورود ندارد و در این شرایط، سرمایه گذار باید سرمایه‌ای کلان را در پروژه‌ای حبس کند که هم سال به سال دچار استهلاک می‌شود و هم هزینه‌های نگهداری، بازسازی و ارتقای را بر دوش او می‌گذارد، درحالی که بازده اقتصادی آن بسیار پایین و غیرقابل توجیه است.

دروغ بزرگ مسکن استیجاری فاش شد 

به نظر می‌رسد طرح مسکن استیجاری در همان قدم های اول با شکست مواجه شود، مگر آنکه منابع مالی مشخص و پایداری برای اجرای آن پیش بینی شود که تاکنون هیچ نشانه‌ای از تعیین منبع مالی روشن برای تولید این نوع واحد‌ها مشاهده نشده است و بهتر این بود که دولت اراضی آماده‌سازی شده را  در اختیار خانواده‌ها قرار دهد تا خودشان به تدریج ساخت و ساز کنند.

با وجود گذشت مدت زمان قابل توجه و وعده‌های مکرر ازسوی وزارت راه و شهرسازی، اما هنوز بخش‌های اصلی این طرح هنوز وارد فاز اجرایی عملیاتی نشده و مستأجران همچنان منتظر تحقق وعده‌ها هستند؛ ضمن اینکه هنوز جزئیات مهمی مانند محل دقیق احداث واحدها، تعداد دقیق آنها و شیوه تخصیص منابع به طور کامل و شفاف مشخص نشده است.

حتی برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که اگر وزارتخانه به جای ساخت، اقدام به خرید واحد‌های مسکونی آماده از سازندگان کند تا در بازار استیجاری عرضه کند، این کار می‌تواند به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و در نهایت، به افزایش قیمت مسکن دامن بزند.

۵ سال اجاره سپس آوارگی! 

گرچه مسکن استیجاری مدت زمان سکونت زوجین جوان محدود به ۵ سال تعیین کرده است تا پس از توانمند شدن، واحد را تخلیه کنند اما از آنجایی که زمان خانه‌دار شدن در ایران برای اقشار کم‌درآمد بسیار طولانی تر است به همین جهت ، این مدت محدود ممکن است مشکل مسکن این خانواده‌ها را به صورت پایدار حل نکند.

به گزارش تابناک، ماهیت طرح برای حل ریشه‌ای بحران مسکن کافی نیست و بیشتر یک اقدام حمایتی محدود است که به دلیل ظرفیت کم و موانع اجرایی، نمی‌تواند بازار اجاره را به طور جدی ساماندهی کند.

طرح استیجاری مسکن شرایط طرح مسکن استیجاری وضعیت مسکن بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
15
پاسخ
ساخت و سازها با هر کاربری در شهرهایی مانند تهران که کمبود شدید منابع دارند باید کاملا متوقف شوند ادامه ساخت و سازها با هر طرح و نامی اشتباهی بزرگ همراه با فاجعه است
پاسخ ها
علی نیا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
تو رو خدا این وزیر رو زودتر عوضش کنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
هرکس حتی دولت هم خواست زمین به متقاضیان بدهد من تضمین می‌دهم با متری ۸ میلیون تومان خانه ویلایی ساخته شده تحویل بدهم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
مثلا جاش کی رو بذارن!؟ جای همتی کی اومد؟ وضعیت بهتر شد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
19
پاسخ
آشی که برای نهضت ملی مسکن بار گذاشتید ، بذار اول بپزه
بعدش برید سراغ پروژه و وعده بعدیتون !
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
16
19
پاسخ
کجای دنیابرای خانه دارکردن اشخاصیکه مایل به تلاش وکارزیاد نیستند زمین مفت ومجانی میدهند بهشت راهم رایگان بکسی نمیدهند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
خود تو بلند و بیا مدیریت کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
کجای دنیا طرف اگر کل سی سال پولش را خرج نکنه نمی تونه حتی یک خونه چهل متری بخره. شکمت انگار خیلی سیره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
دلالی؟
ش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
برو اصل 31 قانون اساسی رو مطالعه کن بعد بیا راجب دنیا نظر بده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
3
1
پاسخ
کاچی بعض هیچی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
بندرت درکشوری شخصی قادر به خرید خانه بصورت نقد است مگرباوام درازمدت کم بهره بانکی که براساس درآمد فرد به اوداده میشود وگاهاًتابیش ازسی سال باید قسط بدهد بدون وام بانکها چنین چیزی ناممکن است درکشورما بانکها بهمه کارمیرسند جزخانه دارکردن مردم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
توی این قبری که داریم بالاسرش گریه میکنیم، مرده نخوابیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
12
پاسخ
هزینه ساخت مسکن به شدت بالا رفته و تقریبا هر روز در حال افزایش است ساخت مسکن ملی و استیجاری هزینه بسیار سنگینی برای دولت و بانک ها خواهد داشت مردم توان پرداخت قیمت واقعی را ندارند دولت و بانک ها هم بودجه برای طرح های بدون بازگشت هزینه
افشین ایرانی هرمزگانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
5
پاسخ
مسعولان خودشان که دارای پنت هوس هستند و درد مستاجربودن رانمی دانند ،حداقل زمین خود مردم رو به خودشون بدید ،یا این هم ارث آبا اجدادی دولت است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
3
پاسخ
یعنی بیست میلیون مسکن عرضه ندارید در سراسر کشور بسازید؟ هفته ای سی هزار واحد با صنعتی سازی میشه ساخت. پنجاه هفته در سال طی ده سال کل مسکن کشور رو میشه نوسازی کرد خانه های مدرن و سبز و با گرمایش و سرمایش مناسب تراز با انرژی های نو و فناوری های نو. استهلاک انرژی پایین و غیره ..... فقط با طرحهای نشد و مزخرف عمر و جوانی مردم را حرام کردی. ضعیف ترین و نالایق ترین افراد شدن وزیر مسکن . قبل این هم رستمی و عباس آخوندی به مردم خیانت کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
5
8
پاسخ
لیاقت اونایی که به پزشکیان رای دادن همین وزیر ضعیف و پرمدعا است ظریف هم گفت لیاقت تون همینه شانزده میلیون رای فله ای ساده لوحا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
آره ما لیاقت بذر پاش رو نداشتیم خدا فرزانه جان را نصیبمون کرد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
خوش به حال اوناییکه در دوره ی رئیسی از چهارمیلیون مسکنی که قرار بود چهارساله بسازه،صاحب خونه شدند!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
3
6
پاسخ
زمین مفت را دولت بدهد و هیچ ساخت و سازی نباشد و‌چند سال بعد بفروشند که میلیاردر شوند . واقعا نویسنده محترم شناختی از بازار و تجارت دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
3
15
پاسخ
مسکن الان به قیمت دو سال پیشه الان طرف یک ماشین چند گرم طلا بفروشه صاحب خونه حداقلی میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
اگه خریدار واقعی باشید بیایید من بهتون متری 50 م خونه بدم. اونم وسط تهران نه 60-70 کیلومتری شهر که هیچ امکاناتی ندارد. قیمتی که خدمتتون عرض کردم قیمت حداقلی هستش که توی دهان کوره هم به اون قیمت بهتون خونه نمیدن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
نه از این خبرها نیست
