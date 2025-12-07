بانک شهر 120 هزار میلیارد تومان پروژه شهری را تأمین مالی کرد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در آیین رونمایی از دو رام قطار ملی با بیان اینکه ذی‌نفع اصلی تمامی این خدمات، شهروندان هستند اظهار داشت: امروز تهران به کارگاه خدمت‌رسانی و امیدآفرینی تبدیل شده است.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه داخلی‌سازی واگن مترو گفت: این پروژه در آغاز با چالش جدی تأمین مالی مواجه بود؛ چراکه منابع آن از محل اعتبارات نفت پیش‌بینی شده بود که هیچگاه ضرورت دسترسی به آن مهیا نبود اما با لطف خدا و پیگیری‌های شهردار تهران و تلاش‌های صورت‌گرفته در بانک شهر، مسیر تأمین مالی آن مشخص شد و این پروژه با همت شرکت واگن‌سازی تهران به نتیجه رسید و امروز ثمره این تلاش‌ها را مشاهده می‌کنیم.

دکتر احمدی با اشاره به نقش بانک شهر در پیشبرد پروژه‌های شهری و تاکید بر اینکه هر چقدر وزن بانک شهر بزرگتر شود؛ نتیجه آن را در پروژه های شهر مشاهده خواهیم کرد. تصریح کرد: تقریباً تمامی پروژه‌های مهم دوره اخیر مدیریت شهری با حمایت و تأمین مالی بانک شهر آغاز و به بهره‌برداری رسید و در شهرهای دیگر نیز همین روند تکرار شده است.

وی در تشریح وضعیت بانک شهر و روند رو به رشد آن اظهار داشت؛ بانک شهر با لطف خدا و حمایت های مدیریت شهری و تلاش همه همکاران خدوم بانک شهر پله های موفقیت را با سرعت طی کرده و امروز بانک شهر رتبه سوم از نظر ارزش بازار را در تابلو بورس اوراق بهادر کسب کرده و با افزایش سرمایه 2600 درصدی و بهبود کفایت سرمایه و خروج از زیان انباشته حرکت به سمت بانکداری جامع را برای افزایش توان حمایت مالی از پروژه‌های مدیریت شهری در سراسر کشور هدفگذاری نموده است

دکتر احمدی با بیان اینکه بیش از 120 هزار میلیارد تومان پروژه شهری در تهران و سایر شهرها از محل تسهیلات بانک شهر تأمین مالی شده است، گفت: این رقم شامل تسهیلات، برات کارت و اوراق مشارکت است و عدد بسیار قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: بدلیل سهام‌داری شهرداری‌ها، تسهیلات پرداخت‌شده بانک شهر جهت زیرساخت‌های شهری در حالی به‌عنوان تسهیلات اشخاص مرتبط ثبت و از سوی نهادهای نظارتی بررسی می‌شود که تسهیلات بانک شهر با تسهیلات بانک‌های خصوصی که به شرکت‌های وابسته و اشخاص پرداخت شده است قابل مقایسه نیست. به عبارت دیگر ذی‌نفع تسهیلات بانک شهر مردم و شهروندان هستند، اما در مورد برخی بانک‌های خصوصی چنین نیست.

دکتر احمدی از شورای شهر و شهردار تهران درخواست کرد: با توجه به ظرفیت‌های ارتباطی در مجلس و نهادهای نظارتی، برای اخذ معافیت قانونی در حوزه تسهیلات پروژه‌های مدیریت شهری و حمل‌ونقل عمومی اقدام کنند؛ چراکه این پروژه‌ها علاوه بر کاهش آلایندگی و کاهش ارزبری، نقش جدی در افزایش رفاه عمومی دارند و مصداق امیدآفرینی است که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست.

وی با بیان اینکه بانک شهر به سمت بانکداری جامع حرکت می کند، گفت: امیدواریم با پیگیری‌های شهردارتهران و حمایت مجموعه مدیریت شهری، بانک شهر بتواند بیش از گذشته در تأمین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی و مدیریت شهری نقش‌آفرینی کند.