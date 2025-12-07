عکس: شورش فانو در اتیوپی

سه سال پس از پایان جنگ خونین تیگرای، اتیوپی یک‌بار دیگر در آستانه شعله‌ور شدن جنگی تازه قرار گرفته است. در ارتفاعات دورافتاده شمال‌غرب، شبه‌نظامیان قوم‌گرای «فانو» که ریشه در نیروهای ویژه سابق آمهارا دارند، کنترل بخش‌های وسیعی از این منطقه را در دست گرفته‌اند و با ارتش فدرال درگیر نبردی فرسایشی‌اند. گزارش‌های میدانی از نقض گسترده حقوق بشر توسط نیروهای دولتی حکایت دارد؛ از کشتار و آدم‌ربایی گرفته تا خشونت جنسی و حمله به کارکنان امدادی. در همین حال، فروپاشی اقتصادی، بی‌ثباتی امنیتی و بازمانده‌های خونین جنگ گذشته، زندگی میلیون‌ها غیرنظامی را در معرض فاجعه‌ای انسانی قرار داده است؛ بیش از دو میلیون نفر تنها در آمهارا نیاز فوری به کمک دارند. احساس خیانتِ ناشی از توافق صلح صلح پرتوریا، که فانوها خود را از آن کنار گذاشته می‌دانند، جرقه‌ای تازه برای قیامی قومی شده که حالا می‌تواند کل شاخ آفریقا را دوباره به کام درگیری و خشونت بکشاند.