روش عجیب علی فتحاللهزاده برای جذب بازیکن
علی فتحاللهزاده، مدیرعامل سابق باشگاه استقلال، در بخش دیگری از صحبتهای خود روایتی بحثبرانگیز از شیوههای روانیاش برای متقاعد کردن بازیکنان به تمدید قرارداد مطرح کرد؛ روایتی که به سرعت جنجالی شد. او گفت: «میدانستم اگر این بازیکن از در بیرون برود، دیگر تمدید نمیکند. برای همین وقتی وارد اتاقم میشد، در را قفل میکردم. خودش هم سؤال میکرد که چرا در را قفل کردی؟ راست هم میگفت. ولی واقعاً میخواستم فشار روحی بیاورم تا تصمیمش را عوض کند.» فتحاللهزاده اضافه کرد: «حتی پنجره را باز میکردم و میگفتم: در که قفل شده؛ اگر میخوای سالم بری بیرون باید قرارداد ببندی؛ وگرنه از پنجره برو! البته شوخی بود، اما بهنظرم اثر داشت.» این گفتهها، که با هدف توضیح تکنیکهای روانی او برای ماندگاری بازیکنان بیان شده، واکنشهای زیادی به دنبال داشته و با عنوان «روش عجیب جذب بازیکن» در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود.
