نظر یک حزب اللهی و یک حامی درباره ماراتن کیش
نظر یک حزب اللهی منتقد ماراتن کیش و یک حامی ماراتن کیش را درباره این رویداد و حواشی را که در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته، در کنار هم میبینید و میشنوید.
برچسبها:سوت ماراتن کیش ویدیو حجاب فیلم
عالی بود. برای اولین بار نشاط و سرزندگی را در یک حرکت جمعی دیدیم.
کاش در خصوص آلودگی هوا و ناترازی انرژی و ت رم و گرانی و مسکن هم همینقدر قاطع و سریع برخورد میشد
بابا نزارین این پولها بره ترکیه ما مشکل ارزی داریم اجازه بدین کشور آباد بشه
واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاده . همین دو ماراتن زمان مرحوم رییسی هم بوده فقط چون زمان پزشکیان است مسیله بزرگ شده
اولا شما چرا همه فیلم رو کدر کردید و دوم ما نفهمیدیم الان موافق بود یا مخالف