شوخی بامزه دختر علی دایی با فوتبالیست شدن پدرش!
تعداد بازدید : 1217
کد خبر:۱۳۴۴۳۷۳
24361 بازدید
نظرات: ۱۱
سوت

نظر یک حزب اللهی و یک حامی درباره ماراتن کیش

نظر یک حزب اللهی منتقد ماراتن کیش و یک حامی ماراتن کیش را درباره این رویداد و حواشی را که در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته، در کنار هم می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
سوت ماراتن کیش ویدیو حجاب فیلم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
14
پاسخ
عالی بود. برای اولین بار نشاط و سرزندگی را در یک حرکت جمعی دیدیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
12
پاسخ
عالی بوده. آفرین.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
10
پاسخ
کاش در خصوص آلودگی هوا و ناترازی انرژی و ت رم و گرانی و مسکن هم همینقدر قاطع و سریع برخورد میشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
13
پاسخ
بابا نزارین این پولها بره ترکیه ما مشکل ارزی داریم اجازه بدین کشور آباد بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
15
پاسخ
با نظر حامی ماراتن کیش موافقم
مهرداد
|
Germany
|
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
13
پاسخ
واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاده . همین دو ماراتن زمان مرحوم رییسی هم بوده فقط چون زمان پزشکیان است مسیله بزرگ شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
14
2
پاسخ
تمام مجریان این مسابقه مفسد فی الارض هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
6
پاسخ
اولا شما چرا همه فیلم رو کدر کردید و دوم ما نفهمیدیم الان موافق بود یا مخالف
شیر
|
United States of America
|
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
13
پاسخ
ما هم حس خوب گرفتیم، این جمعیت مردم همین سرزمینن
ناشناس
|
Canada
|
۰۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
7
1
پاسخ
بعداز ازادسازی موسیقی و رقص و حجاب تنها تابوی شکسته نشده ازادسازی مشروب فروشیه که اونهم قطعا انجام میشه ابتدا از هتل ها شروع میشه
