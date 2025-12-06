En
شوخی بامزه دختر علی دایی با فوتبالیست شدن پدرش!
سوت

مادر و دختری که ستاره ماراتن کیش شدند

برخلاف تصور همه آنهایی که در ماراتن کیش شرکت کردند، زنان بی‌حجاب نبودند و در میان آنها برخی چهره‌ها با فرم متفاوتی حضور داشتند. از آن جمله یک مادر و دختر بودند که حالا ستاره این ماراتن شدند. ویدیویی که از این مادر و دختر منتشر شده را می‌بینید.
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
1
پاسخ
چه زیبا?
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
2
پاسخ
جنبه های مثبت هم دیده شد ما متاسفانه همیشه نگاهمان به موضوعات اجتماعی منفی است نمیاییم برای جامعه ای شاد وپویا تلاش کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
5
پاسخ
نگفتن که همه بی حجاب بودند. همه با حجاب اختیاری حضور داشتند. که این همزیستی مسالمت آمیز عالیه. مثل ترکیه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
2
پاسخ
عشق نه ماراتن هست نه ورزش نه حجاب یا بی حجابی
عشق فقط و فقط مادر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
با مقنعه هم اومده بودند
