سوت
مادر و دختری که ستاره ماراتن کیش شدند
برخلاف تصور همه آنهایی که در ماراتن کیش شرکت کردند، زنان بیحجاب نبودند و در میان آنها برخی چهرهها با فرم متفاوتی حضور داشتند. از آن جمله یک مادر و دختر بودند که حالا ستاره این ماراتن شدند. ویدیویی که از این مادر و دختر منتشر شده را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:سوت ماراتن کیش ویدیو زن محجبه دونده ماراتن فیلم مادر و دختر
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
جنبه های مثبت هم دیده شد ما متاسفانه همیشه نگاهمان به موضوعات اجتماعی منفی است نمیاییم برای جامعه ای شاد وپویا تلاش کنیم
نگفتن که همه بی حجاب بودند. همه با حجاب اختیاری حضور داشتند. که این همزیستی مسالمت آمیز عالیه. مثل ترکیه.