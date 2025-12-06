سوت
تصاویر ماراتن کیش که بدون سانسور قابل پخش نیست!
بیست و پنج هزار نفر برای ماراتن کیش به این جزیره سفر کردند که 5 هزار نفر در این ماراتن شرکت کردند و در حاشیه این ماراتن از نوع پوشش مسافرین به جزیره تا رویدادها منجر به انتشار تصاویر حاشیه ساز شده که خود ماراتن را نیز به حاشیه برده است. تصاویر منشوری از حواشی ماراتن کیش که بدون محو کردن قابل پخش نبود را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:سوت ماراتن کیش ویدیو تصاویر منشوری ماراتن کیش فیلم
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۷
این چیزی هست که مردم میخوان.نمیشه به زور برای همیشه مردم رو محدود کرد.
تابناک عزیز، شما را بخدا این چیزهایی را که برای کشورمان، ایران عزیز، عادی بوده را اینقدر عملیات محیرالعقول متصور نشوید. اینجا ایران است و آن مردم هم ایرانی هستند.
چرا از بی ارزش شدن ریال چیزی نمی گویید ؟ در حالی که ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست اما بی ارزش ترین پول ملی را دارد چرا کسی پاسخگو نیست ؟ مسئول این وضعیت کیست؟
پوشش خانمها خیلی هم مناسب بود به هیچکس هم ربطی ندارد
تابناک شما هم دو تا تیتر از گرانی و اختلاس ها بزن
تابناک شما هم دو تا تیتر از گرانی و اختلاس ها بزن