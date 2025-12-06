En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
شوخی بامزه دختر علی دایی با فوتبالیست شدن پدرش!
تعداد بازدید : 2854
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۴۳۶۸
کد خبر:۱۳۴۴۳۶۸
10839 بازدید
نظرات: ۱۷
سوت

تصاویر ماراتن کیش که بدون سانسور قابل پخش نیست!

بیست و پنج هزار نفر برای ماراتن کیش به این جزیره سفر کردند که 5 هزار نفر در این ماراتن شرکت کردند و در حاشیه این ماراتن از نوع پوشش مسافرین به جزیره تا رویدادها منجر به انتشار تصاویر حاشیه ساز شده که خود ماراتن را نیز به حاشیه برده است. تصاویر منشوری از حواشی ماراتن کیش که بدون محو کردن قابل پخش نبود را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت ماراتن کیش ویدیو تصاویر منشوری ماراتن کیش فیلم
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
3
14
پاسخ
این چیزی هست که مردم میخوان.نمیشه به زور برای همیشه مردم رو محدود کرد.
م .ا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
3
10
پاسخ
زیادسخت نگیربزارنگاه کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
9
پاسخ
برو عمو خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
3
11
پاسخ
تابناک عزیز، شما را بخدا این چیزهایی را که برای کشورمان، ایران عزیز، عادی بوده را اینقدر عملیات محیرالعقول متصور نشوید. اینجا ایران است و آن مردم هم ایرانی هستند.
کاظم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
5
پاسخ
حتما باید دانلود کنم ببینم
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
2
پاسخ
کیش مگه منطقه ازادنیست؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
15
پاسخ
چرا از بی ارزش شدن ریال چیزی نمی گویید ؟ در حالی که ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست اما بی ارزش ترین پول ملی را دارد چرا کسی پاسخگو نیست ؟ مسئول این وضعیت کیست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
10
پاسخ
بدون سانسورشو دیدم بجز زیبایی و شادی چیز دیگه ای نداشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
3
12
پاسخ
پوشش خانمها خیلی هم مناسب بود به هیچکس هم ربطی ندارد
تابناک شما هم دو تا تیتر از گرانی و اختلاس ها بزن
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
7
2
پاسخ
عینکمان را از یکطرف دیگر بگیریم چرا جامعه جوان وحتی بالاتر به این سمت وسو رفته است کجای کار نهادهای فرهنگی که صدها میلیارد تومان بودجه گرفتن اشتباه بوده وهست چرا بازخواستی از نهادی فرهنگی کشور نمیشود چرا انها پاسخگو در مقابل بودجه گرفته شده نیستن
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟