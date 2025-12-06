تصاویر ماراتن کیش که بدون سانسور قابل پخش نیست!

بیست و پنج هزار نفر برای ماراتن کیش به این جزیره سفر کردند که 5 هزار نفر در این ماراتن شرکت کردند و در حاشیه این ماراتن از نوع پوشش مسافرین به جزیره تا رویدادها منجر به انتشار تصاویر حاشیه ساز شده که خود ماراتن را نیز به حاشیه برده است. تصاویر منشوری از حواشی ماراتن کیش که بدون محو کردن قابل پخش نبود را می‌بینید.